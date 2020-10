Nach 20 Jahren ist Schluss: Warum die Organisatoren der Konzertreihe «Jazzevents Alte Mühle Wolfhalden» aufhören Ein zwölfköpfiges Team veranstaltete seit dem Jahr 2000 rund 60 Jazzkonzerte in der Vorderländer Gemeinde. Altershalber hört es nun auf. Organisatorin Doris Spirgi erklärt, warum der Entscheid nichts mit Corona zu tun hat. Jesko Calderara 03.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie bildeten das OK: Willy Steffen, Roland Triet, Bärbel Jegler, Werner Huwyler und Fredy Zünd (hinten von links) sowie Doris Spirgi, Heidi Weber, Rin Huwyler, Corrie Sprüngli und Peter Sprüngli (vordere Reihe). Auf dem Bild fehlen Jürg Alder und Walter Langenauer. Bild: PD

Von solchen Zeiten können Jazz-Freunde nur noch Träumen. Nach dem 2. Weltkrieg galt die von Afroamerikanern hervorgebrachte Musikrichtung als Symbol der Freiheit und war insbesondere bei Jugendlichen äusserst beliebt. Davon ist heute wenig übrig geblieben. Zumindest über mangelndes Publikum konnten sich die Veranstalter des Jazzevents in der Alten Mühle Wolfhalden nicht beklagen. Nach 20 Jahren und rund 60 Veranstaltungen ist dennoch Schluss mit der Konzertreihe. Es wird ein leises Ende geben, denn aufgrund der Coronakrise mussten die beiden Schlusskonzerte von gestern Freitag und heute Samstag abgesagt werden.

Mit der Pandemie hat der Entscheid aufzuhören allerdings nichts zu tun. Bereits vor zwei Jahren haben sich die beiden Organisatoren Corrie Sprüngli und Doris Spirgi Gedanken gemacht, wie es mit dem Anlass weitergehen soll. Spirgi sagt:

«Damals haben wir mit dem Team entschieden, im Jahr 2020 die letzten Konzerte zu organisieren.»

Dies hat auch mit dem Alter der zwölfköpfigen Gruppe zu tun. Fast alle Mitglieder sind pensioniert oder kurz davor. Zudem haben sich auch gewisse Ermüdungserscheinungen bemerkbar gemacht.

Biedermeierfest 1998 als Auslöser

Potenzielle Nachfolger für ein neues OK sind keine in Sicht. Zehn bis zwölf Personen zu finden, welche diese Events weiterführen und für Kontinuität sorgen, dürfte schwierig werden. Dazu kommt, dass das jetzige Team seine Nachfolge in guten Händen wissen möchte. «Das ist uns ein grosses Anliegen, zumal wir uns mit den Jazzevents stark identifiziert haben», sagt Spirgi.

Die Anfänge dieser Konzerte im Vorderland reichen zurück ins Jahr 1998, als in Heiden das Biedermeierfest stattfand. Damals organisierte der Skiclub Heiden einen Jazzabend. Daraufhin beschlossen Brigitte Gerber und Jeannette Huwyler, die bei der Gestaltung des Abends mitgeholfen hatten, diese Musikrichtung ins Vorderland zu bringen. Als Austragungsort boten sich der Vorplatz der Alten Mühle und das nebenan liegende Pfadiheim Gstaldenbach an. Im Winter wich man in den letzten Jahren ins Kirchgemeindehaus nach Heiden aus. Nachdem das erste Konzert im Jahr 2000 mit der River House Jazzband ein voller Erfolg war, wurden jeweils drei Konzerte pro Jahr veranstaltet. In den letzten zwei Jahrzehnten traten in Wolfhalden viele namhafte Bands aus dem In- und Ausland auf, beispielsweise Piccadilly Six, The Harlem Rambiers oder Barrelhouse Jazzband.

Bis zu 100 Besucher pro Konzert

Mit den Jahren wuchs der Bekanntheitsgrad der Veranstaltung an und als Folge davon auch das Stammpublikum. Die Besucherinnen und Besucher kamen vorwiegend aus dem Appenzellerland, dem Kanton St. Gallen, aber auch von noch weiter her. So reiste ein Ehepaar regelmässig aus Scuol an. Durchschnittlich besuchten 70 bis 100 Jazzbegeisterte die Konzerte. Ein Verein mit Statuten war «Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden» allerdings nie, viel mehr eine eingeschworene Gemeinschaft Gleichgesinnter. Im eingespielten OK, das über all die Jahre nur wenige personelle Wechsel verzeichnete, waren die Aufgaben fest verteilt.

Corrie Sprüngli und Doris Spirgi engagierten unter anderem die Bands, kümmerten sich um den Ticketverkauf und die Werbung. Rund um die Konzerte unterstützten zehn Helferinnen und Helfer die beiden Frauen vor allem bei der Festwirtschaft und beim Auf- und Abbau der Infrastruktur. Alle Beteiligten investierten ehrenamtlich unzählige Stunden für ihre Leidenschaft Jazz.

Grosszügige Sponsoren unterstützten die Jazzkonzerte

Konstante finanzielle Beiträge gab es über all die Jahre von der Appenzeller Kulturkonferenz und in den Anfangsjahren unterstützten mehrere grosszügige Sponsoren die Jazzkonzerte. Ansonsten bildeten die Eintritte und der Erlös aus der Festwirtschaft die Haupteinnahmequellen, um all die Kosten zu decken. Das hohe Engagement des OK zahlte sich aus, nicht finanziell, aber in Form von positiven Rückmeldungen. Spirgi sagt:

«Vom Publikum und den Musikern haben wir jeweils viel Dankbarkeit gespürt.»

Dies hätte das Team über all die Jahre immer wieder motiviert, weiterzumachen.