Die Viehschauen finden statt

NACH LETZTJÄHRIGER ABSAGE Entgegen allen Befürchtungen: Die Viehschauen in Appenzell Ausserrhoden sollen alle stattfinden Die letztjährigen Viehschauen fielen den Coronamassnahmen zum Opfer. Heuer sollen sie wieder stattfinden. Die Vorbereitungen sind im Gange. Zwei Viehzuchtgemeinschaften feiern Jubiläum. Astrid Zysset 13.07.2021, 05.00 Uhr

Diesen Herbst möchten die Landwirte wieder mit ihrem Vieh aufmarschieren. Bild: Archiv

Die Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Zufrieden wirft Hans Schmid, Präsident der Ausserrhoder Fachkommission für Tierzucht, einen Blick auf das Schauprogramm, welches die Kommission für Tierzucht zusammenstellte. Darauf zu sehen: alle Termine der Viehschauen. Das bedeutet auch, dass, sofern es die Corona-Schutzmassnahmen zulassen, alle Schauen stattfinden werden.

Im vergangenen Jahr, als aufgrund der Pandemie alle Anlässe abgesagt werden mussten, hatte Schmid als Hauptverantwortlicher aller Schauen die Besorgnis geäussert, dass wohl nicht mehr alle Gemeinden die Kühe in den Folgejahren aufmarschieren lassen werden. Mit dem Coronajahr sei die Tradition unterbrochen gewesen. Der Aufwand, eine Viehschau zu organisieren, ist gross. Zu gross, als dass alle nach einem Jahr Pause die Ärmel hochkrempeln und die Schauen wieder organisieren würden.

Doch eben: Gekommen ist es anders. Und Schmid sagt heute: «Für mich ist es nicht überraschend, dass alle wieder dabei sind.» Die Absage im vergangenen Jahr hätte viele Landwirte dermassen geschmerzt, dass sie trotz aller Massnahmen doch teilweise zusammengekommen sind – einfach ohne Publikum und Kühe.

«Die Verwurzelung der Viehschauen ist wesentlich stärker, als ich einst angenommen hatte.»

Die Tierzuchtkommission hatte im vergangenen April ein erstes E-Mail an die einzelnen Viehschaukommissionen in den Gemeinden geschickt mit der Bitte um eine mögliche Bekanntgabe einer Nichtteilnahme an der diesjährigen Saison. Im Mai folgte ein Reminder. Gemeldet hatte sich aber niemand.

Motivation bei den Landwirten ist gross

Die Vorbereitungen laufen mittlerweile auf Hochtouren: Festzelte müssen reserviert, Programme zusammengestellt, Ausschreibungen für spezielle Schauen wie den Vorderländer Cup publiziert und Sponsoren gesucht werden. Viel Arbeit, welche die Landwirte bewältigen müssen. Doch Schmid ist davon überzeugt, dass die Motivation gross ist. «Nach einem Jahr Pause vielleicht sogar noch grösser, als es normalerweise der Fall wäre.»

Jubiläumsviehschau in Speicher-Trogen ist abgesagt

Trotzdem: Einen Wermutstropfen gibt es. 2020 hätte die Viehzuchtgemeinschaft (VZG) Trogen-Speicher ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Aufgrund der Pandemie wurden die Feierlichkeiten auf dieses Jahr verschoben. Wie Ueli Zellweger, Präsident der VZG Trogen-Speicher, allerdings angibt, finden sie auch heuer nicht statt. Zwei Gründe sprechen in seinen Augen dagegen: Die Planungsunsicherheit sei zu gross. Sollte der Bund die Schutzauflagen wieder verschärfen, müsste das Fest abgesagt werden.

Und zweitens sei der Aufwand, eine gemeinsame Jubiläumsviehschau zu organisieren, immens. «Darum haben wir uns entschieden, dass heuer regulär eine Viehschau in Trogen und eine in Speicher stattfindet», sagt Zellweger. Allerdings behalten sich die beiden örtlichen Viehschaukommissionen vor, in fünf Jahren – zum 130-jährigen Bestehen der VZG Trogen-Speicher – allenfalls ein gemeinsames Fest zu organisieren.

Gefeiert wird in Hundwil und in Teufen

Jubiläumsfeierlichkeiten gibt es in diesem Herbst in Teufen und in Hundwil. Die Viehschaukommission Hundwil besteht seit 100, die Viehzuchtgenossenschaft in Teufen seit 125 Jahren. Walter Graf, welcher die Viehschau Teufen zusammen mit seinem Bruder organisiert, findet, dass 125 Jahre ein Grund sind, sich feiern zu lassen.

Dementsprechend umfangreich ist das Programm. Zwei bis drei Landwirte mehr als sonst werden ihre Kühe präsentieren. «Noch ist der Anmeldeschluss nicht abgelaufen, weshalb wir noch nicht sagen können, wie viele Teilnehmer genau an der Jubiläumsviehschau vertreten sein werden», sagt Graf. Aber dass die Schau grösser wird als üblich, ist bereits klar. Zusätzliche Ehrenpreise wie der Rinderchampion oder der Erstmelkchampion stehen am Schautag vom Donnerstag auf dem Programm. Die Preisverleihungen finden dann am Samstag im Rahmen eines Jubiläumsabends statt. Für jeden Teilnehmer gibt es zusätzlich ein kleines Präsent.

In Hundwil werden die Festivitäten etwa doppelt so gross wie bei einer regulären Viehschau. Marschieren normalerweise etwa 14 Landwirte mit ihren Kühen auf, werden es einer ersten Umfrage zu Folge heuer etwa 25 sein. Bis zu 600 Kühe werden erwartet. Noch ist der Anmeldeschluss nicht abgelaufen, aber aufgrund des zu erwartenden Interesses ist bereits klar, dass die Jubiläumsviehschau in die Höhibau verlegt wird. «Wir werden das 100-jährige Bestehen gross feiern. Aber nicht zu gross, da der Tag sonst zu lang wird», sagt Hans Ulrich Knöpfel, Präsident der Viehschaukommission, auf Anfrage. Schliesslich hätten in der weitläufigen Gemeinde die Landwirte mit ihrem Vieh teils bis zu einer Stunde, bis sie auf dem Festgelände angekommen sind.

Als ausserordentliche Programmpunkte steht eine Jungzüchterauszeichnung auf dem Programm, bei der Kinder einzelne Tiere vorführen können. Zudem gibt es zusätzliche Spezialpreise wie den Fruchtbarkeitsstar. Die Verleihung findet anlässlich des öffentlichen Schauabends statt. Dann nämlich, wenn jeder Teilnehmer ohnehin ein kleines Präsent überreicht bekommt.