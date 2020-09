Nach 20 Jahren ist Schluss: Warum die Organisatoren der Konzertreihe «Jazzevents Alte Mühle Wolfhalden» aufhören Jesko Calderara 30.09.2020, 19.15 Uhr

Von solchen Zeiten können Jazz-Freunde nur noch Träumen. Nach dem 2. Weltkrieg galt die von Afroamerikanern hervorgebrachte Musikrichtung als Symbol der Freiheit und war insbesondere bei Jugendlichen äusserst beliebt. Davon ist heute wenig übrig geblieben. Zumindest über mangelndes Publikum können sich die Veranstalter der Jazzevents in der Alte Mühle Wolfhalden nicht beklagen. Nach 20 Jahren und rund 60 Veranstaltungen ist dennoch Schluss mit der Konzertreihe. Es wird ein leises Ende geben, denn aufgrund der Coronakrise musste die beiden Schlusskonzerte von heute und morgen abgesagt werden.

Mit der Pandemie hat der Entscheid aufzuhören allerdings nichts zu tun. Bereits vor zwei Jahren haben sich die beiden Organisatoren Doris Spirgi und Connie Sprüngli Gedanken gemacht, wies mit Anlass im Vorderland weitergehen soll. «Damals haben wir entschieden, dieses Jahr das letzte Konzert zu organisieren», sagt Spirgi. Dies hat auch mit dem Alter des zwölfköpfigen Teams zu tun. Fast alle Mitglieder sind pensioniert oder kurz davor. Zudem haben sich gewisse Ermüdungserscheinungen bemerkbar gemacht.

Potenzielle Nachfolger, welche die Konzerte auch künftig auf die Beine stellen, sind keine in Sicht. Eine Gruppe von zehn bis zwölf Personen zu finden, welche die Events weiterführen und für Kontinuität sorgen, dürfte schwierig werden. Dazu kommt: Das jetzige Team möchte die Nachfolge in guten Händen wissen. «Das ist uns ein grossen Anliegen, zumal wir uns mit den Jazzevents stark identifiziert haben», sagt Spirgi.

Die Anfänge dieser Konzerte im Vorderland reichen zurück ins Jahr 1998, als in Heiden das Biedermeierfest stattfand. Damals organisiert der Skiclub Heiden einen Jazzabend. Darauf beschlossen Brigitte Gerber und Jeannette Huwyler, die bei der Gestaltung des Abends mitgeholfen hatten, diese Musikrichtung ins Vorderland zu bringen. Als Austragungsort boten sich bei der Vorplatz der Alten Mühle und das nebenan liegende Pfadiheim Gstaldenbach an. Nachdem das erste Konzert 2000 ein Erfolg war, wurden in der Folge weitere Anlässe folgten weitere Anlässe dieser Art.

Mit den Jahren wuchs deren Bekanntheitsgrad und darauf folgend das Stammpublikum. Es kam vorwiegend aus dem Appenzellerland, dem Rheintal oder gar von noch weiter her. So reiste eine Ehepaar regelmässig aus Scouls an. Durchschnittlich besuchten 70 bis 100 Jazzbegeisterte die die vier Konzerte pro Jahr. Ein Verein mit Statuten war «Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden» allerdings nie, viele mehr eine lose Gruppe Musikfreunde. Im eingespielten OK, das über all die Jahre nur wenige personelle Wechsel verzeichnete, waren die Aufgaben fest verteilt. So