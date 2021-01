Mit kreativen Ideen durch die fussballfreie Zeit: Wie Fussballklubs mit den abgesagten Hallenturnieren und fehlenden Einnahmen umgehen Nachdem die vergangene Saison abgebrochen wurde und die aktuelle unterbrochen ist, müssen nun viele Hallenfussballturniere abgesagt werden. Dies führt nicht nur zu enttäuschten Fussballerinnen und Fussballern, sondern auch zu grossen Löchern in der Vereinskasse. Lea Sager 18.01.2021, 12.00 Uhr

Coronabedingt kann das Hallenturnier in Bühler dieses Jahr nicht stattfinden. Bild: PD

2020 war ein schwieriges Jahr für den Fussballbetrieb. Mal durfte wie gewohnt trainiert werden, mal nur mit Einschränkungen und mit dem Bundesratsentscheid im Dezember wurde der Spielbetrieb im Amateurbereich schliesslich ganz untersagt. Dazu kommen nun auch viele abgesagte Hallenturniere, was nicht nur zur Enttäuschung der Fussballerinnen und Fussballern führt, sondern auch zu schmerzlichen finanziellen Einbussen für die Vereine.

Für den FC Bühler, der jedes Jahr ein grosses Hallenturnier mit über 100 Mannschaften veranstaltet, das eine Hauptfinanzierungsquelle des Vereins darstellt, ist dieses von Corona geprägte Jahr eine Herausforderung. Antonio Romano, Sportlicher Leiter der Aktiven des FC Bühler, sagt:

Antonio Romano ist Sportlicher Leiter der Aktiven beim FC Bühler. Bild: PD

«Wir hatten im letzten Jahr Glück, dass wir das Hallenturnier kurz vor dem Lockdown noch durchführen konnten. Dieses Jahr sieht es nun anders aus.»

Schweren Herzens musste das diesjährige Hallenturnier, das diesen Winter zum 26. Mal hätte stattfinden sollen, abgesagt werden. Schnell kursierten verschiedene Ideen, mit welchen Alternativen trotzdem ein paar Einnahmen verzeichnet werden könnten. Dabei standen vor allem die Erlebnisse und Erinnerung an frühere Hallenturniere im Vordergrund.

Mit einem «Virtuellen Hallenturnier» setzt der Verein nun mit kreativen Ideen auf Solidaritätsbeiträge. Um Erinnerungen an vergangene Hallenturniere aufleben zu lassen und die Frage aufzuwerfen, welche dieser Ereignisse man dieses Jahr wohl vermissen wird, wurden Anekdoten aus der Festwirtschaft, aus der Halle oder von Sponsoren zusammengetragen.

Mit einer Spende von fünf Franken kann zum Beispiel sinnbildlich eine Salsiccia vom Grill konsumiert werden. Oder wer als Schiedsrichter eingeteilt ist und seinen Einsatz verschläft, muss eine Busse von 20 Franken übernehmen. Die Spenden können per Twint über einen QR-Code getätigt werden. Der Code wie auch das «Virtuelle Hallenturnier» mit vielen weiteren Erlebnissen und Erinnerungen sind unter fcbuehler.ch zu finden. Pressechefin des FC Bühlers Naomi Leuthold sagt:

«Es geht dabei vor allem darum, sich an frühere Hallenturniere zu erinnern und das Fussball-Feeling aufzufrischen.»

Dass die Spenden die Einbussen, die durch die Absage des Hallenturniers entstehen, ausgleichen werden, sei zwar unwahrscheinlich, aber besser als nichts, so Tony Romano.

Der FC Appenzell musste in dieser Saison auf das Schüler-Hallenturnier im November verzichten. Für die zwei Turniere, die im Januar und Ende Februar stattfinden sollten, sieht es angesichts des Veranstaltungsverbots ebenfalls schlecht aus. Präsident des FC Appenzells Georg Rempfler meint:

«Abgesehen von den finanziellen Verlusten, ist es aus sportlicher und gesellschaftlicher Sicht sehr schade, dass die Anlässe nicht stattfinden können.»

Man habe ebenfalls nach Ideen gesucht, was an Stelle der Hallenturniere gemacht werden könnte. Zum Beispiel hätte sich der Verein gerne an der Fasnacht engagiert, um so ein paar Einnahmen generieren zu können. «Da diese jedoch auch abgesagt ist, wird das nichts», sagt Rempfler. Eine andere Möglichkeit wäre ein Sponsorenlauf. Es sei jedoch noch nichts beschlossen, da die Einbussen derzeit zu verkraften seien und die Donatorenvereinigung, die der FC Appenzell im Rücken hat, Geld zur Verfügung stellen könnte, um eine Krise zu überbrücken, so der Präsident. Ob diese Krise für den FC Appenzell oder den FC Bühler eintreten wird, wird auf den Spielbetrieb der nächsten Saison ankommen.