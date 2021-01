Heiden Alder AG übergibt Dachdeckerbetrieb an Streule + Alder AG Heinz Alder hat seinen Dachdecker- und Fassadenbaubetrieb in Heiden an die Streule + Alder AG übergeben. 13.01.2021, 13.34 Uhr

Karl Streule von der Streule + Alder AG ist der ideale Nachfolger für Heinz Alder. Bild: PD

Heinz Alder übernahm den Dachdeckerbetrieb 1983 von seinem Vater Emil Alder, welcher 1952 in Heiden sein Geschäft als Einzelunternehmung gegründet hatte. Mit seinem Pioniergeist entwickelte Heinz Alder gemäss eigenen Aussagen das Familienunternehmen stetig weiter und so schaffte er bald das erste Stahlrohrgerüstmaterial an. 1985 folgte der erste Lastwagen mit Kran für den Transport der Ziegel auf die Dächer. Heute beschäftigt die Alder-Gruppe, welche in Heiden und Untereggen ansässig ist, rund 40 Mitarbeitende.