Nach Corona heisst es wieder Vorhang auf Das Kleintheater Alte Stuhlfabrik in Herisau öffnet nach der Corona- und Sommerpause ab Mitte September wieder seine Türen. An der Pressekonferenz informierten die Betreiber über das neue Schutzkonzept der kommenden Monate. Smilla Bühler 08.09.2020, 17.45 Uhr

Coronakonform sitzen die Anwesenden mit Mindestabstand auseinander. Bild: Smilla Bühler

Das Programmheft ist bis Januar 2021 vollgepackt und die Spender mit dem Desinfektionsmittel stehen bereit: Das Kleintheater Alte Stuhlfabrik in Herisau heisst am 16. September Besuchende willkommen. Seit 2016 beherbergt die alte Stuhlfabrik das Kleintheater und ist dadurch laut Website «ein gesellschaftlicher und kultureller Kraftort» geworden. Philipp Langenegger, Präsident des ehrenamtlichen Betriebsvereins, sagt: «Wir haben regelrecht gespürt, dass die Leute wieder in die alte Stuhlfabrik kommen möchten.» Jetzt wird das Programm im Herbst wieder aufgenommen, es beinhaltet neben dem «Goofetheater» auch Kabarettisten Simon Enzler.