Musiker und Hackbrettspieler Joshua Broger veröffentlicht EP

Musik Hackbrettspieler Joshua Broger veröffentlicht erste EP – was einen jungen Musiker antreibt Der 20-jährige Trogner steht kurz vor seinem Abschluss und sinniert über seinen zukünftigen Weg, was ihn antreibt und warum er gerne Musik macht. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 26.10.2021, 17.00 Uhr

Joshua Broger kennt sich am Hackbrett aus. Bild: Elia Fagetti

Von aussen betrachtet, sieht das Haus, in dem Joshua Broger lebt, aus wie jedes andere Bauernhaus im Appenzellerland. Drinnen fallen sofort der mattschwarz glänzende Boden und die enge Bauweise auf. Die Innenräume sind mit neuem Holz verziert, die Einrichtung wirkt wie aus einem Katalog. Aber: «Beurteile ein Buch nie nach seinem Einschlag.»

«Wir trinken viel Kaffee», sagt Broger, als er sich einen Espresso macht. Danach beginnt er von seinen Anfängen mit dem Hackbrett zu erzählen. Nach kurzer Zeit streichen eine Katze und ein Hund um die Tischbeine. Mit drei Jahren sah er zum ersten Mal ein Hackbrett in einem Restaurant.

«Ich war fasziniert und wusste da schon, dass ich Hackbrett spielen wollte.»

Drei Jahre später überzeugte er seine Eltern, Hackbrettunterricht zu nehmen. Seine Mutter erkundigte sich nach einem Lehrer für ihren Sohn. Doch man sagte ihr, dass ihr Sohn sich später noch einmal melden solle, wenn er etwas älter ist. Doch der Wunsch, das Hackbrett zu lernen, blieb. Deshalb organisierte Joshuas Mutter den Hackbrettlehrer Albert Graf für ihren Sohn. Ab 2007 ging Broger bei ihm in den Unterricht. Zwischen 2009 und 2012 wuchs sein Können und er wurde immer öfter an Veranstaltungen eingeladen.

Erste Erfolge und eine Reise nach China

Der erste grössere Erfolg stellte sich 2014 bei der Kindermusikshow «Alperöösli» ein. Brogers Sieg führte zu weiteren Auftritten im gleichen Jahr. So trat er unter anderem beim SRF, dem TVO und bei «Glanz und Gloria» auf. Er trat zudem mehrfach mit dem Hackbrettspieler Nicolas Senn auf.

Ein Jahr nach dem Sieg in der Kindermusikshow geht es für den jungen Hackbrettspieler ins Ausland. Eine Schweizer Firma, welche anderen Schweizer Firmen hilft, in den chinesischen Markt einzusteigen, heuert Broger an. Er fliegt mit seinem Vater nach Schanghai, wo er seine Hackbrettkünste vorstellt. Die Show sollte den Chinesen die Schweizer Kultur etwas näherbringen, so Broger. Er selbst fand das Erlebnis sehr eindrücklich. Im Vergleich zur Schweiz sei Schanghai als Metropole sehr beeindruckend.

2016 tritt Broger einer Schülerband als Bassist bei. Neben dem Hackbrett interessiert sich der junge Erwachsene für alles, was mit Musik und Instrumenten zu tun hat. Er beginnt neben dem Hackbrett auch Bass, Gitarre und Klavier zu spielen. In den Hackbrett- und Klavierunterricht geht er heute noch. Die anderen Instrumente spielt er nicht mehr regelmässig.

Vom Traditionellen zum Modernen: Am Computer produziert Broger Musik mit Hilfe von Programmen. Bild: Elia Fagetti

Musikproduktion am Computer

Mit der Zeit stellt sich auch ein Interesse für die Musikproduktion ein. Er merkt schnell, dass die Klänge aus dem Computer nicht gleich klingen wie echte Instrumente. Daher rührt auch Teil seiner Motivation, neue Instrumente zu lernen. Die Computerprogramme ermöglichen ihm, viel Variation in seine Musik zu bringen. So nahm er ein Stück auf dem Hackbrett auf und am Computer verzerrte er die Klänge des Instruments so sehr, dass man nicht erkennt, was gerade für ein Instrument spielt. Dies war gewollt. Broger möchte aus dem Hackbrett auch noch das letzte bisschen herauskitzeln.

Gelernt hat Broger die Musikproduktion über Youtube. Wie viele in seinem Alter lernt er Dinge über das Internet. Ganz autodidaktisch. Auf seinem Apple vorinstalliert hatte es das Programm «GarageBand». Damit startete er, doch schnell suchte er sich neue Programme, die mehr konnten. Mit der Zeit entwickelte Broger seinen ganz eigenen Stil. Begeistert zeigt er auf dem Computer einen seiner Lieder. Zu Beginn fällt einem nicht auf, dass die Töne von einem Hackbrett kommen. Mit der Zeit und mit dem Vorwissen fällt es einem auf. Bei einem anderen Stück sind die Klänge des traditionellen Instruments jedoch klar zu hören. Viele Produktionen, die man auf Spotify oder Youtube unter dem Pseudonym «Brog3r» findet, entstehen aber auch ganz ohne das Hackbrett.

Zum Musizieren gehört auch das Notenlesen. Für Joshua mehr eine Krücke als ein Werkzeug.

«Für mich kann ich das Stück erst richtig, wenn ich auf Notenblätter verzichten kann.»

Er habe das Notenlesen erst nach Jahren des Hackbrettspielens gelernt. Bis dahin war alles Intuition und Übung. Ob er das Notenlesen verschmäht? «Nein, es ist nützlich.»

An seiner Arbeitsstation verbringt Joshua Broger viel Zeit. Bild: Elia Fagetti

Musik wird ihn immer begleiten

Wie es im Leben des 20-Jährigen weitergeht, steht noch nicht ganz fest. Zurzeit habe er noch Herbstferien, doch nächste Woche gehe die Schule wieder los. Broger ist im letzten Schuljahr in Trogen und schreibt an seiner Abschlussarbeit. Nach dem Abschluss der Fachmittelschule möchte Broger studieren. Was genau, wisse er noch nicht. Es interessiert ihn neben der Musik auch andere kreative Sachen, wie zum Beispiel den Journalismus. Ob das Malen und Zeichnen auch etwas für ihn wäre, beantwortet er zuerst mit einem Lachen. «Nein, dafür bin ich irgendwie zu ungeschickt.»

Auch die Tatsache, dass es mit dem Erfolg bei Musikern nicht immer funktioniert, ist für Broger kein Grund, aufzuhören. Seine blau-grauen Augen strahlen Zuversicht und Bestimmtheit aus. Er weiss, was er will, und es wirkt nicht so, als ob er von seinem Erfolg geblendet ist. Darauf angesprochen, sagt er:

«Es liegt vielleicht daran, dass ich schon früh mit Erfolg konfrontiert wurde und so den Umgang damit gelernt habe.»

Wie das Haus, in dem Joshua lebt, verbindet er in seiner Musik die Tradition mit der Moderne.

Wer sich die Musik von Joshua Broger anhören möchte, der findet seine Produktionen auf Spotify unter dem Künstlernamen «Brog3r». Seine Musik umfasst nicht nur das traditionelle Hackbrett, sondern auch moderne Musik wie Elektronik und Hip-Hop.