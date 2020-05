Nach dem Gerichtsurteil drängt die Zeit: Anfang 2021 soll das Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen seinen Betrieb aufnehmen – eine Baubewilligung liegt aber noch nicht vor Die Beschwerde gegen das geplante Asylzentrum im ehemaligen Ferienheim Sonneblick in Walzenhausen hatte vor Bundesgericht keine Chance. Nun steht die Baukommission der Gemeinde unter Druck: Die Baubewilligung muss noch mit Auflagen ergänzt werden. Claudio Weder 19.05.2020, 05.00 Uhr

Im ehemaligen Ferienheim Sonneblick in Walzenhausen sollen ab Anfang 2021 Asylsuchende untergebracht werden. Bild: Michel Canonica

Was bisher geschah:

Im Frühling 2016 gab die Ausserrhoder Regierung bekannt, dass im ehemaligen Ferienheim Sonneblick in Walzenhausen ein kantonales Durchgangszentrum für Asylsuchende geplant ist. Der Kanton schloss hierfür mit der gleichnamigen Stiftung einen Mietvertrag ab, der am 1. Januar 2017 in Kraft trat.

gab die Ausserrhoder Regierung bekannt, dass im ehemaligen Ferienheim Sonneblick in Walzenhausen ein kantonales Durchgangszentrum für Asylsuchende geplant ist. Der Kanton schloss hierfür mit der gleichnamigen Stiftung einen Mietvertrag ab, der am 1. Januar 2017 in Kraft trat. Die Baubewilligungsbehörde der Gemeinde Walzenhausen verweigerte jedoch die Baubewilligung. Gegen diesen Entscheid erhoben die Stiftung und der Kanton Rekurs beim Departement Bau und Volkswirtschaft. Dieser wurde gutgeheissen.

beim Departement Bau und Volkswirtschaft. Dieser wurde gutgeheissen. In der Folge hat das Komitee «Anwohner Sonneblick» gegen den Entscheid des kantonalen Baudepartements Einsprache beim Ausserrhoder Obergericht erhoben.

gegen den Entscheid des kantonalen Baudepartements Einsprache beim Ausserrhoder Obergericht erhoben. Nachdem das Obergericht im Februar 2019 die Einsprache abgewiesen hatte, zog das Anwohnerkomitee den Rechtsstreit bis vor Bundesgericht weiter. Am 15. Mai 2020 lehnte dieses die Beschwerde ab.

Es war ein jahrelanger juristischer Schlagabtausch. Seit vergangenem Freitag ist klar: Der «Sonneblick» in Walzenhausen soll künftig als kantonales Asylzentrum genutzt werden. Bevor allerdings die ersten Asylsuchenden Anfang 2021 einziehen können, muss das ehemalige Ferienheim umgerüstet werden. Die Zeit drängt: Denn eine Baubewilligung liegt noch keine vor.

Für die Gemeinde Walzenhausen kommt der Entscheid des Bundesgerichts nicht überraschend: «Die Richter in Lausanne waren in Vergangenheit betreffend Beurteilung von Baugesuchen für Asylzentren eher grosszügig», sagt Gemeindepräsident Michael Litscher.

Michael Litscher, Gemeindepräsident Walzenhausen. Bild: PD

«Der Ausgang war so zu erwarten.»

In den nächsten Wochen werde sich die Baukommission mit der Umsetzung des Urteils befassen. Konkret gehe es um die Ergänzung der Baubewilligung mit entsprechenden Auflagen insbesondere im Bereich Betrieb und Sicherheit. Viel Zeit bleibt allerdings nicht: Bis Ende Jahr werden die Asylbewerbenden im Zentrum Landegg in Wienacht untergebracht, danach braucht es eine Anschlusslösung. Der vorgegebene Zeitplan sei sicherlich ambitioniert, sagt Litscher.

«Es ist klar, dass die Baubewilligung nicht von heute auf morgen vorliegen wird. Die Ausarbeitung wird gut ein paar Wochen in Anspruch nehmen.»

Herausforderungen sind noch nicht vom Tisch

Das Asyldurchgangszentrum ist gemäss Urteil im Grundsatz bewilligungsfähig. Gemäss Litscher haben die Gegner des Asylzentrums nach dem Entscheid aus Lausanne immer noch Einsprachemöglichkeiten, allerdings ausschliesslich bezüglich der zu erlassenden Auflagen. Inwieweit die angesprochenen Auflagen öffentlich aufzulegen sind, muss noch näher abgeklärt werden. «Sicherlich muss den Beschwerdeführern und eventuell auch den bisherigen Einsprechenden das rechtliche Gehör betreffend Auflagen eingeräumt werden.»

Mit dem Bundesgerichtsurteil ist der Weg für das Asylzentrum nun frei. «Die Herausforderungen, die ein Asylzentrum in dieser Grössenordnung für die Gemeinde Walzenhausen mitbringt, sind damit aber noch lange nicht vom Tisch», sagt Litscher.

Stiftung freut sich, dass wieder Leben einkehrt

Auch für die Stiftung Sonneblick hat das Warten ein Ende. Seit 2017 läuft der Mietvertrag mit dem Kanton. Die Liegenschaft stand jedoch seither leer. «Nun freuen wir uns, dass wieder Leben einkehrt», sagt Stiftungsratspräsident Fredi Züst.

Fredi Züst, Präsident der Stiftung Sonneblick Walzenhausen. Bild: PD

Die Stiftung werde alles unternehmen, damit das angestrebte Ziel rasch realisiert werden kann. Insbesondere hofft Züst, dass der Übergang nahtlos funktioniert und dass dazu bereits jetzt die entsprechenden Schritte eingeleitet werden.

Im Weiteren will die Stiftung verhindern, dass es mit dem neuen Asylzentrum in der Gemeinde zu Immissionen kommt. Dass voraussichtlich das Betreuerteam der «Landegg» für den «Sonneblick» übernommen werde, sei in dieser Hinsicht ein Vorteil, so Züst. «Das sind Leute, die den Umgang mit Asylsuchenden gewohnt sind.» So werde das Asylzentrum für die Gemeinde wohl kaum zu einer Belastung.

«Die Ängste der Bevölkerung gegenüber Asylzentren sind meist unbegründet.»

Der Stiftung sei es ein Anliegen, Menschen in Not zu unterstützen, sagt Züst. In diesem Sinne wolle sie nicht nur Vermieterin sein, sondern den Asylsuchenden einen Mehrwert bieten. Denkbar seien zusätzliche Aktivitäten im Sinne der Integration, sofern dies seitens der Gemeinde und des Kantons gewünscht werde. Dabei werde die Stiftung im Rahmen ihrer Möglichkeiten personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen.