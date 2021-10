Syrischer Flüchtling fertigt Kunst aus Granitsteinen an

Begegnungsfest Vier Jahre nach seiner Flucht: Syrischer Künstler aus Appenzell fertigt Mosaik-Porträt des Sennen aus der Käsewerbung Es war der Hingucker des vergangenen Begegnungsfestes in Appenzell: das Bild aus Granitsteinen, welches den Sennen aus der Werbung für Appenzeller Käse zum Motiv hatte. Hergestellt hatte es Mohammad Al Ibrahim aus Syrien. Zu gerne würde er weitere solcher Bilder anfertigen. Doch das Material zu beschaffen, ist nicht einfach. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 22.10.2021, 17.00 Uhr

Mohammad al Ibrahim präsentiert das fertige Bild. Bild: Astrid Zysset

Es war auf dem Weg zum Deutschkurs, als Mohammad Al Ibrahim in der Hauptgasse in Appenzell eine Werbung für Appenzeller Käse entdeckte. Die drei Appenzeller Sennen in den Rotjacken hüten das Käsegeheimnis, und der «Mann mit dem Finger», wie Al Ibrahim denjenigen Sennen umschreibt, der das Zeichen zur Stille gibt, ist ihm ins Auge gestochen. Für den 29-Jährigen war das Sujet kennzeichnend für seine neue Heimat; Mohammad Al Ibrahim flüchtete vor vier Jahren aus Syrien in die Schweiz und wohnt seitdem in Appenzell.

Anfang Oktober organisieren das Asylzentrum Mettlen, das Sozialamt und die Fachstelle Integration gemeinsam jeweils ein Begegnungsfest im Kapuzinerkloster. Al Ibrahim arbeitete in Syrien als Mosaikkünstler, fertigte religiöse Szenen oder Ikonen aus Granitsteinen an. Am Fest wollte er sein Handwerk den Besucherinnen und Besuchern vorführen. Aber ein appenzellisches Bild sollte es werden, so zumindest lautete der Wunsch der Organisatoren – und da lag der Senn aus der Käsewerbung für Al Ibrahim nahe. Kein einfaches Motiv, wie er feststellen musste.

Das Anfertigen der feinen Gesichtszüge und Falten war sich Al Ibrahim von den Ikonen nicht gewohnt. Einzelne Auftragsarbeiten ab Fotografien von lebenden Personen hätte er zwar bereits in Syrien ausgeführt, doch das liegt mittlerweile einige Jahre zurück.

Über die Türkei und Griechenland in die Schweiz geflüchtet

Aus der Übung sei er und lächelt verlegen. 50 Stunden dauerte es, bis er die kleinen Granitsteine für das Sennenbild mit einer Zange zugeschnitten und auf der Unterlage fixiert hatte. Stunden, die er während des Feierabends aufwendete; Al Ibrahim arbeitet Vollzeit am Fliessband bei der Kuk Electronic AG. Abends zog er sich in sein Zimmer zurück und widmete sich dem Mosaikbild.

Es brauche viel Ruhe für diese Arbeit, erzählt er. Sie erfordere ein hohes Mass an Konzentration. Und Durchhaltewillen. Die Dämpfe des Klebstoffes und der Staub führen zu Schwindel und geröteten Augen. Diesen «berauschenden Effekt», wie Al Ibrahim sagt, hätte er zwar auch in Syrien erlebt, doch dort konnte er längere Zeit ununterbrochen an einem Bild arbeiten.

«Auftragsarbeiten eilten. Die Arbeitstage dauerten 13, 14 Stunden. Das härtet ab.»

Rund 50 Stunden dauerte es, bis das Bild mit dem Appenzeller Sennen fertig war. Das Werk hat aufgrund der aufgeklebten Steine ein Gewicht von 18 Kilogramm. Bild: Monika Schmid

Mohammad Al Ibrahim stammt aus Idlib, einer Stadt im Nordwesten Syriens. Hier begann er im Alter von 13 Jahren im Familienbetrieb zu arbeiten. Sein Vater, seine Brüder wie auch die Cousins waren bereits als Mosaikkünstler tätig. Mit 500 bis 600 Dollar pro Bild verdienten sie etwa dreimal so viel wie ein Staatsangestellter. Selbst im Bürgerkrieg ging das Geschäft weiter – wenn auch in eingeschränkter Form. Wie Al Ibrahim nüchtern sagt, gewöhne man sich an die Raketen und die Kampfjets, die nachts durch den Himmel zischen.

Vor fünf Jahren flüchtete die Familie dann in die Nähe der türkischen Grenze, lebt seitdem in einem Flüchtlingslager. Da Mohammad Al Ibrahim als Einziger alleinstehend und somit eine Flucht einfacher zu bewerkstelligen war, legte ihm sein Bruder nahe, weiter nach Europa zu ziehen. So könne zumindest jemand von der Familie sicher überleben. Al Ibrahim ging zuerst in die Türkei, dann nach Griechenland, bis ihn schliesslich das Rote Kreuz in die Schweiz brachte.

Religiöse Motive zieht er vor

In der Anfangszeit in Appenzell fertigte er einige Bilder aus Mosaiksteinen an. Das Resultat war in seinen Augen jedoch unbefriedigend, da er nicht mit derselben Fülle an Farbnuancen arbeiten konnte, die er gewohnt war. Die Granitsteine, die er für seine Kunst benötigt, sind jedoch hierzulande nicht erhältlich. Die Organisatoren des Begegnungsfestes liessen 50 Kilogramm für die Fertigung des Sennenbilds aus Syrien einfliegen. Ein langwieriges und teures Unterfangen. Mohammad Al Ibrahim ist überzeugt, dass er einen Sponsor braucht, um hier weiter seiner geliebten Mosaikkunst nachgehen zu können. Zu gerne würde er wieder in seinem angestammten Beruf arbeiten und eine Ausstellung organisieren.

Grundlage seiner Kunst sind Granitstangen, die Mohammad Al Ibrahim dann auf die gewünschte Grösse zuschneidet und auf eine Unterlage klebt. Doch in Europa sind solche Stangen nicht erhältlich. Bild: Monika Schmid

Er mache die Bilder sehr gerne, gibt er an. Und: Hier könne er gefahrlos jedes erdenkliche Motiv umsetzen. Das war unter dem einstigen syrischen Regime anders. Zu oft waren er und seine Familie dem Vorwurf ausgesetzt, dass es sich bei den angefertigten Ikonen um echte Relikte handelte und diese somit Diebesgut darstellten. Fünf Jahre Gefängnis drohten. Gefahrlos war die Herstellung moderner Mosaikkunst.

Al Ibrahim fertigte deshalb auch Motive wie Vögel, Blumen oder Sonnenuntergänge an. Einmal hatte er ein 400 Meter langes Werk mit Blumen und Tieren rund um eine Villa geschaffen, erzählt er stolz. Doch die alten Motive begeistern ihn eigentlich mehr. «Es ist schöner, ein Teil der Historie zu sein», sagt er. Abendmahlszenen oder die heilige Maria gehören zu seinem Standardrepertoire. Oder eben: gehörten.

Besuch vom Sennen aus der Werbung

Nur noch wenige Granitstäbe sind von der bestellten Lieferung aus Syrien übrig. Zu wenige, um ein neues Bild zu machen. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, zum nächsten Begegnungstag deren 15 zu machen. Das Mosaik mit dem Appenzeller Sennen Albert Neff wird nun versteigert. Der Erlös legt den finanziellen Grundstock, um weitere Steine zu bestellen.

Zuerst einmal aber trifft Al Ibrahim auf Neff, den er in seiner Kunst verewigte. Dieser hat einen Besuch angekündigt, um das Bild zu begutachten. Der 29-Jährige ist bereits nervös. Auch wenn er schon regen Austausch mit den Kunden in seiner Heimat pflegte: In einem neuen Land ist halt alles irgendwie doch ein wenig anders.

