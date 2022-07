Übersicht: So feiert das Appenzellerland den 1. August

Nationalfeiertag Festansprachen, Feuerwerke, musikalische Unterhaltung: So feiert das Appenzellerland den 1. August Von Landammann Dölf Biasotto bis zu Schwester Mirjam Huber: An den Bundesfeiern in der Region treten die unterschiedlichsten Redner auf. Eine Übersicht, was wo geplant ist. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Anders als 2020 und 2021 wird es dieses Jahr in der Region keine coronabedingten Einschränkungen mehr geben. Bild: Jan Pegoraro

Wegen der Pandemie verzichteten viele Gemeinden und Bezirke in den vergangenen beiden Jahren auf eine Bundesfeier. Der anstehende 1. August wird hingegen vielerorts wieder gefeiert. Auf dem Programm stehen musikalische Unterhaltung, Festansprachen und Feuerwerke. Bei letzterem Punkt gibt es jedoch Einschränkungen. So haben die beiden Appenzeller Kantone am Mittwoch aufgrund der Trockenheit ein Feuerwerksverbot in Waldnähe bekanntgegeben. Die folgende Übersicht zeigt, was im Appenzellerland am Geburtstag der Eidgenossenschaft geplant ist.

Nationalrat David Zuberbühler spricht in Wolfhalden. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Bundesfeier in Wolfhalden wird bereits am 31. Juli durchgeführt. Am Sonntag wird ab 18 Uhr auf dem Sportplatz gefeiert. Unter anderem gibt es einen Fackel- und Lampionumzug. Gastredner ist SVP-Nationalrat David Zuberbühler. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe «äfachi Musig».

Der Spoken-Word-Poet Richi Küttel ist Gastredner in Heiden. Bild: Benjamin Manser

In Heiden organisiert jeweils der Kurverein die 1.-August-Feier. Diese findet bei schönem Wetter auf dem Dunant-Platz mit Sicht auf die Bodenseeregion statt. Die Festwirtschaft öffnet um 18 Uhr. Für die Ansprache zum Nationalfeiertag konnten die Organisatoren Richi Küttel gewinnen. Der Spoken-Word-Poet spricht um 19 Uhr. Anschliessend folgen der Lichtergruss aus Lindau und das Feuerwerk.

In der Gemeinde Lutzenberg hat der Verkehrsverein eine Feier auf die Beine gestellt. Am 31. Juli wird ab 18 Uhr in einem Zelt im Gebiet Bildschachen in den 1. August hineingefeiert. Es gibt Essen, Getränke, Musik und einen Funken.

Der 1. August in Oberegg wird auf dem St. Anton gefeiert. Auf 1100 Meter über Meer gibt es zum Geburtstag der Eidgenossenschaft einen Lampionumzug, ein Höhenfeuer und ein Feuerwerk. Ab 18 Uhr sorgt der Feuerwehrverein für das leibliche Wohl.

Auch in der Gemeinde Teufen konnte in den vergangenen beiden Jahren die Bundesfeier nicht oder nur in kleinem Rahmen durchgeführt werden. Dieses Jahr organisiert die Gemeinde deshalb wieder einen grösseren Anlass. Start dazu ist am 1. August um 18 Uhr im Freibad. Der Apéro wird offeriert, für das weitere leibliche Wohl sorgt das Restaurant der Badi. Weiter sind die Eröffnung des Fests durch die Harmoniemusik, ein Lampionumzug, ein Abendschwimmen bis 22 Uhr und das traditionelle Höhenfeuer auf dem umliegenden Hügel geplant. Aus Sicherheitsgründen ist vor Ort kein Feuerwerk erlaubt. Bei schlechter Witterung findet das Fest im Zelt auf der Terrasse statt.

In Herisau gibt es am Geburtstag der Schweiz keine Feier. Stattdessen findet nach zweijähriger Zwangspause am 31. Juli wieder das grosse Herisauer Sommernachtsfest statt. Bei schönem Wetter wird am Sonntag ab 16.30 Uhr auf dem Vorplatz beim Casino und dem Alten Zeughaus gefeiert, ansonsten im Casino. Das Fest wird von verschiedenen Bars mit DJs, einem Kinderparadies, einer grossen Festwirtschaft, einem Lampionumzug und einem Feuerwerk umrahmt.

Landammann Dölf Biasotto spricht in seiner Wohngemeinde Urnäsch. Bild: David Scarano

In Urnäsch wird der Nationalfeiertag auf dem Sportplatz Feld begannen. Der Anlass begangen um 17 Uhr mit Lampionbasteln. Für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgt das Ländertrio Hirzegg-Gruess. Um 19.45 Uhr tritt das Jodelchörli Urnäsch auf. Die Festansprache hält um 20 Uhr Landammann Dölf Biasotto, der in Urnäsch wohnhaft ist. Anschliessend folgt um 20.45 Uhr der Lampionumzug. Besammlung dazu ist beim Grillstand. Ein weiterer Höhepunkt der Urnäscher Nationalfeier ist eine Stunde später die Showeinlage der Aktiven des lokalen Turnvereins. Um 22 Uhr werden der Funke und das Feuerwerk angezündet.

Schweizer Fahne am Saentis Urs Bucher

Zum 86. Geburtstag der Säntis-Schwebebahn wird am 31. Juli wieder die nach eigenen Angaben weltweit grösste Schweizer Fahne aufgespannt. Sie ist 80 lang und nochmals so breit. Das Entrollen kann am Sonntag auf der Schwägalp live verfolgt werden. Am Nationalfeiertag werden auf dem Gipfel und im Hotel auf der Schwägalp regionale Musikformationen und ein Drehorgelspieler für Unterhaltung sorgen.

Eine Bundesfeier wird auch in Appenzell geboten. Diese beginnt um 17.30 Uhr auf dem Kronengartenplatz, bei schlechtem Wetter um 17.45 Uhr in der Aula Gringel. Die Ansprache hält Andrea Bettiga, Regierungsrat des Kantons Glarus. Abgesehen davon spielen die Jugendmusik und die Stegreifgruppe der Musikgesellschaft Harmonie Appenzell sowie die Kapelle Sondewend mit Hierig-Paar. Anschliessend gibt es einen Apéro.

Schwester Mirjam Huber ist auf dem Kronberg zu Gast. Bild: PD

Früh aufstehen muss, wer den Nationalfeiertag auf dem Kronberg erleben will. Die erste Bahn fährt am Montagmorgen um 4 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher werden auf dem Gipfel bei schönem Wetter mit dem Sonnenaufgang belohnt. Um 5.40 tritt als Festrednerin Schwester Mirjam Huber, Frau Mutter des Kapuzinerinnen-Klosters Jakobsbad, auf. Für musikalische Unterhaltung der Feier sorgen das Alphorntrio 3G’s (Aurel Wyser, Daniel Fritsche und Andre Nägeli) sowie die Jodlerin Antonia Manser mit Handorgelbegleitung.

An der Bundesfeier auf der Ebenalp wird ein Walliser Raclette serviert. Dazu musiziert die Gruppe Mundis Leo. Spezielle Abendfahrten gibt es ab 20 Uhr, die letzte Talfahrt ist gemäss Sonderfahrplan um 23 Uhr.

Landesfähnrich Jakob Signer hält die Festrede in Gonten. Bild: PD

Einen Auftritt als Gastredner hat am 1. August auch Landesfähnrich Jakob Signer. Er ist an der Bundesfeier in der Mehrzweckhalle Gonten zu Gast. Musikalisch umrahmt wird diese durch das Chroberg Chörli und die Jungformation Signer.





