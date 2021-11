Namensänderung: Die Partei «CVP AI» heisst jetzt Die Mitte AI

Appenzell Ende einer emotionalen Debatte: Grösste Innerrhoder Partei verzichtet auf «CVP» in ihrem Namen und heisst jetzt Die Mitte Die CVP Innerrhoden hat sich am Dienstagabend im Hotel Hecht in Appenzell versammelt. Haupttraktandum war die umstrittene Namensänderung der Partei. Selina Schmid 09.11.2021, 20.26 Uhr

Dei Debatte blieb bis zum Ende emotional.

Die grösste Partei in Appenzell Innerrhoden hat am Dienstag über ihren Namen debattiert. An ihrer Hauptversammlung im Hotel Hecht in Appenzell entschloss sich die CVP AI, ihren Namen in «Die Mitte AI» zu ändern. Damit folgte sie der nationalen und vielen kantonalen Parteien darin, den Begriff «christdemokratisch» aus dem Namen zu streichen. Die Änderung tritt im neuen Jahr in kraft.

Die CVP dominiert die Innerrhoder Politik. Etwa befinden sich Ständerats- und Nationalratssitze seit Jahren fest in ihrer Hand. Die Debatte über die Namensänderung begann 2016 auf nationaler Ebene mit Parteipräsident Gerhard Pfister und blieb in Innerrhoden bis zum Schluss emotional. Ein Grund dürfte sein, dass das «C» in Innerrhoden für das Konservative wie das Katholische steht. So sagte der Innerrhoder CVP-Präsident Stefan Ledergerber schon Anfang 2020 im Tagblatt, dass die Partei durch das Weglassen des «C» ein Stück Identität verlieren würde.

Die nationale Partei wollte mit der Namensänderung insbesondere in den urbaneren Gebieten der grösseren Kantone Bern, Zürich und Waadt erfolgreicher werden. An der Hauptversammlung im Hotel Hecht wird bezweifelt, dass eine Änderung des Parteinamens mehr Wähler einbringen würde. Überhaupt seien die Inhalte und die Präsenz der Partei in der Öffentlichkeit entscheidender als der Parteiname.

Die Mehrheit war jedoch anderer Meinung und entschied sich gegen das «CVP» im Parteinamen. Mit zwölf Stimmen dafür und sieben Gegenstimmen wird aus der CVP AI die «Die Mitte AI».

Seit eineinhalb Jahren wieder vor Ort

Der Anlass am Dienstag war die erste Hauptversammlung seit eineinhalb Jahren, an dem die Leute persönlich vor Ort waren. Präsident Stefan Lederberger freut es, denn für die Politik sei es besonders wichtig, kontrovers diskutieren zu können. Die CVP AI blickt auf ein ungewöhnliches Jahr zurück, etwa durch die Pandemie und weil zum zweiten Mal die Landsgemeinde nicht stattfand. Die Mitgliederzahl der grössten Innerrhoder Partei ist gesunken. 2019 zählte die CVP AI noch 127 Mitglieder, am Stichtag 2021 waren es noch 119.

Stefan Ledergerber gibt an der Hauptversammlung in Appenzell seinen Rücktritt bekannt.

Die CVP will im kommenden Jahr versuchen, ihre Mitgliederzahl zu stabilisieren. Sie wird auch einen neuen Präsidenten suchen müssen. Stefan Ledergerber tritt nach 4 Jahren vom Amt zurück, welches er 2018 ad interim übernahm. Seit Beginn seines Doktorats an der Universität Basel sei der Spagat zwischen dem Studienort und der Heimat zu schwierig geworden. Die zeitliche Herausforderung sei zu gross, sagt Ledergerber.

Die CVP Appenzell Innerrhoden ist eine der letzen Kantonsparteien, welche über die Namensänderung entschieden hat. Die Mutterpartei liess den Kantonsparteien nach dem Entscheid vier Jahre Zeit auf der nationalen Ebene. Stefan Ledergerber sagte gegenüber dem SRF Regionaljournal, dass man sich für die Entscheid habe Zeit lassen wollen. Die nächste Wahl in Innerrhoden findet im April 2022 an der Landsgemeinde statt.