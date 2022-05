Marius Bear steht im Final des Eurovision Song Contest

Musikwettbewerb Marius Bear hat überzeugt: Der Appenzeller schafft am Eurovision Song Contest den Sprung in den Final Er trat in grosse Fussstapfen: Nach Luca Hänni und Gjon’s Tears schickte die Schweiz dieses Jahr den Appenzeller Marius Bear an den Eurovision Song Contest. Der Musiker erreicht am späten Dienstagabend mit seinem Song «Boys Do Cry» den Einzug ins Finale. Luca Hochreutener 10.05.2022, 23.07 Uhr

Marius Bear trat mit «Boys Do Cry» im Halbfinal des Eurovision Song Contest an. Bild Luca Bruno / AP

Der 66. Eurovision Song Contest 2022 begann am Dienstag um 21 Uhr mit dem ersten Halbfinal. Weil letztes Jahr die italienische Metalband Måneskin gewann, findet der Musikwettbewerb diesmal in Turin statt. Selbstverständlich schickte auch die Schweiz wieder eine Vertretung. Die Wahl fiel auf den Appenzeller Musiker Marius Bear. Der 29-Jährige performte im Halbfinal seine Ballade «Boys Do Cry».

Mit Erfolg: Der Appenzeller Marius Bear schafft am späten Dienstagabend am Eurovision Song Contest den Sprung in den Final. Der 29-Jährige war der Erste der Halbfinalisten, dessen Finaleinzug bekannt gegeben wurde.

Der Auftritt von Marius Bear. Video: Eurovision Song Contest

Die Aufgabe mit Respekt angegangen

Die Schweizer ESC-Wettplattform «Douzepoints» hatte die Chancen von Marius Bear im Vorfeld als eher mau eingeschätzt. Bei einer Umfrage der OGAE-Vereinigung, an der 4438 ESC-Fans teilgenommen hatten, landete die Schweiz lediglich auf dem 28. Platz. Auch das SRF schrieb über die höchstens mittelmässigen Wettquoten auf «Douzepoints».

Doch Marius Bear gab sich im Vorfeld des Wettbewerbs optimistisch: «Wenn die Emotion von ‹Boys Do Cry› so rüberkommt, wie ich das gerne hätte, dann sind wir im Final», sagte Bear kürzlich in einem Interview. In einem anderen Interview gab er hingegen an, dass er auch ein wenig Respekt vor der Sache habe: «Die beiden haben die Latte ganz schön hochgelegt!» Damit meint er Luca Hänni, der 2019 am ESC teilnahm und Vierter wurde. Gjon's Tears belegte 2021 den dritten Platz.