Appenzellerland: Bundesfeiern mit Schutzkonzept möglich

Nationalfeiertag Veranstalter wollen Bundesfeiern im Appenzellerland durchführen – trotz offener Fragen Bald ist es wieder so weit: Die Schweiz feiert ihren Geburtstag. Die Veranstalter der grösseren 1.-August-Feiern im Appenzellerland rechnen mit einer Durchführung. Allerdings sind nicht alle gleich weit mit ihrer Planung. Damian Allenspach, Jesko Calderara 14.07.2021, 05.00 Uhr

Für alle Frühaufsteher: Auf dem Kronberg um vier Uhr morgens mit dem Alphorn in den Tag starten. Bild: Monika Schmid

In weniger als einem Monat feiert die Schweiz ihren 730. Geburtstag. Zu diesem Anlass sollen dieses Jahr, im Gegensatz zum Pandemiejahr 2020, wieder Feiern in der ganzen Region stattfinden. Ein Blick auf den Veranstaltungskalender von Appenzellerland Tourismus bestätigt den Eindruck: Es wird wieder gefeiert. Im kleinen, aber auch im grossen Rahmen, früh am Morgen, aber auch erst später am Abend.

Eine dieser Feiern findet auf dem Hohen Kasten statt. «An diesem Tag gilt, wie an anderen auch, eine Maskenpflicht für Personen, die nicht am Tisch sitzen», sagt Jürg Hasler, stellvertretender Leiter des Drehrestaurants. Zusätzlich ist der Abstand zwischen den Tischen auf 1,5 Meter festgelegt, sofern keine Abschrankung angebracht werden kann. So steht es in der Erklärung zu den Lockerungen des Bundesrates. Zuletzt geändert wurden dessen Massnahmen am 26. Juni.

Hüppi spricht auf dem Kronberg

Auch für die Feierlichkeiten, die auf dem Säntis stattfinden sollen, richtet man sich nach den Vorgaben des Bundes. Man rechne zwar mit mehr Gästen als sonst, Sonderregelungen werde es aber keine geben, wie Sarah Bösch von der Säntis-Schwebebahn AG auf Nachfrage erklärt.

Anderenorts geht man über die Bestimmungen des Bundesrates hinaus. «Wir werden bei der Talstation jeden Gast erfassen und Bändchen abgeben», sagt Michael Schopper von der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG. Beim Anlass auf dem Berg, für welchen man mit Matthias Hüppi, dem Präsidenten des FC St.Gallen, eine lokale Grösse als Redner gewinnen konnte, gilt ausser in der Gondel keine Maskenpflicht. Erwartet werden bis zu 400 Gäste, welche morgens um vier gemeinsam das «Trittst im Morgenrot daher» anstimmen.

Die Planung ist nicht überall gleich weit

Mit einem grossen Fest rechnet man auch in Urnäsch. Mit der Planung ist man dort aber noch nicht so weit. Die Gespräche laufen. Wie die Veranstaltung auf dem Sportplatz Feld aber durchgeführt werden soll, sei noch nicht vollständig geklärt, heisst es von den Organisatoren. Allerdings stehe man mit den Behörden im ständigen Kontakt, um entsprechend reagieren zu können.

Gleiches gilt für die Gemeinde Teufen. «Wir haben hier auch etwas geplant, es ist aber zu früh, um genaue Details bekannt zu geben», sagt der stellvertretende Gemeindeschreiber Roland Hübner. Sowohl in Teufen als auch in Urnäsch ist bei entsprechender Witterung ein Feuerwerk geplant. In Gais wiederum ist die Bevölkerung zu einem 1.-August-Apéro auf dem Dorfplatz mit der Radiomoderatorin Rosie Hörler eingeladen. Der Anlass beginnt um 16 Uhr.

Auch Nachtschwärmer sollen an diesem 1. August wieder auf ihre Kosten kommen. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Keine Feiern in Wolfhalden und Walzenhausen

Auch im Appenzeller Vorderland wird es Bundesfeiern geben, etwa in Heiden. Die Festwirtschaft beginnt um 18 Uhr auf dem Dunantplatz. Festrednerin ist um 19 Uhr alt Regierungsrätin Alice Scherrer. Anschliessend folgt der Lichtergruss aus Lindau mit Feuerwerk. 2020 musste die 1.-August-Feier im Biedermeierdorf wie fast überall coronabedingt abgesagt werden. Nun wird sie wieder durchgeführt.

Bedenken, dass die Leute nach der einjährigen Pause nicht mehr kommen werden, hat Max Frischknecht nicht. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass ein Bedürfnis besteht, sich wieder einmal auf dem Dunantplatz zu treffen», sagt der Präsident des Kurvereins Heiden. Bei schlechtem Wetter findet die Bundesfeier wie immer im Kursaal statt. In Rehetobel wiederum steht die traditionelle 1.-August-Wanderung auf dem Programm.

Auf jegliche Feierlichkeiten am Nationalfeiertag verzichtet dagegen auch dieses Jahr die Gemeinde Wolfhalden. Trotz der fortlaufenden Lockerungen der Einschränkungen durch den Bundesrat sei die Planungssicherheit für die Organisatoren nicht gegeben, heisst es in einer Mitteilung im Gemeindeblatt. Die Absage hat allerdings nicht nur mit der Coronapandemie zu tun. Gemeindepräsident Gino Pauletti sagt:

«Wir verfügen im Moment über keinen Platz, wo eine Feier durchgeführt werden könnte.»

So gestaltet sich die Pächtersuche für das Restaurant Krone nach wie vor schwierig. Abgesehen davon ist der Eventplatz unterhalb der Kirche zurzeit durch die Sanierung der Kirchgasse nicht verfügbar. Gemäss Pauletti soll 2022 wieder eine Bundesfeier durchgeführt werden.

Ähnlich präsentiert sich die Situation in Walzenhausen. Wegen der Pandemie fällt die Feier im Alterswohnheim Almendsberg dieses Jahr ebenfalls aus.

Diese Regeln gelten für Restaurants

Für die Umsetzung der Veranstaltungen ist mit den sich ständig ändernden Massnahmen des Bundes einiges an Abklärungen notwendig. Ende Juni hat der Bundesrat die Massnahmen gegen das Coronavirus auch für Restaurants wieder stark gelockert. Im Innenbereich gilt eine Sitzpflicht, dann sind 1000 Personen erlaubt. Sitzt man nicht am Platz, gilt die Maskenpflicht. Zusätzlich müssen die Kontaktdaten einer Person pro Gruppe angegeben werden.

Im Aussenbereich entfällt diese Regel sowie die Masken- und Sitzpflicht. Draussen dürfen aber nur 500 Personen anwesend sein. Die Notwendigkeit eines Zertifikats ist für Restaurants zwar nicht gegeben. Wird hingegen ein solches verlangt, entfallen jegliche Beschränkungen für beide Bereiche. In Sachen musikalische Unterhaltung gelten weder drinnen noch draussen Beschränkungen. So sind vielerorts Auftritte von lokalen Musikerinnen und Musikern geplant.