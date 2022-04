Bikerin Monique Halter ist dritte der Weltrangliste ihres Alters

Mountainbike Die Nummer drei der Welt ist ungeschlagen – die Begeisterung für den Sport ist bei Monique Halter Familiensache Die Herisauerin Monique Halter gilt in der Schweizer Mountainbike-Szene als grosses Talent. Mit Siegen in Rickenbach, Marseille und Monte Tamaro ist die 18-Jährige erfolgreich in die Saison gestartet. Urs Huwyler 07.04.2022, 17.00 Uhr

Monique Halter wird bei einer technisch schwierigen Abfahrt in Disentis von Teamchef Ralph Näf, Alessandra Keller und Youngstar-Coach Marcel Kuratli angefeuert. Bild: Urs Huwyler

Was haben die skifahrende Flawiler Juniorinnen-WM-Dritte Aline Höpli (21) und die bikende Herisauerin Monique Halter (18) als Weltnummer drei gemeinsam? Beide stammen aus Familien, in denen die Eltern und Geschwister den gleichen Sport intensiv betreiben. Skifahren oder Biken sind bis heute gemeinsame Aktivitäten geblieben.

Während bei Aline Höpli die Saison zu Ende geht, hat sie für Juniorin Monique Halter nach der erfolgreichen Radquer-Titelverteidigung (U19) unter anderem mit einem Sieg beim GP France in Marseille begonnen. Am Sonntag stand sie bei der Premiere der neuen Schweizer Rennserie «Bike Revolution» ebenfalls zuoberst auf dem Podest, obwohl sie nach einem Reifenschaden auf Rang zehn zurückfiel. Sie stellt zufrieden fest:

«Ich bin bereits gut in Form. Bei drei Starts habe ich nun dreimal gewonnen.»

Im Tessin gaben die Halters auch als Familie Vollgas. Moniques älterer Bruder Jean-Luc klassierte sich bei der Elite auf Rang 47, Ex-U15-Europameister Nicolas triumphierte bei den U17, die – wie einst ihre Geschwister – Appenzellerland-Sportschülerin Lou-Anne wurde Vierte (U15) und die Eltern Yvonne (3.) und Beat (4.) bestritten das Fun-Rennen. Mehr Familie-Biken geht nicht.

Lobeshymnen von allen Seiten

Anlässlich der Medienkonferenz des «Thömus maxon»-Teams von Ralph Näf (Happerswil) in Disentis mit dem Olympia-/WM-Zweiten Mathias Flückiger sowie der zweifachen Weltmeisterin Alessandra Keller (U19/U23) war die EM-Fünfte (Radquer), WM-Zehnte (Cross-Country) und Vizemeisterin auf der Bahn (2020) als Leaderin der «Thömus Akros Youngstars» dabei. «Sie bringt körperlich, von der Einstellung, dem Umfeld alle Voraussetzungen mit, die es für eine erfolgreiche Karriere braucht», betont der zweifache Weltmeister Ralph Näf.

In Disentis beobachtete der Team-Manager die Nachwuchshoffnung im Beisein von Youngstars-Coach Marcel Kuratli (Dallenwil) und Alessandra Keller. Dabei attestierte er der Appenzellerin technische Fortschritte. «Bei ihr besteht die Gefahr, dass sie zu viel macht», fügte der jahrelang in Goldach wohnhaft gewesene Kuratli bei. Keller wiederum studiert und analysiert regelmässig die Nachwuchs-Ranglisten, schaut, wie sich die Talente entwickeln. «Manche dominieren einige Zeit», so die Ennetbürgerin, «verschwinden dann aber bald wieder. Bei Monique ist dagegen eine kontinuierliche Steigerung erkennbar.»

Monique Halter Bild: Urs Huwyler

Für die Zeit nach der regulären Lehre als Automatikerin bei Bühler Uzwil besteht demnach Luft nach oben.

«Ich trainiere derzeit rund zehn Stunden pro Woche. Eine Steigerung sollte also noch möglich sein.»

Von ihrem sportfreundlichen Arbeitgeber wird sie für Einsätze mit dem Team oder der Nationalmannschaft im Rahmen der Möglichkeiten freigestellt. «Sofern auch die Leistungen am Arbeitsplatz und in der Schule stimmen», fügt die Lernende im 1. Jahr an.

Freude am Sport entscheidend

Im Trainingslager war Monique Halter an einem Morgen mit Alessandra Keller unterwegs. «Ich bin extrem dankbar, dass ich von ihr und vom Know-how des Teams um Ralph Näf profitieren kann. So sehe ich, was es braucht, um später vielleicht als Profi erfolgreich zu sein.» Nach der Ausbildung möchte sie ihr Hobby zum Beruf werden lassen, schränkt aber ein: «Vorausgesetzt, ich bleibe gesund und habe weiterhin Freude am Biken.»

Der Spass am Sport hängt auch vom Erfolg ab. «Schon, aber nicht nur», kontert die Zweirad-Allrounderin. «In den Radquers stand ich nicht immer auf dem Podest und hatte trotzdem den Plausch. Aber sicher ist es motivierender, vorne dabei zu sein, als hinterherzufahren.» National sollte dies kein Problem sein. Wer auf Platz drei der Weltrangliste liegt, braucht auch international nicht tiefzustapeln.

Eine WM-Medaille setzt sich die Monique Halter dieses Jahr als hohes Ziel. Daneben sollen es an den «UCI Junior Series» Podestplätze werden. In Albstadt und Nove Mesto waren es 2021 zweite Ränge. Am kommenden Wochenende schaltet sie eine Pause ein, um den Motor nicht zu überdrehen. Dann geht es unter Leitung des Ex-Weltklasse-Bikers Martin Gujan (Nationaltrainer U17/U19) in ein Trainingslager, das mit einem Rennen auf der Insel Elba abgeschlossen wird. Am 6. Mai folgt im Rahmen des Weltcups von Albstadt der erste Saisonhöhepunkt.