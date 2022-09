Josy Peterer-Gmünder ist verstorben

Nachruf Lehrerin, Therapeutin, Musikerin: Zum Gedenken an Josy Peterer-Gmünder aus Oberegg Josy Peterer-Gmünder aus Oberegg ist verstorben. Sie hat sich mit dem unermüdlichen Einsatz für Kinder mit Lerndefiziten und ihrem grossen musikalischen Engagement bleibende Verdienste erworben. Peter Eggenberger 14.09.2022, 18.00 Uhr

Josy Peterer-Gmünder, 19.7.1960 – 15.8.2022. Bild: PD

Eine grosse Trauergemeinde nahm in der Oberegger Kirche Abschied von Josy Peterer-Gmünder. «Der Hinschied unserer langjährigen Mitarbeiterin im Pädagogisch-therapeutischen Dienst des Erziehungsdepartements von Appenzell Innerrhoden erfüllt uns mit Schmerz und Trauer. Während mehr als dreissig Jahren hat Josy Peterer als Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapeutin mit Freude und Engagement gewirkt, wofür wir sehr dankbar sind …», würdigt Landammann Roland Dähler die segensreiche Tätigkeit der Verstorbenen.

1960 geboren, durfte Josy im Büeli, Schlatt-Appenzell, eine unbeschwerte Kindheit in einfachen Verhältnissen erleben. Bereitwillig unterstützte sie ihre Eltern, und ihren vier jüngeren Geschwistern war sie ein grosses Vorbild. Nach dem Schulbesuch in Schlatt und Appenzell absolvierte die junge Frau im Seminar des Klosters Ingenbohl die Lehrerinnenausbildung, die sie 1980 erfolgreich abschloss.

In der Folge sollte Oberegg zu ihrer neuen Heimat werden. Hier unterrichtete sie ab 1981 Erst- und Zweitklässler. Mit der Musik pflegte Josy ein weiteres Talent, und noch im gleichen Jahr begann ihre Arbeit als Blockflötenlehrerin an der Musikschule Unterrheintal. 1983 schloss sie sich dem Oberegger Kirchenchor an, dem sie als begabte Sängerin 39 Jahre lang eine treue Stütze war.

Bereits 1980 war sie erstmals Jakob Peterer begegnet, und 1985 wurde Hochzeit gefeiert. 1990 verlegte das junge Ehepaar den Wohnsitz von Oberegg in den hoch über Mohren (Gemeinde Reute) gelegenen Weiler Spielberg, wo Gatte Köbi aufgewachsen war. Schon bald gehörten die Töchter Martina, Monika und Manuela zur Familie. Im Rahmen einer Reihe von Kursen vertiefte Josy ihre beruflichen Kenntnisse, und die gezielte Förderung lernbehinderter Schülerinnen und Schüler wurde zu ihrem Herzensanliegen.

In der knapp bemessenen Freizeit widmete sich das Ehepaar dem Spiel auf dem Schwyzerörgeli, und als die Töchter älter geworden waren, sorgten Josy und Köbi im Rahmen zahlreicher musikalischer Auftritte für leuchtende Augen in Altersheimen und viel Freude an Anlässen aller Art. Schon bald war sie auch als Schwyzerörgeli-Lehrerin gefragt, und das sommerliche Musikfest im Spielberg war für Freunde und Bekannte jedes Jahr ein gerne besuchter Höhepunkt.

Für Abstand zum Alltag sorgte vor einigen Jahren das exklusive Geschenk der Töchter, das den Eltern einen Aufenthalt auf dem «Petererhof» in Ellmau (Tirol) ermöglichte. Hier verbrachte das Ehepaar auch später gerne erholsame Ferientage. 2019 machte sich bei Josy ein Krebsleiden bemerkbar, das Therapien und eine Operation nötig machten. Mit Familie und Freunden konnte sie voller Zuversicht den 60. Geburtstag feiern, und für eine ganz besondere Freude sorgte Julia als erstes, im August 2020 zur Welt gekommenes Grosskind. Dann aber verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand erneut. Tapfer nahm sie die Krankheit an, und geborgen im Glauben und getragen von der Familie schloss sich am 15. August ihr Lebenskreis. Als liebenswürdige, hilfsbereite und vielseitig engagierte Persönlichkeit bleibt Josy Peterer unvergessen.