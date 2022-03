Petra Hanel Sturzenegger kandidiert als Gemeindepräsidentin

Ersatzwahlen «Stein soll kleine Schritte vorwärtsmachen»: Petra Hanel Sturzenegger kandidiert für das Gemeindepräsidium Nach dem Rücktritt von Siegfried Dörig wird in Stein am 3. April dessen Nachfolge gewählt. Die einzige Kandidatin bisher: Petra Hanel Sturzenegger. Sie hat konkrete Vorstellungen davon, wie sich die Gemeinde entwickeln soll. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Petra Hanel Sturzenegger will in Stein die Nachfolge von Siegfried Dörig antreten. Bislang ist sie die einzige Kandidatin für das Gemeindepräsidium. Bild: Astrid Zysset

Diesen Sommer will sie ihr Leben beruflich «völlig neu ausrichten», einen Neustart wagen. Petra Hanel Sturzenegger kandidiert in Stein für das Gemeindepräsidium. Amtsantritt wäre der 1. Juni. Just jener Tag, an welchem sie auch eine neue Stelle als Fachspezialistin bei einem Versicherungsbroker in Wittenbach antritt. Fachlich wird es keine grosse Veränderung, aber auf Hanel Sturzenegger kommen ein neues Arbeitsumfeld sowie neue IT-Anwendungen zu, mit welchen sie sich auseinandersetzen muss. Viele Veränderungen. Aber darauf freut sie sich. «Ich habe den Wechsel nicht gesucht. Die Türe ging einfach auf.» Die neue Arbeitsstelle umfasst 50 Stellenprozente, sodass die 40 des Gemeindepräsidiums damit zu vereinbaren wären.

Aber zuerst muss sie die Wahl am 3. April für sich entscheiden. Petra Hanel Sturzenegger ist bislang die einzige Kandidatin. Ein überparteilicher Findungsausschuss hat in den vergangenen Monaten verschiedene Personen für die vakanten Ämter angefragt. Fürs Gemeindepräsidium fiel die Unterstützung schlussendlich aber auf sie. Für die 55-Jährige nicht überraschend: «Die Vereinbarkeit mit einem Beruf ist nicht einfach. Sie setzt eine grosse Flexibilität voraus.» Ihr neuer Arbeitgeber hätte ihr diese Flexibilität zugesichert.

Seit 2020 Mitglied im Gemeinderat

Petra Hanel Sturzenegger wohnt mitten im Grünen, abgelegen in einem alten Bauernhaus im Bruggli. Zuvor hatte sie im Dorfkern gewohnt – und auch schon mal ausserhalb Steins. Mit gut zwanzig Jahren liess sie den Zufall entscheiden: Bern oder Basel – Versicherung oder Lastwagen fahren. Das Angebot einer Versicherung für eine Stelle in Bern entpuppte sich als eine berufliche Weichenstellung. Privat jedoch zog es sie nach ein paar Jahren wieder zurück nach Stein. Seit 2020 ist sie Mitglied des Gemeinderates, steht seitdem der Wasserkommission vor und hat Einsitz in der Kanzlei- sowie der Schulkommission. Der Weg in die Politik war in Hanel Sturzeneggers Augen folgerichtig. Sie bezeichnet sich selbst als gemässigten «Motzgrind». Die Faust im Sack wollte sie jedoch nie machen, sondern die Hintergründe der politischen Entscheidungen verstehen. Darum war für sie der Schritt in die Politik unausweichlich.

Und jetzt der Sprung ins Gemeindepräsidium? Der Entscheid, zu kandidieren, musste ihren Angaben zufolge erst reifen. Besonders der Umstand, dass sie sich als Gemeindepräsidentin bei umstrittenen Entscheiden auch der öffentlichen Kritik aussetzen muss, habe sie zögern lassen. Erst ein Gespräch mit dem bisherigen Amtsinhaber Siegfried Dörig, der angab, sehr wenige direkten Anfeindungen erlebt zu haben, zerstreute ihre Zweifel. Und dann war noch die Familie; Petra Hanel Sturzenegger lebt in einer Partnerschaft und hat eine 16-jährige Tochter. «Die waren schneller von der Kandidatur überzeugt als ich», sagt die 55-Jährige und lacht.

Keine Vision vom Stein der Zukunft

Wohin sich Stein entwickeln soll, dazu äussert sich Hanel Sturzenegger nur vage. Eine grosse Vision hat sie nicht, will sie aber auch nicht haben. «Stein soll kleine Schritte vorwärtsmachen, damit das, was uns ausmacht, erhalten bleibt.» Gemeint ist damit das Dorfleben, die Vereine, das Miteinander. «Und, dass man bei Unstimmigkeiten an einem Tisch sitzen und die Problematiken ausdiskutieren kann», so Hanel Sturzenegger. Sie selbst traut sich zu, heikle Themen in geeigneter Weise ansprechen zu können. Diese Fähigkeit habe geholfen, die kürzliche Erhöhung der Wasserpreise beispielsweise ohne grossen Gegenwind durchzubringen. Und wenn es doch mal emotional wird?

«Wenn ich sehe, es wird für ein gemeinsames Ziel gekämpft, kann ich auch emotionale Ausbrüche gut wegstecken.»

Gekämpft wird in Stein aktuell für eine gute Lösung in der Schulraumplanung. Den Baukredit schickten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vergangenen November an der Urne bachab. Nun erarbeitet eine Arbeitsgruppe ein Alternativprojekt. Die Sanierung und Erweiterung der Primarschulanlage ist denn auch gemäss Hanel Sturzenegger die grosse Herausforderung der Zukunft, vor welcher die Gemeinde aktuell steht. Weiter gelte es, die Finanzen im Auge zu behalten, genauso wie die Trinkwasseraufbereitung, die Strassensanierungen oder den Sozialbereich. «Insgesamt gibt es bei uns aber kaum grosse Baustellen», so Hanel Sturzenegger.

Würde gerne das bisherige Ressort behalten

Welches Ressort sie im Falle einer Wahl übernehmen würde, ist noch offen. Das wird in der ersten Gemeinderatssitzung entschieden. «Ich bin verliebt in mein Wasser», sagt die 55-Jährige. Dementsprechend würde sie ihr angestammtes Ressort gerne behalten. Allerdings arbeite sie sich auch bei Bedarf in jedes andere Gebiet ein. Petra Hanel Sturzenegger mag keine halben Sachen. Sie will sich mit Herzblut für die Gemeinde einsetzen. Die Liste ihrer Engagements ist dementsprechend lang: Sie war lange als Samariterlehrerin und als Instruktorin und Dienstchefin Sanität beim Zivilschutz tätig sowie bei einer Fasnachtsgugge aktiv. Aktuell leitet sie den Jugendtreff, ist Mitglied bei den Landfrauen und engagiert sich im Gönnerverein Wasserlehrpfad Hundwil-Stein. Petra Hanel Sturzeneggers Kandidatur wird unterstützt von der FDP Stein, der PU sowie der SVP Stein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen