Im Monatsinterview: David Zuberbühler

Monatsinterview «Mein Traumberuf ist Helikopterpilot»: David Zuberbühler stellt sich den Fragen im Monatsinterview Jeweils einmal im Monat stellen wir einer bekannten Person aus dem Appenzellerland Fragen über dieses und jenes. Heute erfahren wir mehr über den Nationalrat David Zuberbühler. Ramona Koller 21.12.2022, 18.00 Uhr

David Zuberbühler verbringt am liebsten Zeit auf der Hundwiler Höhe. Bild: PD

Mein liebster Ort im Appenzellerland:

Ob zu Fuss oder mit dem E-Bike, ob am Nachmittag oder am Abend: ganz klar die Hundwiler Höhe. Hier fühlt man sich nicht nur wegen der wunderschönen Aussicht wie zu Hause.

Das muss man im Appenzellerland gesehen/erlebt haben:

Eine Alpsteinwanderung, den Besuch des Säntisgipfels mit dem einmaligen Panorama über sechs Länder, den Bodensee und die Voralpen, die Schaukäserei in Stein und unser Brauchtum wie beispielsweise die Silvester Chläuse.

Mein liebstes Brauchtum:

Das Silvesterchlausen mit Schööne, Wüeschte und Schöö-Wüeschte Chläusen, die bei mir Emotionen wecken, und das sowohl am 31. Dezember als auch am Alten Silvester am 13. Januar.

Hierhin würde ich gerne einmal reisen:

Schottland! Wegen der atemberaubenden Landschaft und den faszinierenden Schlössern und Burgen.

Würde ich gerne einmal treffen:

Ob in diesem Leben oder nach dem Tod: Jesus.

Inspiriert mich:

Mein Bruder Thomas als Mensch und Unternehmer.

Dabei entspanne ich mich:

Auf meiner 1400er ZZR von Kawasaki. Motorradtouren durchs Appenzellerland, in die Innerschweiz oder ins benachbarte Vorarlberg bedeuten für mich eine Auszeit vom Alltag.

Mein Lieblingsessen:

Fondue Chinoise oder Bourguignon: Immer zu Weihnachten oder an meinem Geburtstag.

Mein liebstes Dialektwort:

Ganz spontan: «näbis» (gibt es diesen Ausdruck eigentlich nur im Appenzellerland?)

Mache ich, um gesund zu bleiben:

Ertappt! Ich mache viel zu wenig Sport, führe dafür zwischendurch unseren Hund «Baileys» Gassi.

Darüber kann ich lachen:

Er ist bekannt für seine Wollmütze, die dunkle Sonnenbrille und seinen unverwechselbaren Humor: Markus Krebs, der beste Witze-Erzähler der Gegenwart.

Das beschäftigt mich:

Sich immer weiter verschärfende politische Konflikte und insbesondere kriegerische Auseinandersetzungen wie beispielsweise der brutale und unnötige Ukraine-Krieg. Aber auch, dass die Familie – als Keimzelle unserer Gesellschaft – einen immer kleineren Stellenwert einnimmt.

So sieht mein Morgenritual aus:

Aufwachen, online die Appenzeller Zeitung lesen und Mails checken, duschen, einen Flat White trinken und Zähne putzen. Und danach ab zur Arbeit.

Das mache ich als letztes, bevor ich zu Bett gehe:

Auf meinem Handy nochmals die News aus aller Welt lesen.

Mein gefühltes Alter:

Unter 40.

Diese Handy-App nutze ich am meisten:

Safari, den Webbrowser von Apple.

Das schaue ich im TV:

Wenn es die Zeit erlaubt: Nachrichten (Tagesschau und 10vor10) und Sportsendungen.

Darauf freue ich mich im Herbst:

Auf den Herisauer Jahrmarkt, die Olma und Raclette an kühlen und verregneten Tagen.

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein/e:

Wenn ich sehe, wie gut es unserem Hund geht: Ganz klar ein verwöhnter und freundlicher «Irish Setter».

Meine Freunde nennen mich:

Ganz einfach: «Zubi» …wie übrigens alle anderen auch.

Das möchte ich noch erleben:

Ich habe keine «Bucket List», möchte mit meiner Frau Yasmine aber noch möglichst viele Ecken unserer Welt entdecken. Und selbstverständlich hätte ich irgendwann eine Riesenfreude an Grosskindern.

Mein Lebensmotto:

Carpe Diem!

Mein Traumberuf:

Helikopterpilot, weil ich von der Fliegerei fasziniert bin.