Nachruf auf Erich Niederer

Nachruf Auf einer Velofahrt aus dem Leben gerissen: Erich Niederer ist verstorben Zehn Tage nach seinem 70. Geburtstag ist Erich Niederer verstorben. Den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung dürfte er vor allem als Kolumnist Röbi Rohner bekannt sein. Andrea Caroni 02.08.2022, 12.00 Uhr

Erich Niederer (20.5.1950 – 18.7.2022). Bild: PD

Als Erich Niederer am 8. Juli 2022 im Heidner Lindensaal mit 72 Jahren seinen 70. Geburtstag mit einem ausgelassenen Appenzellerfest im engen Familien- und Freundeskreis nachholte, standen die Zeichen auf Unsterblichkeit: Wir Gäste sangen über ihn: «Lieber halt mit 100 laufe, als sich sones E-Bike chaufe.» Er selber nannte die Feier dankbar und glücklich: «Die Mutter aller Feste.»

Niemand hätte damit gerechnet, dass ihn nur zehn Tage später, am 18. Juli, ein unerwarteter Herzstillstand auf einer frühmorgendlichen Velotour aus dem Leben reissen würde. Sein Nachruf schien Jahrzehnte entfernt.

Wäre dies nun nicht sein eigener Nachruf, hätte Erich Niederer auch diesen Text vorab studiert, kritisch kommentiert und spürbar optimiert, wie er für andere es so oft getan hatte. Vielleicht hätte er den Text sogar gleich selbst verfasst. So hat er die Leserschaft der «Appenzeller Zeitung» während vieler Jahre mit Kolumnen begeistert: Einerseits mit seiner «Nachlese», andererseits – es sei postum verraten – mit seinen «E-Mails an die Redaktion» unter dem Pseudonym «Röbi Rohner».

Sein Feuer und Talent für die Kommunikation hatten sich früh gezeigt: Nach Studium und Doktorat in Politikwissenschaften an der HSG betreute er zunächst die dortige Medienstelle. Von 1983 bis 1999 leitete er mit markanter Radiostimme das Regionaljournal Ostschweiz des Schweizer Radios DRS. Danach wechselte er die Seite: Von 1999 bis 2005 war er Ausserrhoder Ratschreiber und damit «achter Regierungsrat». Nach diesen Erfahrungen in Verwaltung und Politik zog es ihn – den Vollblutjournalisten – zurück zur Kommunikation. Nach einer Phase als selbstständiger Kommunikationsberater war seine letzte berufliche Station von 2010 bis 2020 das Präsidium der SRG Ostschweiz, das er mit Herzblut ausübte.

Erich Niederer war aber nicht nur ein Mann des Wortes, sondern auch der Tat beziehungsweise des Rads. Die von ihm nach seinem Umzug von Teufen nach Grub AR mitbegründeten «GruBiker» (Motto: «Uns ist kein Berg zu flach») gehörten zu seinen wichtigsten Gefährten. Überhaupt bedeuteten ihm seine Freunde viel. Hoch in seiner Gunst stand aber auch sein Harem an Hühnern. Sodann war er mit allen Bergen und Pilzen des Appenzellerlandes per Du. Auch mit der Gitarre verstand er sich harmonisch; glücklich, wer mit ihm singen und musizieren durfte. Zwar entdeckte er zwischendurch gerne ferne Länder und Kulturen (und fotografierte sie auch fast schon besessen), doch am wohlsten war ihm im Appenzellerland, über das er alle je erschienenen Bücher besass. Auch am politischen Geschehen in Gemeinde und Kanton nahm er als liberaler Geist mit grossem Interesse und Engagement teil. Nicht nur der Schreibende ist ihm hierfür zum Dank verpflichtet.

Sodann war Erich Niederer ein herzensguter Familienmensch. Als Einzelkind mit seinen Eltern in St.Gallen aufgewachsen, zog er nach Teufen, heiratete und wurde stolzer Vater dreier Töchter. Seiner späteren Partnerin in Grub AR war er bis zu seinem Tod ein lebensfroher und treuer Begleiter und seinen drei Töchtern in allen Lebenslagen eine väterliche Stütze. Besonders stolz war er, der Kinderfreund, als «Grovi» auf seine mittlerweile sechs Enkelinnen und Enkel in Teufen, Klosters und Zürich.

Der plötzliche Tod von Erich Niederer reisst ein enormes Loch der Trauer in die Leben seiner Familie und Freunde. Trost aber findet sich vielleicht hierin: Erich Niederer durfte kurz vor seinem Ableben einen der glücklichsten Momente seines Lebens geniessen – eine freudvolle Feier im Kreise seiner Liebsten – und verschied ohne langes Leiden während seiner grossen Leidenschaft, dem Velofahren. Einen schöneren Abgang hätte man sich für ihn nicht wünschen können – nur einen viel späteren. Oder wie wir an seinem letzten Fest im Lindensaal dichteten: «Auf Dich wir unser Glas erheben – Erich, Du sollst ewig leben.»