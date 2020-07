Nach der Absage der Viehschauen in Appenzell Ausserrhoden: Hat sie auch Konsequenzen für 2021? Die diesjährigen Viehschauen in Appenzell Ausserrhoden wurden aufgrund der Pandemie abgesagt. Nun wird befürchtet, dass im nächsten Jahr einige Schauen nicht mehr stattfinden. Der Grund: Für die Bauern könnte der Minderaufwand stark ins Gewicht fallen. Astrid Zysset 28.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In vielen Gemeinden gehören die Viehschauen zu den publikumsstärksten Anlässen im Jahr. Bild: PD

Mit der Absage der Viehschauen in Appenzell Ausserrhoden aufgrund des Coronavirus wird mit einer jahrhundertealten Tradition gebrochen – nach der Spanischen Grippe 1918 und der Maul- und Klauenseuche 1920 ist es gar erst das dritte Mal, dass der Anlass nicht stattfinden kann. Die Bauern hat dies hart getroffen. Dennoch zeigen sie Verständnis für diesen Entscheid. «Wir müssen der Realität ins Auge sehen», sagt Ueli Zellweger, Präsident der Viehschaukommission Speicher.

«Eine markante Verbesserung der Infektionszahlen und somit eine Lockerung der Massnahmen ist nicht in Sicht. Die Viehschauen durchführen zu können, ist kein realistischer Gedanke.»

Die Viehzuchtgemeinschaft Trogen-Speicher hätte in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Die Jubiläumsschau wäre auf den 3. Oktober in Trogen geplant gewesen. Das Festzelt war gemietet, 15 Schaufahrer hatten zugesagt. Die Absage kam für Zellweger jedoch nicht überraschend. «Obwohl wir nach der Lockerung Anfang Juni mit der Planung weitergemacht haben, war uns bewusst, dass der definitive Entscheid noch nicht gefällt ist», so der Landwirt. Ob die Feierlichkeiten nun im kommenden Jahr nachgeholt werden, ist offen.

«Niemand weiss, wie sich die Pandemie entwickeln wird. Wir hoffen natürlich, dass wir mindestens die traditionellen Gemeindeviehschauen im nächsten Jahr durchführen können, aber für einen definitiven Entscheid ist es zu früh.»

Absage ist nachvollziehbar

Beat Brunner, Präsident des Ausserrhoder Bauernverbandes, bestätigt auf Anfrage hin, dass die Bauern die Absage verständnisvoll aufgenommen haben. «Negative Reaktionen wurden zumindest nicht an mich herangetragen.»

Den Bauern wird an den Viehschauen die Möglichkeit geboten, sich in ihren Zuchterfolgen untereinander zu messen wie auch einen Beitrag zur Imagepflege der Landwirte zu leisten. «Es ist für viele ein wichtiger Tag, auf den man sich das ganze Jahr über freut», so Brunner. Die Absage schmerze zwar, fährt er fort, doch die Gesundheit sei höchstes Gut. Deshalb sei der Entscheid in seinen Augen nachvollziehbar.

Schutzkonzept ist nicht umsetzbar

Hans Schmid aus Wolfhalden ist Präsident der Ausserrhoder Fachkommission für Tierzucht. Bild: Lisa Jenny

Appenzell Ausserrhoden gehört zu den ersten Kantonen in der Ostschweiz, die das Aus für die diesjährigen Viehschauen beschlossen haben. St. Gallen und Appenzell Innerrhoden warten noch ab. Im Regierungsgebäude in Herisau fiel der Entscheid an einer ausserordentlichen Sitzung Anfang Juli. Das Amt für Landwirtschaft hatte sie anberaumt und alle Viehschauverantwortlichen der Gemeinden waren eingeladen. Die frühe Absage sei vonnöten gewesen, da im Ausserrhodischen die Viehschausaison bereits im September beginnt. Und grosse Jubiläumsviehschauen wie diejenigen in Speicher/Trogen brauchen viel Vorbereitungszeit. Trotzdem: Leicht fiel es nicht, den Traditionsanlass abzusagen, weiss Hans Schmid, Präsident der Ausserrhoder Tierzuchtkommission. Er nahm ebenfalls an der Sitzung teil.

«Die Bauern fühlen sich mit den Viehschauen stark verbunden. Sie gehören zum Jahresablauf in der Landwirtschaft einfach dazu und sind darum kaum wegzudenken.»

Die Absage sei jedoch unausweichlich gewesen. Das Schutzkonzept, welches aufgrund der Coronapandemie den Veranstaltern auferlegt wurde, gilt gemäss Schmid als nicht umsetzbar. Derzeit gilt: 1,5 Meter Abstand zwischen den Zuschauern müssen genauso gewährleistet werden können wie eine Sektoreinteilung von 300 Personen. Denn die Viehschauen in Appenzell Ausserrhoden zählen wie beispielsweise in Schwellbrunn und Urnäsch bis zu 2000 Schaulustige. «In den Festwirtschaften könnten wir das Konzept noch einhalten. Aber am Ring und am Strassenrand während des Einzugs der Tiere ist dies nicht möglich», sagt Schmid. Können die Vorgaben jedoch nicht umgesetzt werden, droht der Abbruch der Veranstaltung.

Konsequenzen für 2021 befürchtet

Auch die Schaf- und Stierschauen wurden im gesamten Kanton abgesagt. Bild: PD

Die einmalige Absage der Viehschauen wiegt für Hans Schmid nicht schwer. Viele Veranstaltungen konnten heuer nicht stattfinden. Dass es nun auch die Landwirte trifft, erachtet er als fair. Doch im nächsten Jahr sieht es anders aus. «Wir werden ein nicht umsetzbares Schutzkonzept nicht wieder einfach so hinnehmen», sagt er. Zu wichtig seien die Viehschauen für die Bauern wie auch die Gemeinden selbst; vielerorts stellen sie den publikumsstärksten Anlass pro Jahr dar.

Eine Konsequenz aufgrund der Absage fürchtet der Präsident der Ausserrhoder Tierzuchtkommission jedoch: Von den Bauern fordern die Viehschauen einen grossen Effort. Fällt dieser nun für einmal weg, bestehe gemäss Schmid die Gefahr, dass im kommenden Sommer manche Landwirte nicht mehr an den Viehschauen teilnehmen werden. Dermassen stark könnte der Minderaufwand ins Gewicht fallen.

«Ich glaube, einige kleinere Viehschauen stehen 2021 auf der Kippe.»

Sollten einige tatsächlich nicht mehr durchgeführt werden, erachtet dies Schmid als grössten Verlust, der durch die diesjährige Absage entstanden ist. «An den Viehschauen erfahren wir Bauern wie auch die Landwirtschaft als Ganzes die grösste Goutierung durch die Bevölkerung. Das bewegt uns emotional sehr. Darauf längerfristig verzichten zu müssen, wäre wirklich sehr schade.»