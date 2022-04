Musik An dem kleinen Wörtchen Frieden hängt die Hoffnung dieser Welt: Darum hat das Volksmusik-Duo «Stixi & Sonja» einen neuen Song veröffentlicht Mit ihrem neuen Song macht sich «Stixi & Sonja» für den Frieden stark. Das Herisauer Volksmusik-Duo Erwin und Sonja Stixenberger möchte mit diesem Werk die klare Botschaft «Wir wollen keinen Krieg» vermitteln. Felicitas Markoff 13.04.2022, 12.00 Uhr

Das erfolgreiche Schlager Duo «Stixi & Sonja» hat einen neuen Song über den Frieden veröffentlicht. Bild: PD

«Der Krieg in der Ukraine beschäftigt Tag für Tag und ist einfach nur schrecklich», sagt das Herisauer Volksmusik-Duo «Stixi & Sonja». Der gebürtige Appenzeller Erwin Stixenberger und die Walliserin Sonja Stixenberger sind seit Jahrzehnten in der Schlagerbranche zu Hause. Die beiden Musiker haben kürzlich ein neues Lied mit dem Titel: «Ein kleines Wörtchen Frieden» herausgebracht. «Denn das Wort Frieden scheint im Moment in weiter Ferne zu sein», erklären sie.

Im Lied werden Gedanken und Gefühle über den Krieg verarbeitet

«Das Lied soll eine Botschaft für die Welt sein, denn leider gibt es Zeitgenossen, die einfach nicht verstehen wollen, was die Welt wirklich braucht. Nämlich Frieden», sagt das Schlager-Duo. «Das kleine Wörtchen Frieden» wurde von der Sängerin und Songwriterin Sonja Stixenberger selbst komponiert. Darin verarbeiten «Stixi & Sonja» die Gedanken und Gefühle zum Krieg in der Ukraine.

Erwin Stixenberger sagt: «Dass der Krieg unmittelbar vor unserer Haustür stattfindet, erschreckt mich und macht fassungslos. Alles, was mit Krieg gelöst wird, ist ein Versagen von Verhandlungen mit den Menschen, die involviert sind.» Der Schlagersänger findet in diesen schwierigen Zeiten aber auch aufmunternde Worte und er sagt: «Wir können mitfühlen und helfen, wie zum Beispiel Flüchtlinge aufnehmen oder Geld oder Gegenstände spenden und wenn wir diesen Krieg mit Musik verarbeiten können, ist es umso schöner.» Sonja Stixenberger sagt in diesem Zusammenhang:

«Unser Lied wird die Welt nicht retten, aber vielleicht Herzen erwärmen und Seelen berühren.»

Auch wenn der Krieg ein äusserst schwieriges und heikles Thema sei, dürfe das Publikum beim neuen Lied dennoch eine gewisse Fröhlichkeit verspüren. «Denn das Leben geht, so traurig wie es auch klingen mag, weiter», sagt Erwin Stixenberger.

Darum lautet der Refrain des rund dreiminütigen Lieds wie folgt: Das kleine Wörtchen Frieden wird wohl noch lang ein Fremdwort sein. Das sich alle Menschen lieben, sind viel zu lang schon Träumereien. An dem kleinen Wörtchen Frieden hängt die Hoffnung dieser Welt, das von Herzlichkeit und Liebe jeden Tag so viel erzählt.

Radiosendung und Auszeichnungen prägen die Karriereleiter von «Stixti & Sonja»

«Stixi & Sonja» haben an unzähligen Fernseh- und Bühnenauftritten in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Kanada und Holland teilgenommen und sie sind aus der Schlagerbranche kaum wegzudenken. Beim Schweizer Sender Eviva hat das sympathische Duo sogar eine eigene Radiosendung bekommen. Auch einige Gold-Auszeichnungen prägen die Karriereleiter des Schlager Duos.

Das neue Lied von «Stixi» kann auf Youtube angehört werden. Video: Youtube

Das kleine Wörtchen Frieden soll nicht gross kommerziell ausgelotet werden. Auch Auftritte hat das Volksmusik-Duo derzeit nicht im Sinn, denn dazu fehle ihnen momentan die Kraft. Darum werde es auch keine Spendenkonzerte geben. Wer aber dennoch etwas für die Ukraine spenden möchte, kann sich an die Glückskette wenden. Jeder Beitrag, der gespendet werden würde, ginge zu hundert Prozent an die Ukraine.

Weitere Infos unter: www.stixiundsonja.ch