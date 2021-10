Produktion läuft: Molkerei Forster AG ist im Neubau angekommen

Molkerei Forster AG Herisau 12 Millionen Liter Milch im Jahr – Molkerei Forster beliefert die ganze Schweiz aus ihrem Neubau in Herisau Vor 40 Jahren nahm die Molkerei Forster AG ihre Anfänge als kleines «Lädeli». Heute werden die Produkte aus Herisau in die ganze Schweiz geliefert und finden sich in den Regalen grosser Discounter und Detailhändler. Ramona Koller 15.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Molkerei Forster AG hat sich vergrössert. Besonders die Lagerfläche war am alten Standort zu klein geworden. Der Betrieb ist schweizweit erfolgreicher Vertreiber von Milchprodukten. Bild: rak

Planungsintensiv sei er gewesen, der Umzug, sagt Markus Forster, Verwaltungsratspräsident, Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für den Verkauf bei der Molkerei Forster AG. Rund einen Monat dauerte der Umzug vom alten Standort in der Unteren Fabrik in den Neubau im Hölzli Herisau. «Die Produktion stand zu keinem Zeitpunkt still. Bei den Mengen, die wir an unsere Kunden und Auftraggeber liefern, hätten wir uns das gar nicht leisten können», erklärt Forster. Produziert wurde am alten Standort im Drei-Schicht-Betrieb. Von Sonntagabend, 18 Uhr, bis am Samstagmittag standen die Maschinen im Normalfall nie still. Für den Umzug ist jeweils eine Maschine donnerstagabends abgeschaltet, freitags und samstags auseinander- und wieder zusammengebaut, sonntags gereinigt worden. Bereits am Montag wurde wieder produziert. Am neuen Standort habe man mit diversen technischen Problemen zu kämpfen gehabt, weshalb die Produktion erst vier Monate später als geplant komplett ins Hölzli verlagert wurde.

Die Joghurt-Produktionslinien wurden mit Verpackungsrobotern ergänzt. Damit diese und jene für die Milchverpackung funktionieren, müssen 1100 EDV-Schnittstellen mit jenen der Maschine kommunizieren. «Heute funktioniert dies meist gut. Doch bis hierhin war es ein mühsamer Weg», sagt Forster. Obwohl die Roboter durch die Herstellerfirma Tetra Pak eingerichtet und kalibriert worden seien, habe es zu Beginn viele Fehler gegeben.

Lädeli verbleibt im Dorfzentrum

Dass sein Betrieb technisch nun auf dem neuesten Niveau ist, gefällt Forster. «Auch wenn ich bei weitem nicht mehr bei allem draus komme», sagt der 63-Jährige und lacht, während er auf die Schaltzentrale der EDV zeigt. Sobald im Neubau alles reibungslos läuft, soll die nächste Generation, bestehend aus Sohn Ruedi Forster, Tochter Sabine Bloch-Forster und deren Mann Remo Bloch, den Betrieb mit den 34 Angestellten übernehmen. Trotz der bevorstehenden Übergabe an die nächste Generation wird es Forster nicht langweilig werden. Dank der gewonnenen Lagerkapazitäten ist es der Molkerei Forster nun möglich, neue Aufträge entgegenzunehmen und neue Kunden zu bedienen: «Nach zehn Jahren begebe ich mich wieder einmal in den Aussendienst.» Für die nächsten 25 Jahre wurde der Mietvertrag mit dem Investor, der das Gebäude gebaut hat, abgeschlossen. Von 1500 Quadratmetern auf 10'500 Quadratmeter wurde die zur Verfügung stehende Fläche mit dem Neubau vergrössert. Damit nicht in einigen Jahren angebaut werden müsse, habe man bereits mehr Fläche eingeplant, als aktuell genutzt wird. Gerade Büroflächen sollen, bis sie benötigt werden, fremdvermietet werden. Der alte Standort in der Unteren Fabrik wurde geschlossen.

Einzig das Lädeli an seinem alten Standort in der Windegg 2, mitten im Dorf, bleibt bestehen. Dieses Lädeli haben Markus und Heidi Forster im Mai 1981 übernommen und von da an Milch ausgetragen. «Ich wollte schon immer einmal als Milchmann arbeiten», sagt Markus Forster und schmunzelt. Zu Beginn hätten sie, bereits damals unter dem Namen Molkerei Forster, ausschliesslich externe Waren vertrieben. Bald sei jedoch die Nachfrage nach regionalen und nachhaltigen Produkten stark gestiegen. 1987 stieg man auf wiederverwendbare Glasflaschen um, die von Hand befüllt wurden. 1992 schliesslich wurde die Produktion eigener Waren an der Föhrenstrasse aufgenommen. 2001 bis August dieses Jahres fand sich die Molkerei Forster AG an ihrem Standort in der Unteren Fabrik. Damals musste vergrössert werden, da eine lukrative Beziehung mit der Swissair eingegangen werden konnte. Heute gehören unter anderem Lidl, Spar und CCA zu den namhaften Auftraggebern. Diese tragen die Produkte des Herisauer Milchverarbeiters in die ganze Schweiz hinaus. Sowohl Eigen- als auch Fremdmarken – beispielsweise Milbona von Lidl.

Täglich werden bi zu 25 Tonnen Joghurt produziert, abgefüllt und eingelagert. Die bestehenden Maschinen wurden mit neuen Verpackungsrobotern ergänzt. Bild: rak

65 Bauern liefern 12 Millionen Liter Milch

Im Neubau werden unter anderem 20 bis 25 Tonnen Joghurt am Tag produziert – abgefüllt in 100-Gramm-Becher bis zu 10-Kilogramm-Kessel. 6400 Becher pro Stunde können dank der modernen Maschinen befüllt werden. Produziert wird jeweils einen bis zwei Tage vor der Auslieferung. Für die Lagerung der fertigen Produkte, aber auch der Verpackungen und Rohstoffe benötigt der Betrieb viel Lagerfläche. Ausserdem werden Milch, Rahm, Crème fraîche und Molkedrinks hergestellt und abgefüllt. Die Milch dafür holt der Tanklastwagen der Molkerei bei 65 Landwirtschaftsbetrieben in der Region ab. Und das nicht gerade wenig, wie Forster sagt:

«Bis Ende Jahr werden wir 12 Millionen Liter Milch verarbeitet haben.»

Dabei handelt es sich neben Biomilch ausschliesslich um nachhaltige Schweizer Milch, sogenannte A-Milch. Dafür greife man auch gerne tiefer in die Tasche. «Wir wollen unseren Landwirten einen fairen Preis bezahlen. Schliesslich gibt es ohne sie keine Milch», erklärt Forster. Man wolle aber auch die Mitarbeiter fair entlöhnen und einen wirtschaftlich rentablen Betrieb führen. Am alten Standort wurden 8,5 Millionen Liter Milch pro Jahr verarbeitet.

Nachhaltigkeit beim Bau und in der Produktion

Den Neubau zu realisieren hätte viel Durchhaltewillen gebraucht. Bereits 2015 wurde mit der Planung begonnen. «Die vielen Auflagen, die man erfüllen muss, kosten Zeit und vor allem Geld», erklärt Forster. So sei beispielsweise eine Million der insgesamt 40 Millionen Baukosten ausschliesslich in den Brandschutz geflossen. Das Gebäude hat 23 Millionen gekostet und wird so nachhaltig wie möglich unterhalten. So wird beispielsweise ausschliesslich das Wasser aus der Produktion, welches bis zu 85 Grad Celsius warm ist, genutzt, um das Gebäude zu heizen. Auch der Vorplatz wird im Winter jeweils auf 18 Grad erwärmt. Dies, damit das Wasser, das nach jedem Tanklaster den Platz reinigt, nicht gefriert. Das Abwasser aus den Kühlräumen und Kühltunneln wird zur Temperaturregulierung im Sommer genutzt. Auf dem Dach befindet sich ausserdem eine 1200 Quadratmeter umfassende Solaranlage. «Jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen Elektroauto fahren. Jetzt weiss ich, woher der Strom kommt, und dass er sauber ist», sagt Forster.

Auch bei der Produktion setzt die Molkerei Forster auf Nachhaltigkeit. So wird der obere Teil des Tetra Paks, der direkt in der Verpackungsmaschine gegossen wird, künftig aus Plastik, hergestellt aus Zuckerrohr, anstelle wie bisher aus jenem aus Erdöl bestehen. Den Wert von nachhaltigen Produkten vermittelt die Firma auch den Lernenden – jeweils drei an der Zahl. «Wir müssen, sowohl was unsere Produktion als auch was unsere personelle und wirtschaftliche Zukunft anbelangt, immer am Ball bleiben», so Forster. Schon bald will er den neuen Betrieb auch der Öffentlichkeit zeigen. Dies im Rahmen eines Tages der offenen Tür und von Führungen ausserhalb der Produktionszeiten.