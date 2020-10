Nach 88 Jahren: Die Alder Bau AG aus Herisau wird von der Firma Slongo AG übernommen Markus Alder führt das Baugeschäft an der Steinrieselnstrasse 40 bereits in der dritten Generation. Im Februar 2021 gibt er die Zügel aus der Hand. Es hat sich keine familieninterne Nachfolge ergeben. Deshalb wird die ebenfalls traditionsreiche Firma Slongo AG das operative Geschäft der Alder Bau AG übernehmen. 30.10.2020, 14.10 Uhr

Die Herisauer Familienunternehmen Alder Bau AG geht nach 88 Jahren nicht in die vierte Generation über. Es wird ab Februar 2021 von der Slongo AG weitergeführt. Bild: PD

(pd/mlb) «Was vor 88 Jahren begann und von Markus Alder in dritter Generation geführt wird, findet im Januar 2021 seinen Abschluss.» Das schreibt die Alder Bau AG in einer Medienmitteilung. Weil keine familieninterne Nachfolge ausgemacht werden konnte, strebte die Unternehmensleitung eine externe Lösung an.