Appenzeller Musiktalente bei bandXost 2022

Musikwettbewerb Jazz-Harmonien und poppiger Chanson aus dem Appenzellerland: BandXost geht in die 17. Runde Dieses Jahr treten zwei junge Musiktalente aus Heiden und Herisau bei bandXost an. Wie es zu einem afrikanischen Künstlernamen kam, welche Rolle Kaffee bei der Inspiration spielt und was sie sich von der Teilnahme versprechen, erzählen sie im Gespräch. Tobias Hug, Malena Widmer 23.09.2022, 18.00 Uhr

Morgen Samstag findet die erste Qualifikationsrunde von bandXost im «Dä Dritt Stock» in Herisau statt. Beim Bandwettbewerb sind dieses Jahr zwei Acts aus dem Appenzellerland dabei: der 18-jährige Paul Marschke aus Heiden und die 24-jährige Lea von Mentlen aus Herisau. Die beiden treten unter den Künstlernamen «Paul Palud» und «Kisanii» an und müssen sich in den Qualifikationsrunden gegen eine Konkurrenz aus den Genres Rock, Punk, Pop und Hip-Hop durchsetzen.