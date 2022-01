So bereiten sich die Appenzeller Heime auf Personalengpässe vor

mitarbeitende in Quarantäne «Wir rechnen mit dem Schlimmsten» : So bereiten sich die Altersheime im Appenzellerland auf die Personalausfälle wegen Omikron vor Die Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch, die Ansteckungen häufen sich. Da sich viele Mitarbeitende in Quarantäne begeben müssen, sehen sich die Alters- und Pflegeheime der Region mit der Herausforderung konfrontiert, wie sie den betrieblichen Alltag aufrechterhalten wollen. Astrid Zysset / Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Die Personalausfälle aufgrund von Corona häufen sich derzeit. Die Alters- und Pflegeheime sind auf eine Verschlimmerung der Situation vorbereitet. Bild: Christian Beutler / Keystone

Die Omikron-Variante breitet sich immer weiter aus. Die Coronamutation gilt als äusserst ansteckend und könnte innert kürzester Zeit das Infektionsgeschehen dominieren. Viele Unternehmen rechnen deswegen in naher Zukunft mit Personalausfällen. So auch die Alters- und Pflegeheime in der Region.

Ursina Girsberger ist Geschäftsleiterin des Betreuungs-Zentrums Heiden. Bild: PD

«Wir bereiten uns seit vergangenem Jahr auf diesen Fall vor», sagt Ursina Girsberger, Geschäftsleiterin des Betreuungs-Zentrums Heiden, auf Anfrage. 75 Mitarbeitende in der Verwaltung, Hotellerie und Pflege zählt das Unternehmen. In den vergangenen Wochen kam es bereits zu einzelnen Ausfällen. Noch hielten sich diese in Grenzen. Trotzdem wolle man sich auf den Extremfall vorbereiten, so Girsberger.

Ein Pool an ehemaligen Mitarbeitenden und frisch Pensionierten steht auf Abruf bereit, sollte ein Personalmangel eintreten. Zudem wurden die bestehenden Angestellten nochmals auf die gängigen Schutzmassnahmen aufmerksam gemacht, grössere Veranstaltungen innerhalb des Betreuungs-Zentrums vorsorglich abgesagt und Teilzeitmitarbeitende um Flexibilität innerhalb ihres Stellenetats ersucht. Auch die seriellen Spucktests wurden auf dreimal wöchentlich ausgeweitet. «Wir schauen von Tag zu Tag, wie sich die Situation entwickelt. Aber mit den allgemein steigenden Fallzahlen müssen auch wir davon ausgehen, dass sich die Ansteckungen bei uns häufen werden», so Girsberger. «Daher rechnen wir mit dem Schlimmsten.»

Umstrukturierungen im Personalbestand in Herisau geplant

Auch in der Stiftung Altersbetreuung Herisau bereitet man sich auf den schlimmsten Fall vor. 230 Mitarbeitende zählt das Unternehmen. Die Personalausfälle – vor allem bei den ungeimpften Angestellten – häufen sich derzeit zwar, gibt Geschäftsführer Marcel Fritsch auf Anfrage hin bekannt, doch noch hätten sie nicht ein Ausmass angenommen, welches für den Betrieb existenzbedrohend wäre. Trotzdem will man sich vorbereiten. «Wir rechnen mit dem Schlimmsten, hoffen aber das Beste», fasst Fritsch die aktuelle Situation zusammen.

Marcel Fritsch ist Geschäftsführer der Stiftung Altersbetreuung Herisau. Bild: Archiv

Die meisten Mitarbeitenden seien doppelt geimpft. Das stimme ihn optimistisch, so der Geschäftsführer. Doch das Unternehmen sah sich dennoch dazu veranlasst, einen Notfallplan auszuarbeiten, um schnell auf eine Verschlechterung der Situation reagieren zu können. Im Plan sind unter anderem Massnahmen enthalten, die interne Umstrukturierungen vorsehen, um Personalengpässe abzufedern. So würde etwa die Anzahl Mitarbeitende zum Beispiel in den öffentlichen Restaurants oder in der Aktivierung reduziert werden, um diese Mitarbeitenden zusätzlich in anderen Abteilungen einzusetzen. «Wir müssten im Extremfall unsere Leistungen auf ein Minimum reduzieren», so Fritsch. «Aber so könnten wir auch grössere Personalausfälle ausgleichen und den Betrieb aufrechterhalten, bis sich die Situation wieder entspannt hat.»

Hilfe auch aus der Bevölkerung

Gleich vier mögliche Szenarien hat derweilen das Haus Vorderdorf in Trogen skizziert, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. In den vergangenen drei Wochen hätten sich gemäss Geschäftsleiter Ilir Selmanaj einige der 65 Mitarbeitenden in Quarantäne begeben müssen. «Doch noch sind die Ausfälle nicht in dem Ausmass, in welchem der betriebliche Alltag gefährdet wäre.»

Trotzdem befindet sich das Haus Vorderdorf mittlerweile im Szenario 1. In diesem werden Angestellte aus dem Bereich der Hauswirtschaft auch für einzelne Betreuungsaufgaben wie Zeitung vorlesen, spazieren gehen oder gemeinsames Singen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hinzugezogen. Das Pflegepersonal wird von diesen Aufgaben entlastet, um die medizinische Versorgung sicherzustellen. Im Szenario 2 würden dann auch die Mitarbeitenden der Buchhaltung und des Empfangs für jene Betreuungsaufgaben im Einsatz stehen. Szenario 3 wäre das Zurückgreifen auf Freiwillige im Dorf und als viertes würde noch die Zusammenarbeit mit der Spitex und den Vereinen greifen, um den Betrieb im Haus Vorderdorf aufrechtzuerhalten. «Wir gehen davon aus, dass wir mit all diesen Notfallszenarien auch grössere Personalengpässe gut abfedern können», so Selmanaj. Zuversichtlich ist er indes nicht für die kommenden Wochen. «Die Lage bleibt angespannt.»

Im benachbarten Wohn- und Pflegeheim Boden in Trogen setzt man vor allem auf präventive Massnahmen, um den Schlimmstfall zu verhindern. Gemäss Heimleiter Marcel Fürst unterziehen sich die 25 Mitarbeitenden neben den geltenden Hygieneregeln und der Maskenpflicht zusätzlich zweimal wöchentlich einem PCR-Spucktest. Und war jemand 72 Stunden nicht im Dienst, so wird die betroffene Person intern mittels eines Antigen-Schnelltests getestet, bevor sie die Arbeit wieder aufnehmen kann. Auf diese Weise seien bereits drei positive Coronafälle entdeckt worden, bevor ein Austausch mit anderen Mitarbeitenden sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern überhaupt hätte stattfinden können. Auch Besucher werden getestet. «Wir sind auf der Hut, dass das Virus gar nicht erst in unserer Institution grassieren kann», so Fürst. «So können wir hoffentlich den Extremfall verhindern».

Sollte es aber dennoch zu grösseren Personalausfällen kommen, wird im Wohn- und Pflegeheim Boden auf die Unterstützung anderer Organisationen gesetzt. Es bestehen Abmachungen mit pflegerischen und sozialen Institutionen in der Umgebung. Zu erwähnen ist zudem die Übereinkunft mit dem benachbarten Kinderdorf Pestalozzi. Notfalls wird das Gastronomieangebot von dort bezogen.

Ruhe vor dem Sturm in Appenzell Innerrhoden

Und wie sieht die Situation im Kanton Appenzell Innerrhoden aus? «Im Moment ist es noch die Ruhe vor dem Sturm», erklärt Markus Schmidli, stellvertretender Kantonsarzt von Appenzell Innerrhoden, auf Anfrage. Personalausfälle seien derzeit noch kein Thema: Im Gesundheitszentrum Appenzell, welches zu den Innerrhoder Alters- und Pflegeheime gehört, fallen zurzeit von rund 180 bis 200 Beschäftigten gerade mal zwei Mitarbeiter aufgrund von Corona aus. Laut Schmidli wird die Situation in zwei Wochen aber ganz anders aussehen.

Das Gesundheits- und Sozialdepartement AI, unter anderem zuständig für Belange der Langzeitpflegeversorgung, hat bereits eine Strategie entwickelt. Ein kantonaler Personalpool von etwa 40 Personen, die bei einer solchen Notfallsituation eingesetzt werden können, und mit einem allfälligen Anpassen der Pflege-Qualität wird versucht, dem Problem entgegenzusteuern. Weitere Massnahmen wie Ferien streichen und Umschichten von Arbeitszeiten könnten ebenfalls hinzugezogen werden. Mit einer vorübergehenden Qualitätseinbusse in der Pflege müsse aber gerechnet werden, so Schmidli.

