Ausserrhoder Heimatschutz spricht sich gegen neue Säntisbahn aus

Esther und Rudolf Guyer lernten sich 1950 im Studium an der ETH kennen und haben vierzig Jahre lang in der Schweiz, Italien und den USA zusammen gearbeitet. Rudolf Guyer stammt aus St.Gallen, Esther Guyer aus Aarau. Neben der Bergstation auf dem Säntis hat das Architektenehepaar rund 170 Gebäude erstellt, etwa das Schulhaus in Stettbach, das Schulhaus Fondli in Dietikon oder die Kirche Glaubten in Affoltern. Ihr Hochhaus Triemli in Zürich wurde einst zum hässlichsten Haus der Schweiz gewählt, was Rudolf Guyer mit «Dass Laien das Ge­bäude häss­lich fin­den, ist mir egal. Haupt­sa­che, den an­de­ren Ar­chi­tek­ten ge­fällt es» kommentierte. Sie sind auf der «Liste der Schweizer Architekten» eingetragen und leben in Zumikon, Zürich. (ssd)