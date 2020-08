Nach der Begrüssung direkt zum Händewaschen – so verlief der erste Schultag im Appenzellerland Wie ein Erstklässler, eine Primarlehrerin und Schulbusfahrer den coronageprägten ersten Schultag in Ausserrhoden erlebt haben. Smilla Bühler und Alessia Pagani 10.08.2020, 20.00 Uhr

Der sechsjährige Fabio hatte am Montag seinen ersten Schultag. Smilla Bühler

Hunderte von Schülerinnen und Schüler im Kanton Appenzell Ausserrhoden und in Oberegg hatten am Montag ihren ersten Schultag. Einige konnten den Tag kaum erwarten, bei anderen herrschte Nervosität vor. Es zeigt sich allerdings: Vor lauter neuen Eindrücken können sie den Coronavirus zeitweise vergessen.

Nicht so die Lehrpersonen, Hausabwarte und Schulbusfahrer. Auch für sie war es ein spezieller Schulbeginn. Die Coronapandemie beeinflusst den Schulalltag nach wie vor stark. Zwar herrscht in Ausserrhoder Schulen keine Maskenpflicht, dennoch müssen gewisse Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Drei Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen.

Der Erstklässler mit dem grossen Rucksack

«Lueg mol, s Etui passt perfekt zum Turnsack!», aufgeregt hüpft Fabio durch den Gang auf seinen Platz in der Garderobe zu. Der Sechsjährige hat am Montag seinen ersten Schultag erlebt. Fabios Schule wird altersdurchmischt geführt und so geht er nicht nur mit anderen Erstklässlern, sondern auch mit Kindern aus der zweiten und dritten Klasse zur Schule. Begleitet wurde er am ersten Tag von seiner Mutter. Fabio sagt:

«De Papi het ebe müesse schaffe, suscht wär er au cho.»

Ob er denn nervös gewesen sei? «Ein bisschen. Aber ich habe mich mehr gefreut.»

Nach der Begrüssung in der Turnhalle und einem ersten Kennenlernen im neuen Schulzimmer ist es bald Zeit für die grosse Pause. Die verbringt Fabio fussballspielend, gemeinsam mit seinen neuen Klassenkameraden. Den Znüni hat Fabio im nagelneuen Rucksack mitgebracht, bis auf sein Etui mit Traktorsujet ist der aber noch nicht allzu voll. Gefüllt wird der Rucksack erst kurz vor der Mittagspause, wenn Informationszettel für die Eltern ausgeteilt werden.

Zurück im Klassenzimmer dürfen die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Steckbrief im Postkartenformat gestalten. Die Lehrerin erklärt, dass dort neben Name und Alter auch ein Hobby sein soll. Was das bei Fabio sein könnte? «Fuessball spiele denk!» Der Erstklässler erzählt begeistert: «Das Fussballspielen hat mir bis jetzt am besten gefallen. Ich konnte schon zwei Tore schiessen und mit den Grösseren tschutten.»

Die Lehrerin mit ihrer ersten eigenen Klasse

Yara Saxer, Primarlehrerin aus Wolfhalden Smilla Bühler

Für Lehrerin Yara Saxer sitzen zwar keine unbekannten Gesichter hinter den Schulbänken, seit Montag steht sie aber alleine vor der Klasse in Wolfhalden. Nach erfolgreichem Abschluss der pädagogischen Hochschule in Rorschach durfte Saxer gestern mit der 6. Klasse ins neue Schuljahr starten. Hier absolvierte sie ihr Diplompraktikum – und durfte bleiben. Saxer berichtet:

«Gestartet haben wir am Montag mit der Begrüssung der neuen Viertklässler.»

Der Auftakt zum Schuljahr musste coronabedingt draussen stattfinden, dank des wunderbaren Wetters war dies aber nicht weiter schlimm. Das Coronavirus hat den Schulalltag auf den Kopf gestellt und derzeit beginnt der Unterricht für alle gleich: mit Händewaschen. Auch im Schulzimmer gilt der Sicherheitsabstand und Saxer ist froh, «nur» 15 Schülerinnen und Schüler zu haben. Hände schütteln ist tabu und Plexiglasscheiben trennen Lehrerpult vom Rest des Klassenzimmers. Nach der Pause beschäftigt die Kinder eine wichtige Frage:

«Frau Saxer, wieso sind Sie eigentlich Lehrerin geworden?»

Saxer muss nicht lange überlegen: «Als ich meine Lehre als Kauffrau abgeschlossen und anschliessend auf der Gemeindeverwaltung gearbeitet hatte, erschien mir mein Alltag so eintönig. Der geringe Kundenkontakt genügte mir auf die Dauer nicht mehr.» Jetzt sieht sie «ihr Team», also ihre Klasse, jeden Tag. «Gemeinsam können wir einen spannenden Alltag gestalten und Neues lernen», beschreibt Saxer. Dazu gehört in diesem Jahr auch die korrekte Art, Hände zu waschen.

Die Schulbusfahrer mit dem Desinfektionsmittel

Käthi und Walter Gantenbein, Schulbusfahrer aus Schwellbrunn Alessia Pagani

Seit 13 Jahren bringen das Schulbusfahrerehepaar Käthi und Walter Gantenbein die Kinder von Schwellbrunn zur Schule. Auf den heutigen Tag haben sie sich sehr gefreut. Käthi Gantenbein sagt:

«Es ist ein schöner Tag mit den Kindern, trotz der aktuellen Umstände.»

Gemeinsam mit der Schulleitung haben sie ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Auf eine Maskenpflicht im Schulbus wird verzichtet, eine Plexiglasscheibe trennt den Fahrer von den Kindern. Alle 19 Plätze für die Schüler werden genutzt. «Die Kinder kommen nachher in der Schule sowieso zusammen und sich näher. Masken oder Sicherheitsabstände im Schulbus sind unserer Meinung nach nicht nötig», sagt Käthi Gantenbein. Zumal die Kinder keine Angst vor dem Virus hätten. Käthi Gantenbein:

«Sie haben sich am Montag auf den ersten Schultag oder die Gspänli gefreut. Corona war gar kein Thema.»

Das Sperren von Sitzplätzen ist zudem organisatorisch für das Ehepaar Gantenbein nicht machbar. Rund 90 Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse nutzen den Schulbus regelmässig. Fünf Touren mit mehreren Fahren absolvieren die Gantenbeins täglich. Sie fahren immer mit zwei Schulbussen parallel. Im weitläufigen Gebiet kommen pro Tour rund 35 Kilometer zusammen. Morgens holen die Gantenbeins die ersten Kinder um 7.45 Uhr ab, um 8.05 Uhr müssen die letzten bei der Schule sein. «Wir schaffen die Touren gut, der Zeitplan ist allerdings straff und wir haben kaum Reserve», sagt Walter Gantenbein.

Trotz aller Freude über den Schulbeginn: Die Gantenbeins sind gefordert. Wurde der Schulbus vorher ein Mal pro Woche gereinigt, desinfiziert das Ehepaar jetzt exponierte Stellen wie Türgriffe und Schlösser der Sicherheitsgurte nach jeder Tour.

«Wir glauben zwar nicht, dass die Kinder das Virus übertragen, aber so sind wir auf der sicheren Seite.»

Walter Gantenbein betätigt sich auch als Hauswart im Mehrzweckgebäude Waldstatt. Zwar wurden in den vergangenen Wochen sämtliche Veranstaltungen wie Konzerte und Feste abgesagt, die Turnhalle wird allerdings täglich von Schülerinnen und Schülern und Vereinen genutzt. Um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, wurden WC-Anlagen abgesperrt. Für die Desinfektion der Turngeräte nach deren Gebrauch sind die Schulklassen verantwortlich. Der Mehraufwand beschränkt sich vor allem auf organisatorische Belange. «Wir müssen abklären, was und wie möglich ist in Bezug auf die Nutzung und die Sicherheitsabstände. Die Organisation ist viel umständlicher geworden», sagt Gantenbein.