Grosse Unterschiede bei den Familiennamen im Appenzellerland

Namensstatistik Inauen oder Müller: Neue Zahlen zeigen, wie unterschiedlich die Familiennamen in den beiden Appenzell sind Das Bundesamt für Statistik hat erstmals nicht nur die beliebtesten Vornamen veröffentlicht, sondern auch eine Statistik zu den häufigsten Nachnamen. Ein Blick ins Appenzellerland und die verbreitetsten Nachnamen zeichnen ein spannendes Bild der beiden Kantone. Selina Schmid, Malena Widmer Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Landsgemeindeplatz in Appenzell treffen sich besonders viele mit Namen Inauen, Fässler und Manser. Bild: Michel Canonica

Die häufigsten Namen in Appenzell Ausserrhoden sind, wie auch im Rest der Schweiz, Müller und Meier. Mit Schmid und Keller finden sich zwei weitere häufige Schweizer Namen in den Ausserrhoder Top Ten. Im Vergleich dazu findet sich mit Schmid nur einer der zehn häufigsten Schweizer Nachnamen unter den Innerrhoder Top Ten. Stattdessen dominieren hier die Inauen, Fässler und Manser.

Bei den Vornamen der Neugeborenen ist in Appenzell Inner- sowie Ausserrhoden eine grosse Vielfalt vorhanden. Die schweizweit beliebtesten Vornamen kommen verhältnismässig wenig vor. Das zeigte kürzlich das Bundesamt für Statistik (BFS), welches zum ersten Mal die häufigsten Nachnamen der Schweiz und die meist gewählten Vornamen für Neugeborene 2021 veröffentlicht hat.

Alle Manser und Inauen stammen aus Innerrhoden

In Appenzell Ausserrhoden scheinen die Nachnamen vielfältig. Zwar tragen 2021 2,8 Prozent der Bevölkerung den Nachnamen Müller. Aber weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung heisst jeweils Meier, Frischknecht, Graf oder Schmid. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die Namen in Innerrhoden stärker: 4,2 Prozent der Bevölkerung Inauen, jeweils 3,8 Prozent Fässler und 3,7 Prozent Manser. Auch Koller (2,6 Prozent) und Sutter (2,2 Prozent) sind weit verbreitet.

Die häufigsten Nachnamen nach Bezirk oder Gemeinde des Appenzellerlandes. Grafik: mop

Gemäss dem stillstehenden Landammann Roland Inauen liege das daran, dass diese Familien miteinander verwandt sind, wenn man weit genug zurückgehe. Er sagt:

«Egal wo man ist, wenn man einen Manser oder Inauen trifft, stammt er ursprünglich aus Innerrhoden.»

Dass viele Menschen denselben Familiennamen tragen, habe auch schon zu Missverständnissen geführt, sagt Bruno Streule, Leiter der Bezirksverwaltung Schwende-Rüte. In Innerrhoden teilen sich 157 Personen den Nachnamen Streule. Bruno Streule sagt: «Ich kenne zwei weitere Bruno Streule, mit denen ich manchmal verwechselt werde. Es ist nicht immer klar, von wem gerade die Rede ist.»

Spitznamen für die alteingesessenen Familien

Für dieses Problem hat die Bevölkerung schon lange eine Lösung gefunden. Die alteingesessenen Familien Inauen, Manser oder Dörig tragen ihren sippeneigenen Spitznamen. Der grösste Nutzen eines Spitznamens ist die eindeutige und unmissverständliche Identifikation der verschiedenen gleichnamigen Sippen, so Streule.

Albert Grubenmann schrieb im «Innerrhoder Geschichtsfreund», dass diese Spitznamen genauso unantastbar waren wie die Wappenbilder. Sie sind oft gebräuchlicher als die amtlichen Namen. Grubenmann schreibt: «Der rein persönliche Spitzname wie ‹Lithen-Hambische-Sebedonis-Franzsepp› ist seit jeher ein Stück des mit ihm behafteten Trägers und beinhaltet keineswegs irgendwelchen spöttischen Charakter in sich.»

Auch Bruno Streule trägt einen solchen Spitznamen. «In der Schule war ich der Bläches-Frenze Bruno, da wurde mir eher der Spitzname als der Nachname gesagt.» Auch heute nenne er seine Freunde oft bei ihrem Spitznamen, wenn deren Familie einen solchen habe.

«Diese Bezeichnungen gehören zu unserer Familiengeschichte und geben eine gewisse Authentizität.»

Im Kanton leben verschiedene Bruno Streules, aber der Bläches-Frenze Bruno sei einzigartig.

Unterschiedliche Ursprünge

Roland Inauen, stillstehender Landammann Bild: Benjamin Manser

Roland Inauen sagt, dass sich manche der Spitznamen von der örtlichen Herkunft des ersten Namensträgers ableiten, andere weisen auf dessen Beruf hin. Manche Spitznamen seien aber auch willkürlich und unlogisch. Lückenlos liessen sich dadurch die Stammbäume nicht zurückverfolgen, da durch Umzüge, berufliche Wechsel oder körperliche Eigenschaften auch zu Wechsel der Spitznamen führen konnten. Noch immer entstehen neue, etwa durch besondere Verdienste. Inauen sagt: «Es ist erstaunlich, wie gut die Spitznamen bis heute gebraucht werden.»

Es gibt aber auch Spitznamen, die aktuell leise von der Bildfläche verschwinden. Auch bei Bruno Streule: Seine Kinder und deren Schulkameraden benutzen ihre Spitznamen weit weniger. «Vielleicht sollten wir unsere Spitznamen wieder bewusster pflegen und stolz darauf sein.»

Die beliebtesten Vornamen wurden auch in Ausserrhoden gewählt

Während viele den gleichen Nachnamen in Appenzell Inner- und Ausserrhoden teilen: Vornamen gibt es dagegen laut dem BFS nur wenige, die im Jahr 2021 mehrmals an Neugeborene vergeben wurden. Zudem sind die schweizweit beliebtesten Vornamen in den beiden Kantonen vergleichsweise selten vertreten.

In Appenzell Ausserrhoden waren 2021 die Vornamen Elina, Sophia und Emma für Mädchen besonders beliebt, während für Knaben die Namen Ben, Levi und Adam am häufigsten gewählt wurden. Es kam aber nicht vor, dass mehr als sechs Neugeborene sich den jeweils gleichen Namen teilten.

Schweizweit war bei den Mädchen der Name Mia am beliebtesten, so wurden im Ausserrhodischen vier Mädchen getauft. Der beliebteste Name für Knaben war im Jahr 2021 Noah. So wurden auch in Ausserrhoden drei Neugeborene genannt. Unter den Spitzenreitern befinden sich in Appenzell Ausserrhoden aber auch weniger bekannte Vornamen: Drei Knaben wurden etwa auf den Namen Lennox getauft.

Innerrhoden entzieht sich nationalem Trend

In Innerrhoden teilen sich nur wenige neugeborene Mädchen den Vornamen. Jeweils zweimal sind die Namen Anna, Julia, Mina, Rosalie und Svenja vergeben worden. Der Name Mia hingegen kommt nicht doppelt vor. Bei den Knaben gibt es zwei Noahs, aber die Namen Kilian und Robin waren beliebter, so sind jeweils drei Neugeborene getauft worden.

Die Vornamen-Statistiken zu den zwei Appenzeller Kantonen sind aber mit Vorsicht zu geniessen. Aufgrund der vergleichsweise wenigen Geburten sind die Zahlen weniger aussagekräftig als in anderen Kantonen. Zudem sind in den Statistiken aus Datenschutzgründen nur die Vornamen erwähnt, auf die mindestens zwei Neugeborene getauft wurden.

