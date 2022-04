Tourismus und Gastronomie: neue Ideen gegen den Personalmangel

Mitarbeiterkarte Innerrhoden: Tourismus und Gastronomie gehen mit neuen Ideen gegen den Personalmangel vor Die Personalsuche gestaltet sich nach der Coronapandemie insbesondere in der Gastrobranche schwierig. Auf die Sommersaison wird ein neues Angebot für Mitarbeitende lanciert. Karin Erni Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor allem Küchen- und Servicepersonal ist derzeit gesucht. Bild: Pius Amrein

Inserate in den Zeitungen und Aufrufe in den sozialen Medien zeigen: Kurz vor Beginn der Sommersaison sind noch längst nicht alle Stellen in der Innerrhoder Gastronomie besetzt. Für Stephan Sutter, Präsident von Gastro Appenzellerland AI, keine ganz neue Situation: «Die Personalsuche gestaltet sich in unserer Branche schon länger schwierig.» Corona habe das Problem noch verschärft und vor allem Saisonniers seien Mangelware, so Sutter. «In jenen Rekrutierungsgebieten, wo strenge Coronamassnahmen herrschten, haben viele beruflich umgesattelt. Aber ob sie nach dem Branchenwechsel wirklich glücklicher sind, wage ich zu bezweifeln.» Er streicht die schönen Seiten des Gastgewerbes hervor: «Bei uns haben die Gäste in der Regel immer gute Laune, denn sie haben frei oder geniessen ihre Ferien.»

Viele Branchen betroffen

Den Gastropräsidenten stört, dass in den Negativschlagzeilen immer nur seine Branche erwähnt wird. «Der Fachkräftemangel ist weit verbreitet, viele Firmen haben derzeit Mühe, Personal zu finden.» Meist würden die Arbeitszeiten im Gastgewerbe bemängelt. Dabei gehe vergessen, dass auch in vielen anderen Branchen zu unüblichen Zeiten gearbeitet werde. «Ich denke an das Gesundheitspersonal, Chauffeure oder Bäcker.» Unregelmässige Arbeit habe auch positive Aspekte, ist Sutter überzeugt. «Frei haben, wenn andere arbeiten, bedeutet beispielsweise kein Anstehen an den Skiliften und leere Skipisten.» Während der Zimmerstunde könne man vieles erledigen oder im Sommer in die Badi gehen. «Ich unternehme in dieser Zeit jeweils etwas mit meinen Buben, so haben sie mehr vom Papi, als wenn ich nach einem langen Arbeitstag heimkommen und sie nur ins Bett bringen würde.»

Image der Gastroberufe soll aufpoliert werden

Gemäss Stephan Sutter plant der nationale Verband Gastro Suisse eine Werbekampagne, welche die positiven Aspekte der Gastronomie bekannter machen soll, um vermehrt Nachwuchs und Quereinsteiger zu gewinnen. Er erhofft sich auch positive Effekte von der Mitarbeiterkarte, die neu auch an Innerrhoder Gastronomieangestellte abgegeben wird. (Siehe Box) «Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen täglich in direktem Kontakt mit Gästen und sind somit die wichtigste Anlauf- und Kontaktstelle. Mit den vielen Vergünstigungen lernen sie das Land besser kennen und können fundiertere Auskünfte geben.» Der Bergwirteverein Alpstein und die Innerrhoder Luftseilbahnen stellen ihren Angestellten die Appenzeller Mitarbeiterkarte schon länger zur Verfügung. Neu sollen auch Mitarbeitende aus der gesamten Gastronomie von attraktiven Ermässigungen und Gratis-Angeboten profitieren.

Die Viertagewoche, die derzeit gerne als Lösung gegen Personalmangel propagiert wird, sei für viele Gastrobetriebe nicht realisierbar, ist Stephan Sutter überzeugt. «Sie haben mittags und abends Arbeitsspitzen und können das Personal nicht zehn Stunden am Stück beschäftigen. Wir haben es in unserem Betrieb bereits ausprobiert. Es war sehr kompliziert und wir brauchten eher mehr Personal als normal.»

Bergwirtepräsident Thomas Manser, Melina Wetter von Appenzellerland Tourismus AI und Gastropräsident Stephan Sutter freuen sich über die Lancierung der neuen Appenzeller Mitarbeiterkarte. Corinne Kunz

Vergünstigungen für Mitarbeitende Die Appenzeller Mitarbeiterkarte enthält ähnliche Angebote wie die Appenzeller Ferienkarte, die an Gäste, die drei und mehr Nächte in Appenzell und Umgebung übernachten, abgegeben wird: zwei Fahrten mit den Luftseilbahnen auf die Ebenalp, den Hohen Kasten und den Kronberg, zum Halbtaxtarif mit der Schwebebahn auf den Säntis, je einen Eintritt in die Museen im Appenzellerland, ins neue Hallenbad sowie weitere stark vergünstigte Attraktionen. Um in den Genuss der Karte zu kommen, müssen die Angestellten eine Anstellungsdauer von mindestens 60 Tagen im Jahr vorweisen können. Die Appenzeller Mitarbeiterkarte wird durch den entsprechenden Arbeitgeber finanziert. Die Abgabe ist jedem Betrieb freigestellt. Die Initianten Gastro AI, der Bergwirteverein Alpstein und Appenzellerland Tourismus AI gehen davon aus, dass pro Jahr rund 1000 Mitarbeiterkarten abgegeben werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen