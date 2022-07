Sommernachtsfest in Herisau ohne Feuerwerk

Nationalfeiertag Änderungen beim Festgelände und kein Feuerwerk wegen der Trockenheit: Das ist neu am Sommernachtsfest in Herisau Herisau begeht statt einer 1.-August-Feier jeweils am Abend zuvor das Sommernachtsfest. Für die Ausgabe am Sonntag ist alles bereit. Das Festgelände wird den neuen baulichen Gegebenheiten angepasst. Auf das traditionelle Feuerwerk muss wegen der Trockenheit der vergangenen Wochen verzichtet werden. Ramona Koller 29.07.2022, 17.00 Uhr

Das Sommernachtsfest findet am 31. Juli zwischen der Post und dem Alten Zeughaus in Herisau statt. Bild: APZ

Im vergangenen Jahr erfuhr der Platz vor der Post in Herisau einige bauliche Änderungen. Die Fahrbahn wurde moderat verbreitert und ein Mittelstreifen eingefügt. Die Haltekanten der Bushaltestellen wurden auf die im Behindertengleichstellungsgesetz vorgegebene Höhe von 22 Zentimetern angehoben. Das Bushäuschen steht heute direkt vor der Post.

Diese Änderungen betreffen auch das Sommernachtsfest, das am 31. Juli traditionell auf dem Platz zwischen Post und altem Zeughaus stattfindet. «Den Ort zu wechseln, war nie eine Option», erklärt Beat Müller vom organisierenden Verein Sunshine Productions. Der Platz sei logistisch gesehen wertvoll. «Die Bands können die Garderoben des Casinos nutzen. Auch für die Getränke- und Essenslogistik ist der Platz gut gelegen», so Müller.

Bushaltestellen werden abgesperrt

Den baulichen Änderungen hat man sich angepasst. So wird das Festgelände heuer etwas anders aussehen. Die Bühne und das Kinderparadies tauschen den Platz. Neu spielen die Bands also vor dem Alten Zeughaus. Dass die erhöhten Haltekanten – insbesondere zu später Stunde – zu Stolperfallen werden könnten, sei Müller bewusst:

«Die Bushaltestellen werden – sobald der Bus nicht mehr passieren können muss – abgesperrt.»

Dies sei ungefähr ab 19 Uhr der Fall. Das Sommernachtsfest beginnt um 16.30 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Bright, D-Town, Native und Mainstreet Factory.

Ersatz für 1.-August-Feier

Verpflegen können sich die Besucherinnen und Besucher an einer grossen Bar, am Bierwagen und an den Foodständen. Für die Kleinen gibt es neben dem Kinderparadies einen Lampionumzug und ein «Gumpischloss».

Am Freitag gaben die Veranstalter bekannt, dass sie in diesem Jahr auf das grosse Feuerwerk verzichten werden. «Auch wenn wir nicht in Waldnähe sind, steht für uns die Sicherheit der Gäste an oberster Stelle. Auch, weil es in der Umgebung einige Bäume hat», so Müller. Seit Freitag ist in Appenzell Ausserrhoden wie in vielen anderen Kantonen das Entfachen von Feuern oder das Abbrennen von Feuerwerk näher als 200 Meter am Waldrand verboten. Der Festplatz befindet sich zwar mehr als 200 Meter vom nächsten Waldrand entfernt, dennoch wolle man das Risiko, dass etwas passiert, nicht eingehen. Auch mitgebrachtes Feuerwerk darf auf dem Festgelände nicht gezündet werden.

Dieses Jahr geht die 11. Austragung des Herisauer Sommernachtsfests über die Bühne. Das Fest wurde 2010 zum ersten Mal am Vortag der 1.-August-Feier durchgeführt. Diese wiederum fand von 2009 bis 2016 statt. Das Fest am Nationalfeiertag rentierte nicht, weshalb man die Feierlichkeiten auf den 31. Juli legte, wie Beat Müller zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber der «Appenzeller Zeitung» sagte.