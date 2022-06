Hallenbad Appenzell öffnet nach zwei Jahren Bauzeit

Appenzell Zweigeschossige Holzkonstruktion mit Betonsockel, Sauna und Boulderwand: So sieht es im Innern des neuen Hallenbad aus Nach über sieben Jahren ohne Hallenbad eröffnet Appenzell den Neubau am 11. Juni. Eine Führung durch das Holzgebäude. Selina Schmid Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.00 Uhr

Ganz bereit für die Eröffnung ist das Hallenbad Appenzell noch nicht. Bild: Selina Schmid Die finnische Sauna befindet sich im Obergeschoss. Bild: Selina Schmid Das Schwimmbecken mit fünf Bahnen ist auch für regionale Wettkämpfe geeignet. Bild: Selina Schmid Der Schwimmsaal erlaubt den Ausblick auf Kirche, Dorf und den Hohen Kasten. Bild: Selina Schmid Aussen befinden sich ein Warmwasser-Sprudelbecken und ein Kneippbereich beim offengelegten Küechlimoosbach befinden werden Bild: PD Die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung laufen. Noch sind die Schliessfächer ohne Schloss. Bild: Selina Schmid

Noch stehen in der Eingangshalle Sägen, Werkzeuge und Absperrgitter. Die Wasseroberflächen liegen fast regungslos, nur leise ist ein Plätschern zu hören. Doch am Samstag in einer Woche, nach zwei Jahren Bauzeit, öffnen das Hallenbad Appenzell seine Türen. An einer Führung durch das Hallenbad am Mittwoch ist Bauherr Ruedi Ulmann sichtlich stolz: «Das Hallenbad ist ein Generationenprojekt.»

Ruedi Ulmann, Bauherr und Vorsteher Bau- und Umweltdepartement. Bild: Selina Schmid

Seit über sieben Jahren ist der Bezirk Appenzell ohne Hallenbad. Nach 43 Betriebsjahren wurde das alte geschlossen. Anstatt es zu sanieren, wurde ein Neubau beschlossen. 2017 gewährte die Landsgemeinde einen Rahmenkredit von 20 Millionen Franken, dazu kam eine Bauherrenreserve von einer Million Franken. Im Frühling 2018 wurde das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb präsentiert, an welchem zwölf Büros teilnahmen. Nach zwei Jahren Bauzeit, gerade pünktlich zur Landsgemeinde 2022, stand das helle Gebäude aus Holz und Beton.

Wichtigste Nutzer werden Lernende sein

Architekt Andreas Moos sagt: «Vier Jahre ist für ein so grosses Projekt zügig.» Geholfen habe, dass der Rahmenkredit bereits bewilligt war und keine Einsprachen gegen das Hallenbad eingingen. Gemäss Ruedi Ulmann kam es durch den schneereichen Winter und den regnerischen Frühling 2021 zu Verzögerungen. Die Coronapandemie dagegen habe man gut gestemmt. Ulmann sagt:

«Die Bauarbeiten sind hervorragend und unfallfrei abgelaufen.»

Peter Moor, Architekt. Bild: Selina Schmid

Das Hallenbad ist eine zweigeschossige Holzkonstruktion mit Betonsockel. Das ganze Holz stammt aus den Innerrhoder Wäldern und wurde mit einer Lasur behandelt, welche die helle Farbe schützen soll. Zusätzlich hält das breite Vordach den grössten Teil des Regens von der Fassade ab, sagt Andreas Moos.

Direkt in der sonnigen Eingangshalle hängt das erste von drei Kunstwerken über dem Empfang: Werner Steiningers Attersee. Links vom Empfang taucht man in einen dunklen Gang zu den Gruppengarderoben und den Duschen ein. Erst von dort aus wird die grosse Halle mit 25-Meter-Schwimmbecken und einem Lehrbecken sichtbar. Über das grosse Schwimmbecken ragt eine Boulderwand, welche die Appenzeller Kantonalbank geschenkt hatte. Hier können künftig auch regionale Wettkämpfe stattfinden. Gemäss Landammann Roland Inauen, Vorsteher des Erziehungsdepartements, werden die Schülerinnen und Schüler Innerrhodens die wichtigsten Nutzer des Hallenbads sein.

Moderne Kunst, die nicht dominiert

Vorbei am Lehrbecken geht es zum Aussenraum des Hallenbads, wo sich neu ein Warmwasser-Sprudelbecken und ein Kneippbereich beim offengelegten Küechlimoosbach befinden werden. Noch gräbt aber ein Bagger die Erde um.

Roland Inauen, Landammann und Vorsteher Erziehungsdepartement. Bild: Selina Schmid

Der Eingang zum Sauna- und Wellnessbereich befindet sich hinter dem Empfang. Eine Treppe führt am zweiten Kunstwerk vorbei. Mit dem irritierenden Namen «Es gibt keinen Baum» hat Künstler Christian Meier eine silberne Skulptur über drei Stockwerke geschaffen, die nie ganz zu sehen ist. Im Obergeschoss des Hallenbads befindet sich der Sauna- und Wellnessbereich mit einer Finnischen und Appenzeller Sauna, einem Dampfbad, Massage- und Ruheräumen und eine Aussenterrasse. Noch fehlen hier die Vorhänge, die Beschilderungen sind nur provisorisch aufgehängt.

Dafür ist hier das dritte Kunstwerk im Hallenbad besonders hörbar. Die Appenzeller Künstlerin Roswitha Gobbo hatte während eines Jahres Naturklänge im Appenzellerland gesammelt und damit eine subtile Soundinstallation geschaffen. Roland Scotti, Stiftungsrat Innerrhoder Kunststiftung, hatte gemeinsam mit einer Jury die Werke von Meier und Gobbi für das Hallenbad ausgewählt. Die Entscheidung sei leicht gefallen: Die Projekte hatten durch ihre künstlerische Qualität und die Bezugnahme zum Ort überzeugt. Scotti sagt:

«Sie machen, was moderne Kunst sollte: Sie ist da, macht etwas, aber dominiert nichts.»

Schulgemeinde und Kanton teilen sich Betriebskosten

Rund 70 Prozent des Energiebedarfs des Hallenbads wird aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Etwa befindet sich auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage von rund 800 Quadratmetern, welche im Jahr den Energiebedarf von etwa 16 Einfamilienhäusern produzieren wird. Den grössten Teil der Energie liefert eine Wärmepumpe. Für die Spitzenzeiten gibt es zudem einen Gasanschluss.

Franz Fässler, Hauptmann Bezirk Appenzell. Bild: Selina Schmid

Ruedi Ulmann sagt, dass der Bau des Hallenbads rund 21 Millionen Franken kosten wird. Noch fehle die Schlussabrechnung. Die Betriebskosten teilen sich die Schulgemeinde mit 55 Prozent und der Kanton mit 45 Prozent. Roland Inauen sagt:

«Ich freue mich, dass die Appenzeller Schülerinnen und Schüler künftig hier schwimmen und nicht mehr auswärts müssen.»

Noch ist nicht alles bereit für die Eröffnung: Etwa sind die Schliessfächer noch ohne Schloss oder der Velounterstand steht noch nicht. Ganz fertig wird die Umgebung des Hallenbads auch nicht werden, so Ruedi Ulmann. Die Bepflanzung und der Bereich Küechlimoosbach können unter anderem wegen des warmen Wetters vorerst nicht gemacht werden. Für die Eröffnungsfeier vom 11. Juni ist aber das Hallenbad bereit. Franz Fässler, der als Hauptmann Appenzells den Betreiberbezirk vertrat, sagt: «Wir wollen gemeinsam die Strecke von 65'640 Metern schwimmen – einen Meter pro Stunde seit der Schliessung des alten Hallenbads.» Wer am Eröffnungswochenende mindestens 100 Meter schwimmt, bekomme ein Überraschungsgeschenk.

Noch sind die Wasseroberflächen unbewegt. Video: Selina Schmid

