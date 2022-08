700 Teilnehmende am 23. Bike-Event Schwellbrunn

Mountainbike Neue Routen, grosser Aufwand, grosses Feld: Der Bike-Event lockt 700 Zweiradfahrer nach Schwellbrunn Die Teilnahme von über 700 Bikern ist in Schwellbrunn der Lohn für das aufwendige Bewilligungsprozedere. Die Organisierenden haben auch für die 23. Ausgabe neue Strecken im Angebot. Lukas Pfiffner 14.08.2022, 13.05 Uhr

Eine fröhliche Gruppe unterwegs im Gebiet Nünegg. Bild: Lukas Pfiffner

Ambitionierte oder gemütliche Einzelfahrer, lose Cliquen von Kolleginnen und Kollegen, organisierte Radsportgruppen (oft zu erkennen an einheitlichen Shirts), Familien: Traditionellerweise sind beim von der Männerriege Schwellbrunn organisierten Bike-Event alle angesprochen. Die ersten Personen starteten am Samstag schon vor 6 Uhr.

Rot beschildert war die «Mini»-Route (18 Kilometer, 650 Höhenmeter), blau die «Classic»-Strecke (42 Kilometer, 1400 Höhenmeter) und gelb die «Challenge»-Route (60 Kilometer, 2000 Höhenmeter). Knapp über 700 Personen nahmen teil. OK-Präsident Bruno Tobler freute sich, dass die Resonanz gleich gross war wie vor einem Jahr. Er hatte am Abend keine Kenntnis von grösseren Zwischenfällen. «Die Sanität musste nur ein paar Wespenstiche behandeln.»

«Diplomatischen Weg gehen …»

Bruno Tobler, OK-Präsident Schwellbrunner Bike-Event. Bild: Lukas Pfiffner

Im Vorfeld hatte Tobler im Bewilligungsverfahren reichlich Kontakt mit Ausserrhoder und St.Galler Polizeistellen sowie Forstämtern:

«So aufwendig wie diesmal waren diese Arbeiten noch nie.»

Punkto Bearbeitungszeit des Gesuchs, Kosten und Unterstützungsfreudigkeit seien die kantonalen Unterschiede gross, fügte er augenzwinkernd hinzu. «Wir wollen das gute Image des Anlasses nicht gefährden und versuchen immer einen diplomatischen Weg zu gehen.» Aufgrund von Eingaben einer Umweltorganisation mussten die Verantwortlichen Kompromisse eingehen und Streckenanpassungen vornehmen. Über diese wurde auf der Website sowie auf Plakaten informiert.

Ein paar Besonderheiten

Die 23. Austragung wartete mit weiteren besonderen Merkmalen auf. Wegen des Umbaus der Mehrzweckanlage war der Start-/Ziel-Bereich in die benachbarte Schulanlage Sommertal verlegt worden: Die Toiletten und Duschen waren provisorisch eingerichtet, und das Vorkochen der beliebten Teigwaren erfolgte auswärts. In der Nünegg fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der «Challenge»- und der «Classic»- nordwärts, jene der «Mini»-Route hingegen südwärts. Eine Gruppe machte sich mit Kindern, Anhänger sowie Grill auf den Weg. Und einige Bikerinnen und Biker stiegen beim Verpflegungsposten in Niederglatt ein: Das Streckengebiet lag diesmal im nordwestlichen Unterland, nachdem 2021 bei einer reduzierten «Appenzeller» Variante der Hochhamm den markantesten Punkt ausgemacht hatte.

Neue Routen-Ideen mitnehmen

35 Helferinnen und Helfer waren im Voraus respektive am Veranstaltungstag im Einsatz: bei baulichen Arbeiten, als Streckenposten, in der Festwirtschaft, beim Aufstellen der Hinweistafeln, Warndreiecke und Wegweiser. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten als Präsent ein Produkt eines einheimischen Betriebes – wie Sommersirup, Quittenlikör oder Löwenzahnblütengelee.

Alle Teilnehmenden erhalten ein kleines Präsent mit «Lokal-Kolorit». Bild: Lukas Pfiffner

«Eine schöne Tour, gut beschildert», war im Ziel oft zu hören. Trotz der zeitraubenden Bewilligungs- und Vorbereitungsarbeiten möchte Bruno Tobler mit seinem Team daran festhalten, stets andere Strecken auszuschreiben:

«Wir bekommen dazu viele positive Rückmeldungen. Bei anderen traditionellen Bike-Veranstaltungen ist die Route meist die gleiche – bei uns freuen sich die Leute, neue Ideen mitzunehmen.»

Längst sind beim Schwellbrunner Bike-Event nicht mehr nur Personen aus der nahen Region am Start. Auf dem Parkplatz liessen sich am Samstag auch Personenwagen aus dem benachbarten Ausland und solche mit Zürcher, Thurgauer, Aargauer, Bündner und Solothurner Kennzeichen ausmachen.