Nachruf Zum Tod von Walter Bischofberger: Er war eine prägende Figur der Dorfgeschichte Rehetobels Am 9. Februar starb Walter Bischofberger 86-jährig. Der ehemalige Gemeindehauptmann und Kantonsrat prägte massgeblich die Entwicklung der Gemeinde Rehetobel. 05.03.2021, 16.19 Uhr

Walter Bischofberger (1934–2021) Bild: PD

Als ehemaliger Posthalter war es Walter Bischofbergergewohnt, den Menschen im Dorf und im Kanton in all seinen Ämtern zu dienen. Wer mit ihm zu tun hatte, erinnert sich an einen ruhigen, aufgeschlossenen und sachlichen Mann. Als es 1985 darum ging, den aus dem Kantonsrat und den Gemeindebehörden austretenden Gemeindehauptmann Rudolf Züst zu ersetzen, stellte sich Bischofberger spontan als Ersatz zur Verfügung. Das Stimmvolk wählte ihn zum Hauptmann und zu ihrem Vertreter in den Kantonsrat. Mit der Wahl unterstrich das Volk die Bedeutung der Vertretung der Gemeindebehörden im Kantonsrat.

In St.Gallen geboren

Walter Bischofberger ist am 8. Dezember 1934 in St. Gallen geboren. 1939 übernahm sein Vater Jakob Bischofberger das Postamt von Rehetobel von seinem Schwiegervater Niederer. So ist Walter Bischofberger in Rehetobel aufgewachsen. Nach der obligatorischen Schulzeit besuchte er die Kantonsschule in Trogen und liess sich der Familientradition folgend zum Postbetriebsbeamten ausbilden. 1963 übernahm er schliesslich von seinem Vater das Postamt und führte dieses zusammen mit seiner Frau Judith bis zu seiner Pensionierung Ende 1995 als selbstständiger Posthalter.

Zu dieser Zeit war die Post im Dorf eine wichtige Anlaufstelle und ein Treffpunkt. Als Vertrauensperson hat Walter Bischofberger seine Arbeiten immer sorgfältig und pflichtbewusst erledigt. Er hat die Post zu einer damals wichtigen Institution im Dorf gemacht. Bereits 1964 wurde Walter Bischofberger als 30-jähriger in die Rechnungsprüfungskommission berufen, die er während fünf Jahren präsidierte. Dort lernte er die Probleme der Gemeinde kennen. Ihm war es ein grosses Anliegen, dass die Entwicklung der Gemeinde nicht stehen bleibt. So stellte er sich als Gemeinderat zur Verfügung. 1973 wurde er gewählt, 1977 wurde er Vizehauptmann und 1985 Gemeindehauptmann. Heute nennt sich dieses Amt etwas weniger militärisch «Gemeindepräsident». Dieses führte er bis 1991 aus.

Neubau des Gemeindezentrums

In diesen 18 Jahren wurden wesentliche Infrastrukturvorhaben in der Gemeinde verwirklicht. Hervorzuheben ist der Neubau des Gemeindezentrums, das eine über zwanzigjährige Vorgeschichte hat. Dennoch konnte der Steuerfuss kontinuierlich von 5 auf 3,5 Einheiten gesenkt werden.

Für den Politiker Walter Bischofberger stand immer die Sache im Vordergrund. Persönlich nahm er sich zurück, hörte zu, blieb sachlich korrekt. Er stellte seinen Standpunkt klar, war dabei aber immer konsensorientiert. So sind am Schluss gute und mehrheitsfähige Lösungen entstanden.

Auch das gesellschaftliche Leben im Dorf hat ihn interessiert. Er war in der Stiftung Ersparnisanstalt tätig, bei der Feuerwehr und im Männerchor. Letzteren hat er fünf Jahre lang präsidiert. Auch wenn er nicht überall mitgemacht hat, das Vereinsleben war ihm wichtig. In seiner politischen Arbeit hat er das immer wieder unterstrichen und die Vereine unterstützt.

Weltoffener Geist

So stark er mit dem Dorf verbunden war, so wenig blieb er darin sitzen. Ihre Familienferien verbrachten die Bischofbergers mit ihren beiden Kindern Walter und Sylvia gerne und regelmässig am italienischen Meer. Dort, wo die Welt weiter und offener war. Als die Kinder ausgezogen waren, begannen Judith und Walter sich für ein paar Wochen im Jahr die ganz grosse Welt zu erschliessen. Sie bereisten fremde Länder und andere Kontinente. Später dann hat er sich mit seinem Grosskind Philip mit dem Postauto und der Bahn auf Reisen in der Schweiz begeben.

Die vielen Engagements Bischofbergers waren nur dank seiner Frau Judith möglich, die ihm bei seiner Arbeit in der Post immer zur Seite stand und gleichzeitig die Familie betreute. Sie ist ihm auch zur Seite gestanden, als er seine Mobilität verlor, bis er dann die letzten eineinhalb Jahre im Alters- und Pflegeheim Krone verbringen musste, wo sich sein Lebenskreis im Beisein seiner Frau geschlossen hat. Walter Bischofberger bleibt uns in dankbarer Erinnerung. Für einen kurzen Abschnitt der Dorfgeschichte Rehetobels hat er diese mitgeprägt und war in vielfältiger Weise auch mit dem Kanton verbunden.



Heinz Meier

Alt Gemeindepräsident

Rehetobel