Nach Superspreader-Hochzeit in Schwellbrunn: Dem Brautpaar drohen vorerst keine Konsequenzen Am Montag wollte die Ausserrhoder Regierung noch die Verzeigung einzelner Personen prüfen, heute rudert sie zurück. Die strafrechtliche Klärung der Tatbestände stehe zurzeit nicht im Vordergrund, heisst es aus dem kantonalen Kommunikationsdienst. Vielmehr gehe es jetzt um die Sensibilisierung der Bevölkerung. Miguel Lo Bartolo 27.10.2020, 17.01 Uhr

Eine Gemeinde im Coronafokus: Schwellbrunn. Bild: Keystone/ Gian Ehrenzeller

Was sich in Schwellbrunn zugetragen hat, treibt heute diverse Ausserrhoder Regierungsmitglieder um. Sie sind mit Medienanfragen überhäuft – was zeigt, dass das Hochzeitsfiasko längst nicht begraben ist. Die Feierlichkeiten könnten Gegenstand einer strafrechtlichen Untersuchung werden. Zumindest tönten Regierungsmitglieder einen derartigen Vorsatz am Montag gegenüber dem Regionalsender «TVO» an. Verzeigungen gegen einzelne Personen würden geprüft, hiess es.

Mittlerweile scheint von Seiten der Regierung indes bereits ein anderer Wind zu wehen. So sagt etwa Andreas Disch, stellvertretender Leiter des Kommunikationsdienstes Appenzell Ausserrhoden, auf Anfrage: «Die strafrechtliche Klärung, ob, inwiefern und durch wen die Tatbestände der Strafbestimmungen erfüllt sein könnten, steht derzeit nicht im Vordergrund.» Er verweist auf Art. 82 und 83 des Epidemiengesetzes, in dem sich die entsprechenden Bestimmungen finden würden.

Dem Kanton gehe es zum jetzigen Zeitpunkt in erster Linie darum, die Bevölkerung aufzuklären und zu sensibilisieren. Und zwar dahingehend, wie gross die Auswirkungen eines einzelnen Ereignisses während der Pandemie sein können. Disch fügt an:

«Es braucht jede einzelne und jeden einzelnen, um diese Krise zu bewältigen.»

An der Medienkonferenz vom Montag habe deshalb der Fall Schwellbrunn als Beispiel gedient, um die Bevölkerung in Appenzell Ausserrhoden «wachzurütteln», so Disch.

Leitender Staatsanwalt in Ausserrhoden verweist auf Epidemiegesetz

Christian Bötschi, leitender Staatsanwalt im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Christian Bötschi, leitender Staatsanwalt im Kanton Appenzell Ausserrhoden, geht nicht auf den konkreten Fall in Schwellbrunn ein, gibt aber generelle Auskünfte zu Strafen, die bei Zuwiderhandlungen gegen die Coronamassnahmen drohen könnten. Laut Bötschi würden das Epidemiegesetz und die Massnahmenverordnungen des Bundes eine hinreichende gesetzliche Grundlage bilden, Sanktionen zu verhängen.

Diese fänden zwar überwiegend in Form von Geldstrafen und Bussen Ausdruck, deren Höhe je nach Straftatbestand stark variieren könne. Freiheitsstrafen seien aber nicht ausgeschlossen. Bötschi hebt denn auch hervor, dass die Massnahmenverordnungen des Bundes als Rechtsgrundlage von einigen Rechtsprofessoren kritisch beäugt würden.