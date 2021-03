Nach zwei Jahren Mit rund 30 Artikeln mehr: Ausserrhoder Regierung schickt Kantonsverfassung in Vernehmlassung Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schickt den Entwurf für eine neue Kantonsverfassung in die Vernehmlassung. Die Ausarbeitung des neuen Verfassungsentwurfs durch die Verfassungskommission dauerte gut zwei Jahre. Voraussichtlich 2023 sollen die Stimmberechtigten über die neue Kantonsverfassung abstimmen. 05.03.2021, 10.14 Uhr

Die Stimmberechtigten sollen 2023 über die neue Kantonsverfassung entscheiden. Bild: Ralph Ribi

(pd/nat) Im Verlauf der letzten zwei Jahre hat eine Verfassungskommission unter der Leitung von Präsident und Regierungsrat Paul Signer einen komplett revidierten Verfassungstext entworfen und im Herbst 2020 dem Regierungsrat unterbreitet. Nachdem der Regierungsrat den Entwurf der neuen Kantonsverfassung beraten und Änderungen angebracht hat, schickt er den Entwurf nun in die kantonale Vernehmlassung. Dies teilt der Kanton in einem Communiqué mit.

Der neue Verfassungsentwurf ist in zwölf Kapitel mit 144 Artikeln gegliedert. Dies sind rund 30 Artikel mehr als in der geltenden Kantonsverfassung. Der neue Entwurf lässt in der Vernehmlassung intensive politische Diskussionen erwarten. Dies, weil er:

aktuelle politische Themen aufgreift (z. B. Klimawandel, Energiepolitik, Whistleblowing, Digitalisierung)

wesentliche Änderungen in der Organisation der kantonalen Behörden vorsieht (z. B. achtjährige Amtsdauer für Mitglieder der Gerichte sowie eine verwaltungsunabhängige Ombudsstelle)

die Vertretung der politischen Interessengruppen im Kanton beeinflusst (z. B. die Wahl des Kantonsrates im Proporzverfahren, Stimmrechtsalter 16, Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene)

zentral ist für die persönliche Identifikation als Teil der Gemeinschaft von Appenzell Ausserrhoden (z.B. Gottesbezug in der Präambel, Regierungspräsidium statt Landammann, Verankerung des Wappens in der Verfassung)

Abstimmung für 2023 geplant

Die Vernehmlassung dauert bis zum 18. Juni. Interessierte können die Unterlagen online abrufen. Es sollen sich möglichst viele Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder zur Totalrevision der Kantonsverfassung äussern. Aus diesem Grund lädt der Regierungsrat zu Online-Informationsanlässen ein, bei denen Gelegenheit für Fragen und direkten Austausch mit Mitgliedern des Regierungsrates bestehen wird.

Nach der Überarbeitung im Anschluss an die Vernehmlassung nimmt die Vorlage den üblichen Weg mit zwei Lesungen im Kantonsrat. Das letzte Wort werden die Stimmberechtigten haben; voraussichtlich im Jahr 2023.