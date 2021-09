Walzenhausen: Mobilfunkinitiative wird für ungültig erklärt

Volksrechte Verstoss gegen übergeordnetes Recht: Mobilfunkinitiative in Walzenhausen für ungültig erklärt Schlechte Neuigkeiten für das Komitee der Volksinitiative «Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund»: Ihr Begehren soll gegen übergeordnetes Recht verstossen. Die Initianten zeigen sich enttäuscht vom Entscheid. Jesko Calderara Aktualisiert 28.09.2021, 12.00 Uhr

Anstoss zur Initiative gab unter anderem der geplante Mobilfunkstandort beim Vereinslokal in Lachen. Bild: David Scarano

Die Gemeinde Walzenhausen soll keine eigenen Grundstücke für Mobilfunkantennen zur Verfügung stellen, wenn diese nicht mindestens 100 Meter Abstand zum Wohngebiet aufweisen. Das verlangt eine Volksinitiative, welche am 18. Februar eingereicht wurde. Nun hat der Gemeinderat das Begehren mit dem Titel «Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund» für ungültig erklärt, wie die Gemeindekanzlei in einer Medienmitteilung schreibt.

Zur Beurteilung des Sachverhalts und Prüfung der Gültigkeit der Initiative liessen sich die Behörden nach eigenen Angaben juristisch beraten. Laut Kantonsverfassung ist eine Initiative ganz oder teilweise ungültig, wenn sie dem Grundsatz der Einheit, der Form und der Materie widerspricht, übergeordnetem Recht entgegenläuft oder undurchführbar ist.

Auch keine Teilgültigkeit möglich

Während die Einheit der Materie und der Form eingehalten ist, verletzt der Initiativtext nach Einschätzung des Gemeinderates übergeordnetes Recht. Dieses besagt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass Erlasse auf Gemeinde- oder Kantonsebene mit Beschränkungen der Strahlungsimmissionen nicht zulässig sind. Im Wortlaut des Initiativtextes sei jedoch genau davon die Rede, heisst es in der Mitteilung. Der Gemeinderat kommt deshalb zum Schluss, dass die Initiative «Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund» übergeordnetem Recht widerspricht und daher für ungültig zu erklären ist. Da die weiteren Bestimmungen der Initiative direkt mit diesem Hauptpunkt zusammenhängen, konnte er auch keine Teilgültigkeit feststellen.

Anstoss zur Initiative gaben zwei geplante Mobilfunkantennenprojekte der Swisscom auf der Trafostation im Leuchen und auf dem Vereinslokal in Lachen. Dagegen sind zahlreiche Einsprachen eingegangen, weil letzterer Standort in der Nähe eines Behindertenwohnheims und eines Kinderspielplatzes liegt. Ein Komitee sammelte in der Folge 149 Unterschriften, notwendig gewesen wären deren 50.

Komitee hat sich rechtlich beraten lassen

Das Initiativkomitee zeigt sich in einer ersten Reaktion überrascht und enttäuscht vom negativen Entscheid des Gemeinderates Walzenhausen. «Wir fühlen uns mit unserem Anliegen nicht Ernst genommen», sagt Karin Knauer Witz. Die Gesundheitstherapeutin wohnt in unmittelbarer Nähe einer der geplanten Standorte. Man habe alles versucht, dass das Volksbegehren gültig ist, versichert Knauer. So hat ein Rechtsanwalt die Initianten bei der Ausarbeitung des Textes unterstützt.