Nach sechs Wochen Fernunterricht wieder im Klassenzimmer: Ausserrhoder Schulen ziehen positive Bilanz

Bis auf wenige Ausnahmen nehmen alle Lehrer und Schüler wieder a Präsenzunterricht teil. Das Coronavirus prägt aber den Schulalltag in verschiedenen Formen. Janine Bollhalder 20.05.2020, 05.00 Uhr

Die Markierungen am Boden erinnern an die einzuhaltenden Sicherheitsabstände.

Sandra Ardizzone / MAN

«Die neue Normalität ist erstaunlich schnell eingekehrt», sagt Hans-Peter Hotz, pädagogischer Schulleiter in Heiden, nach anderthalb Wochen zurück im Präsenzunterricht. «Die Kinder und Jugendlichen sowie die Lehrpersonen haben sich gefreut.» Es sei wie nach den grossen Ferien gewesen – nur, dass es sich beim Unterbruch des regulären Schulunterrichts um die Auswirkungen des Coronavirus handelte.



Pädagogischer Schulleiter in Heiden: Hans-Peter Hotz

Während sechs Wochen haben sich die Schülerinnen und Schüler via Fernunterricht mit dem Lernstoff befasst. Hotz sagt:

«Sowohl die Schüler als auch die Lehrpersonen haben einen grossen Schritt bezüglich Digitalisierung gemacht.»

Es werde an der Idee gefeilt, gewisse Elemente des Fernunterrichts auch in Zukunft zu nutzen, denn in Heiden wird nicht davon ausgegangen, dass diese Lernmethode folgewirksame Lücken hinterlassen hatte. «Schon vor der Coronakrise gab es Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Schülern. Diese bestmöglich aufzufangen, gehört zum Unterrichtsalltag der Lehrpersonen.»



Sicherheitsmassnahmen variieren je nach Alter

Der Unterrichtsalltag nach der Zeit des Fernunterrichts soll nun so weit wie möglich normal gestaltet werden. Hans-Peter Hotz sagt: «Ziel ist es auch, dass etwas ältere Kinder und Jugendliche wie auch wir Erwachsene lernen sollen, sich in Eigenverantwortung risikoarm zu verhalten.»

Für Kinder unter zehn Jahren gäbe es ausser den Hygieneregeln kaum Einschränkungen, «sie sollen sich so normal wie möglich in der Schule verhalten und bewegen können». In Heiden nehmen alle Lehrpersonen und auch fast alle Schüler wieder am Präsenzunterricht teil. «Ein Kind trägt ein zu hohes Risiko», sagt Hotz. Es lerne weiterhin via Fernunterricht.



Händewaschen gehört nun zum normalen Schulalltag.

Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Ausserrhoder Schule hat die Vorgaben des kantonalen Schutzkonzeptes umgesetzt. Dazu gehören gestaffelte Pausen, Sport ohne Körperkontakt und wenn möglich im Freien sowie Händewaschen vor Schulbeginn und nach den Pausen. «Die Hauswarte haben zusätzliche mobile Händewaschstationen aufgebaut», erklärt Hans-Peter Hotz.

Wer gegen die Sicherheitsmassnahmen verstosse, werde nicht bestraft. «Wir versuchen, die Schüler einfach immer wieder an die Regeln zu erinnern.» Auch die Lehrer halten Teamsitzungen weiterhin via Videokonferenz ab.



80 Liter Händedesinfektionsmittel und 30 Liter Flächendesinfektionsmittel

Zur Umsetzung des Schutzkonzepts hat die Schule Heiden zwei Tage Zeit gehabt. Eine Aufstockung des Personals sei nicht notwendig gewesen. «Die Solidarität und Hilfsbereitschaft aller Beteiligter ist riesig», sagt Hotz.

Insgesamt seien 80 Liter Händedesinfektionsmittel für die beiden Primarschuleinheiten und die Sekundarschule angeschafft worden sowie 30 Liter Flächendesinfektionsmittel.



«Dazu kommen 100 Meter Markierungsklebeband und 500 Schutzmasken», sagt Schulleiter Hotz. Maskentragepflicht gäbe es für die Lehrpersonen keine, einzelne würden sich aber freiwillig mit einer Maske schützen. Anders sieht es für die Schulbusfahrerin aus: Sie muss eine Maske tragen. «Und die vorderste Sitzreihe im Bus bleibt leer.»

«Die Kinder sind froh, wieder in die Schule gehen zu können»

Wie in Heiden ist auch in Herisau die Rückkehr zum Präsenzunterricht gelungen. Michael Häberli, Abteilungsleiter der Schule Herisau, sagt, er habe von vielen Seiten gehört, dass es der Schule schnell gelungen sei, wieder in den Normalbetrieb zurückzufinden.

«Die Kinder sind froh, wieder in die Schule gehen und ihre Freunde treffen zu können»

Michael Häberli, Abteilungsleiter der Schule Herisau

Pd

Auch er betrachtet die Zeit des Fernunterrichts als lehrreich: «Es war für uns alle eine digitale Weiterbildung. Wir haben neue Möglichkeiten kennen gelernt und gesehen, was sich bewährt und wir allenfalls in den normalen Schulalltag übernehmen könnten.» Gearbeitet wurde – wie anderenorts auch – vor allem mit der Applikation «Teams».

Für Michael Häberli ist es klar, dass während des Fernunterrichts nicht der gleiche Stoffinhalt verinnerlicht wurde, wie dies im Klassenzimmer geschehen wäre. «Die Aufgabe der Schule ist es nun, zu analysieren, was wichtig ist und angepackt werden muss, und welcher Stoff im Unterricht weniger intensiv besprochen werden kann.»

Bei Zweiertischen werden Trennwände aufgestellt

In Herisau gibt es eine Lehrperson, die von zu Hause unterrichtet und fünf Schüler, die weiterhin via Fernunterricht lernen. Alle anderen Schüler sind wieder im Präsenzunterricht angekommen. «Bis zur vierten Klasse kann der Unterricht relativ normal, also wie gehabt, weitergeführt werden. Bis auf die Einhaltung der Distanz zur Lehrperson», sagt Häberli.

Ab der fünften Klasse gelte es, wenn immer möglich die Abstandsregeln einzuhalten. Die ganze Klasse dürfe sich zwar im Schulzimmer befinden, allerdings wurden die verstellbaren Tische auseinandergeschoben und bei Zweiertischen Trennwände aufgestellt.



Auch der Gang durch die Schule ist nicht mehr wie gehabt: Wo notwendig wurde ein Einbahnsystem eingeführt. Häberli erklärt:



«Teilweise wurde jedes zweite Pissoir gesperrt. Alle diese Vorkehrungen sollen zu nahe Begegnungen reduzieren.»

Zur Vermeidung von Gruppenansammlungen wurden die Eltern auch gebeten, ihre Kinder nicht zu früh in die Schule zu schicken, und die Pausen werden wo notwendig gestaffelt durchgeführt. Bei Verstössen gegen die Vorsichtsmassnahmen gäbe es aber keine Strafe, aber: «Wir erinnern die Schülerinnen und Schüler daran, dass sie in dieser speziellen Situation Verantwortung übernehmen müssen», sagt Schulleiter Häberli.



Kanton verschiebt Aufnahmeprüfungen in den Oktober

Urs Schöni, Schulleiter der Sekundarschule Teufen

Auch Urs Schöni, Schulleiter in Teufen, zieht nach der ersten Schulwoche ein positives Fazit: «Wir sind gut gestartet und gewöhnen uns an die neue Situation.» Die meisten Lernenden hätten sich gefreut, erzählt er. Sie seien vollzählig wieder im Präsenzunterricht angekommen. Genauso auch alle Lehrpersonen.



«Durch den Fernunterricht haben wir einen digitalen Schub erlebt», sagt Schöni.

«Wir haben das gut umsetzten können und es wird sich laufend zeigen, welche digitalen Hilfsmittel aus dem Fernunterricht künftig in den Alltag eingebaut werden können.»

Er fügt an: «Partiell hat es sicher Wissensrückstände gegeben.» Aus diesem Grund hat er Kanton Appenzell Ausserrhoden die Aufnahmeprüfungen für die Fachmittelschule in den Oktober verschoben worden. «Bis dann können wir den Stoff wieder aufarbeiten.»

Wurde kein System für gestaffelte Pausen eingeführt

In Teufen besetzen die Schüler Einzelplätze. «Wir haben den Pausenplatz der Sekundarschule vergrössern können, um Versammlungen zu vermeiden», sagt Urs Schöni. Ein System gestaffelter Pausen sei nicht eingeführt worden, die Aufsicht aber verdoppelt.

Und das Coronavirus grüsst auch im Schulhaus: Ein Einbahnsystem führt durch die Gänge, markiert mit gelbem Klebeband und auf dem Fussboden in den Schulzimmern, vor den Arbeitsplätzen, finden sich teilweise Distanzstreifen. Bei den Waschbecken finden sich zusätzliche Seifenspender und Papiertücher.

«Im Unterricht behandelt wird das Coronavirus aber nicht explizit. Das war bereits vor dem Lockdown ein grosses Thema. Jetzt möchten wir andere Themen in den Vordergrund rücken», sagt Schöni.