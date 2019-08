Museum Herisau öffnet Schatzkammer und präsentiert einige der 10'000 Exponate aus dem Depot Die aktuelle Sonderausstellung zeigt eine Auswahl von Objekten aus dem Depot. Darunter befinden sich zum Beispiel eine Karte aus dem Jahr 1638 sowie ein Bahntelegraf. Natascha Arsic

Rund 40 Objekte aus dem Depot sind ausgestellt. (Bild: Natascha Arsic)

«Die Sammlung des Museums Herisau umfasst zirka 8000 bis 10'000 Objekte», sagt Thomas Fuchs, Museumskurator. Etwa die Hälfte davon sei in einer elektronischen Datenbank erfasst, der Rest soll in den nächsten fünf Jahren folgen. Zu der Sammlung gehören unter anderem Vereinsfahnen, Militärwaffen, Ansichtskarten sowie Erzeugnisse aus Ausserrhoder Industriebetrieben.

Für die aktuelle Sonderausstellung sind rund 40 Objekte aus dem Depot geholt worden. So hat es sich Renate Bieg für ihre letzte Vernissage gewünscht, wie sie am Donnerstagabend in ihrer Ansprache mitteilt. Nach acht Jahren als Präsidentin des Historischen Vereins Herisau und Umgebung hört sie nächstes Frühjahr auf. Ihre Nachfolgerin soll Ingrid Brühwiler, derzeitige Vizepräsidentin, werden.

Zwischen Bahntelegraf, Armbrust und Karten

Die «Schätze aus der Sammlung» sind in zwei Räumen ausgestellt, erklärt Fuchs. Im Raum 1 befinden sich die besonders wertvollen Objekte. Unter anderem eine Karte aus dem Jahr 1638 von Conrad Gyger, der erstmals die Grenze zwischen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden eingezeichnet hatte. Nach der Reinigung der Karte sei der blaue Himmel sowie die Unterschrift Gygers zum Vorschein gekommen. «Die Pflege der Objekte ist nebst dem Ausstellen eine der Hauptaufgaben des Museums», sagt Fuchs.

Im Raum 2 zeigt das Museum eine repräsentative Auswahl der Sammlung. Darin befinden sich beispielsweise ein Bahntelegraf aus dem Bahnhof der Bodensee-Toggenburg-Bahn in Herisau, eine sogenannte Herisauer Armbrust sowie einige der Postkarten.