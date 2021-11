Museum Appenzell Ausstellung zu Fatschenkinder

Museum Traditionelle Klosterarbeit: Museum Appenzell stellt Fatschenkinder aus Seit dem Mittelalter stellten Menschen an Weihnachten in Kirchen oder zu Hause Fatschenkinder als Darstellung des Jesuskindes auf. Nun zeigt das Museum Appenzell seine Sammlung. Elia Fagetti 05.11.2021, 14.00 Uhr

Fatschenkinder finden sich in verschiedenen Formen und Farben. Bild: Elia Fagetti

Die Adventszeit steht bald vor der Tür. Weihnachtsmusik erklingt in den Läden. Und im Museum Appenzell beginnt am 6. November die Ausstellung «Fatschenkinder: Weihnachtliche Klosterarbeiten». Bis am 13. Februar kann die Sonderausstellung besucht werden. Die präsentierten Wachsfiguren sind eine Tradition, die im Mittelalter entstanden ist und bis ins 20. Jahrhundert beliebt blieb.

Das Kunstsammlerpaar John aus Wittenbach mit Appenzeller Wurzeln schenkte dem Museum vergangenes Jahr 55 Klosterarbeiten, darunter Fatschenkinder. «Wir hatten selbst bereits ein Sortiment an Fatschenkindern», sagt Rebekka Dörig, Mitverantwortliche für die Ausstellungen und die Sammlung. Weil die Weihnachtszeit vor der Tür steht, entschloss sich das Museum, seine Dauerausstellung um die Fatschen aus der Schenkung durch das Sammlerpaar John für die Sonderausstellung zu erweitern. Denn das ‹Christchindli› gehört zur Weihnachtszeit. Dörig sagt:

«Viele Einheimische kommen vorbei und wissen nicht, was ein Fatschenkind ist.»

Dieses Fatschenkind stammt von ungefähr 1840 und ist eines der ältesten Stücke der Sammlung. Bild: PD

Jesus aus Wachs

Das Fatschenkind ist eine meist aus Wachs geformte Darstellung von Jesus. Der Begriff Fatschen kommt von der Säuglingspflege. Beim Fatschen oder Wickeln wurden Kleinkinder komplett in Bänder eingewickelt, damit sie sich nicht bewegen.

Die Fatschenkinder, die auch Büschel oder Windelpaket genannt wurden, sollten der persönlichen Frömmigkeit dienen. Als Andachtsbild in den Gemächern der Klosterfrauen verwendet, erhielten die Figuren den Namen «Trösterlein», da ihnen alle Sorgen anvertraut werden konnten. Die Figuren sollten wahrscheinlich auch als Kinderersatz dienen.

Die Figuren wurden seit dem Mittelalter in aufwendiger Handarbeit von Klosterfrauen aus Metall, Holz oder Keramik hergestellt und mit Seide, Spitzen und Rüschen dekoriert. Um die Figuren zu schützen, wurden sie in Holzkästchen eingebettet. Mit der Zeit wurden das Holz durch Metall oder Glas ersetzt.

Alter schwierig zu bestimmen



Der Reliquienkult des 16. Jahrhunderts befeuerte auch die Kunst der Fatschenkinder, doch mit der Säkularisierung versank die Anbetung von Heiligen immer mehr. Anfang des 18. Jahrhunderts begann die Frauenklöster wieder mit der Herstellung. Dieses Mal aus einem anderen Grund: Geld. Die Klosterfrauen sicherten damit einen Teil ihres Einkommens. Bei Wahlfahrten kauften Private Fatschenkinder als Andenken oder sie wurden zur Hochzeit geschenkt.

Wann der Brauch Einzug ins Appenzellerland hielt, kann Rebekka Dörig nicht sagen. Denn die Fatschenkinder wurden verändert. «Bei vielen Fatschenkindern gehen wir davon aus, dass es Kombinationen aus verschiedenen Elementen sind», sagt Dörig. Insbesondere die Dekoration der Kästen wurde über die Jahre personalisiert und angepasst. Das älteste Element der Fatschenkinder ist häufig die Wachsfigur.

An Weihnachten stellten die Menschen die Figuren in Kirchen und Kapellen auf. Mit der Zeit etablierte sich die Praxis und auch Private wollten ein Jesuskind haben. So fanden sich die Fatschenkinder nicht nur im Kloster, sondern an Heiligabend auch in den Stuben der breiteren Bevölkerung. Im Herrgottswinkel, einem eigens zur Ausübung des Glaubens festgesetzten Ortes im Haus, stellten die Bewohner das Fatschenkind auf. Rebekka Dörig erzählt:

«Ich kann mich gut erinnern. Bei meinen Grosseltern stand unter dem Weihnachtsbaum immer ein Fatschenkind.»

Führungen durch die Ausstellung finden am 2. Dezember und am 5. Januar jeweils um 18.30 Uhr statt. Geöffnet hat das Museum Appenzell Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen sind auf der Website des Museums zu finden.