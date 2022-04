Herisau: Ausstellung zu Ehren des Erfinders des Rorschach-Tests

Museum Herisau Rorschach-Test und Kropf-Prophylaxe: Vor 100 Jahren wurde im Appenzellerland gleich zweimal Medizingeschichte geschrieben Am 1. Mai eröffnet das Museum Herisau die neue Saison mit einem Gedenkanlass anlässlich des 100. Todestags des Erfinders des Rorschach-Tests. Was dieser mit Herisau zu tun hatte und welche ebenfalls bedeutsame medizinische Entdeckung ihren Ursprung im Ausserrhoder Hauptort hatte, erfahren Sie im Artikel. Ramona Koller Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

In einem der beiden Schaukästen zum Ärzte-Ehepaar Rorschach sind unter anderem Vorstudien zum sogenannten «Tintenklecks-Test» ausgestellt. Bild: Ramona Koller

Vor 100 Jahren, am 2. April 1922, verstarb in Herisau der Psychiater Hermann Rorschach 37-jährig an einer zu spät behandelten Blinddarmentzündung. Ein Jahr zuvor, 1921, veröffentlichte er die heute weltweit bekannten Tafeln mit speziell aufbereiteten Tintenklecksmustern. Der Rorschach-Formdeuteversuch, oder kurz einfach Rorschach-Test, wird heute noch eingesetzt, um das psychische Wesen von Patientinnen und Patienten oder in den USA auch von Angeklagten vor Gericht zu erfassen.

Der Test ist in vielen Kreisen wegen der unterschiedlichen Möglichkeiten, ihn zu deuten, umstritten. Unbestritten hingegen ist seine globale Bekanntheit. Entwickelt wurde er in Herisau. Genauer vom Oberarzt an der psychiatrischen Klinik. Bereits 2008 ehrte das Museum Herisau das Wirken von Hermann Rorschach mit einer Ausstellung zum Thema und über sein Leben. Nun, anlässlich des 100. Todestags Rorschachs, veranstaltet das Museumsteam in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Herisau einen Gedenkanlass zur Saisoneröffnung. In den beiden dazu eingerichteten Schaukästen sind nebst originalen Rorschach-Tafeln (2. Auflage, 1932) auch Vorstudien sowie Zeichnungen des künstlerisch begabten Rorschach zu sehen. Thomas Fuchs, Kurator des Museums Herisau, erklärt:

Thomas Fuchs, Kurator im Museum Herisau. Bild: Viviana Troccoli

«Wir zeigen bewusst nicht alle Tafeln, dafür aber auch Vorstudien. Die Tafeln sollten eigentlich nicht verbreitet werden, da dies ein allfälliges Testergebnis verfälschen könnte.»

Iris Blum referiert über das Ärztepaar Rorschach

Auch über Rorschachs Frau Olga, eine ehemalige Studienkollegin, die nach seinem Tod eine Psychiatriepraxis in Teufen führte, wird berichtet. Rorschach lernte seine Frau an der Uni Zürich kennen, einer der ersten Universitäten, an der auch Frauen studierten konnten. Am 1. Mai um 11 Uhr wird die Historikerin Iris Blum, die 2008 die Ausstellung erarbeitete, ein Referat über das Ärztepaar halten. Anschliessend wird zum Apéro geladen. Zu den Ausstellungsstücken im Museum zählen neben den Tafeln des Rorschach-Tests und den originalen sowie Fotos von Zeichnungen von Rorschach, die unter anderem die noch heute bestehende Terrasse seiner Wohnung auf dem Psychiatrieareal zeigen, auch der Schreibtisch Rorschachs und die Familienbibel.

Olga und Hermann Rorschach. Bild: PD (Johannes Wey?)

Appenzell Ausserrhoden in der Vorreiterrolle

Direkt neben den Schaukästen zum Ehepaar Rorschach findet sich eine Vitrine zum Thema jodiertes Kochsalz. Es war der Arzt Hans Eggenberger, der ab 1916 Chefarzt des Bezirkskrankenhauses Herisau war, der die Jodierung des Salzes anregte. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden, konkret Herisau, nahm eine Vorreiterrolle ein. Viele Leute im Appenzellerland litten damals an der gut sichtbaren Vergrösserung der Schilddrüse, auch Kropf genannt. «Eggenberger stellte fest, dass dieses Leiden in Regionen, in denen das Salz jodhaltig war, kaum auftrat», erklärt Fuchs, der am 15. Mai, anlässlich des internationalen Museumstags ein Referat zum Thema halten wird.

Hans Eggenberger initiierte die Kochsalz-Jodierung im Appenzellerland und damit in weiten Teilen Europas. Bild: PD

Eggenberger schlug nach seinen Nachforschungen vor, das Salz im Appenzellerland mit einer geringfügigen Menge Jod anzureichern. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden bewilligte nach einer Volkspetition mit 4000 Unterschriften im Februar 1922 als Erster der Schweiz die Kochsalz-Jodierung. Die Kropfbildung sowie andere mit Jodmangel zusammenhängende Erkrankungen gingen sofort markant zurück. «Diese Geschichte zeigt auch eindrücklich eine der Stärken eines kleinen Kantons – seine rasche Handlungsfähigkeit», erklärt Fuchs. Zehn Jahre nachdem der Kanton die Kochsalz-Jodierung eingeführt hatte, war diese in weiten Teilen Europas anerkannt und ebenfalls gängig.

In der kommenden Museumssaison wird bis am 3. Oktober noch einmal die Sonderausstellung «Ääs go züche» zu den Wirtshäusern im Appenzellerland gezeigt, die sich vergangenes Jahr grosser Beliebtheit erfreute. Daneben ist die Dauerausstellung mit einem Teil der Sammlung des Museums, welches das kulturhistorische Museum des Kantons ist, zu sehen. Im November und Dezember wird der Kurator Fuchs dann die Ausstellung «Grigoletti, Tanner, Zülle – Malen in der Krisenzeit» präsentieren. Vergangenes Jahr erhielt das Museum Neuzugänge dieser Maler, die zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg Werke in verschiedenen Stilen arbeiteten. Am 24. September feiert das Museum Herisau ausserdem seinen 75. Geburtstag mit einem Museumsfest.

Das kulturhistorische Museum befindet sich am Platz gegenüber der reformierten Kirche Herisau und öffnet seine Türen jeweils von Mittwoch bis Sonntag nachmittags. Auf Anfrage werden auch Führungen angeboten. Weitere Infos: www.museumherisau.ch.

