Mit Fiebermesser und Fragebogen: So sollen die Heimbewohner im Appenzellerland vor Corona geschützt werden Trotz steigender Fallzahlen wollen die Alters- und Pflegeheime Besuche so lange wie möglich zulassen. Ein Heimleiter sagt: «Ich wehre mich vehement gegen ein totales Besuchsverbot.» Karin Erni 28.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den Heimen von Teufen müssen sich die Besucher unter anderem auch die Temperatur messen lassen. Bild: Karin Erni

In der ersten Coronawelle im Frühjahr wurden die Bewohner von Alterseinrichtungen von der Umwelt komplett abgeschottet. Das wollen die Institutionen diesmal möglichst vermeiden, wie eine Umfrage im Appenzellerland ergab.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden empfiehlt den Heimen, ihre Schutzkonzepte den steigenden Fallzahlen anzupassen. Genannt werden Zugangskontrollen, Gesundheitscheck und Registrationspflicht für Besucher. Zudem soll die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln besser kontrolliert werden. Als weitere mögliche Massnahmen werden Zugangsbeschränkungen für Restaurants und Cafeterias genannt.

Das Heim im Hotspot Schwellbrunn

Grosser Druck lastet auf dem Schwellbrunner Betreuungszentrum Risi. Die wegen zwei Festivitäten vom Coronavirus stark betroffene Gemeinde verlange sehr strenge Massnahmen, sagt Heimleiter Urban Büsser.

«Ich wehre mich allerdings vehement gegen ein totales Besuchsverbot.»

Urban Büsser, Heimleiter Betreuungszentrum Risi Schwellbrunn. PD

Eine solche Einschränkung wäre für die Bewohnenden nur schwer zu verstehen, ist er überzeugt. «Ein Besuch durch Angehörige freut und beruhigt sie.» Aktuell darf pro Bewohner aber nur noch eine Person pro Tag zu Besuch kommen. Sie muss sich anmelden, in eine Liste eintragen und sollte den Besuch so kurz wie möglich gestalten. Besuche können sowohl im Zimmer, als auch in der Cafeteria stattfinden. Die Gesprächsboxen vom Frühjahr wurden ebenfalls wieder aktiviert. Die Bewohner dürfen die Institution nur für Arztbesuche verlassen. Bis jetzt hatte das Heim noch keinen Fall bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Als positiv wertet Büsser, dass der grosse Coronafall die Schwellbrunner wachgerüttelt hat. «Die Leute haben mehr Verständnis für die Massnahmen und sind wieder vorsichtiger geworden.»

Ursina Moser, Gesamtleiterin Heime Teufen. PD

Auch die Heime Teufen wollen Besuche weiterhin ermöglichen, allerdings mit strengen Auflagen. «Wir haben nebst anderen Massnahmen schon letzte Woche die Zweipersonenregel für Besucher eingeführt», sagt die Gesamtleiterin Ursina Moser. Wer Angehörige besucht, muss sich einem Gesundheitscheck unterziehen und die Körpertemperatur messen. Die Besuche finden mit strikter Maskenpflicht in einer eigens dafür vorgesehenen Begegnungszone statt. Besuche auf den Zimmern sind nicht mehr möglich. Ausnahmen gibt es lediglich in vorgängig abgesprochenen Ausnahmen, für Palliativsituationen und für Angehörige der Demenzabteilung.

«Wir haben im Frühling gelernt, dass für diese Bewohner die gewohnten Kontakte sehr wichtig sind.» Generell sei der persönliche Austausch wichtig, so Moser. «Darum verzichten wir so lange wie möglich auf die Besuchsboxen. Die älteren Menschen haben Mühe mit der Trennung durch Plexiglaswände. An die Masken haben sie sich dagegen gewöhnt.» Die Bewohner dürfen das Heim weiterhin verlassen. Die Heime Teufen sind bis jetzt von Coronafällen bei Bewohnern und Personal verschont geblieben. «Auch die Mitarbeitenden unterziehen sich täglich einer Symptomkontrolle. Beim Verdacht auf eine Infektion müssen sie einen Test machen», so Ursina Moser.

«Gesundes Personal ist unser wichtigstes Kapital.»

Jakob Egli leitet die beiden Heime Sonnenschein mit 28 Plätzen und das Watt mit 16 Plätzen in Reute. Die geringe Grösse habe sowohl Vor- als auch Nachteile, sagt er. «Im Unterschied zu grossen Institutionen können wir im Ernstfall keine Kohortierung machen.» Damit ist eine Aufteilung des Heims in Coronabetroffene und Gesunde gemeint, die jeweils von einem Team betreut werden. «Bei uns ist jedes Haus eine Kohorte», sagt er lachend.

Im «Watt» dürfen die Besucher mit Masken auf das Zimmer. «Unsere Allgemeinräume sind eher klein, daher möchten wir sie für die Bewohner freihalten.» Generell müsse man jedes Heim individuell behandeln, findet Egli. «Jedes Heim hat andere Gegebenheiten. Wir verfügen beispielsweise über keine Cafeteria, die man schliessen müsste. Dafür habe ich einen Wanderweg aus Sicherheitsgründen umgeleitet. Das hat wohl noch kein anderes Heim gemacht.»

Besuchsstopp nach Coronafällen

In den letzten Tagen sind in mehreren Heimen im Appenzellerland Bewohner positiv getestet worden. Das führte zur Schliessung von einzelnen Abteilungen oder gar des gesamten Heims. Im Wohn- und Pflegezentrum Au in Urnäsch sind am letzten Wochenende zwei Coronafälle aufgetreten. In der Folge musste für die gesamte Institution ein zweiwöchiger Besuchsstopp verhängt werden, wie Gemeindepräsident Peter Kürsteiner auf Anfrage sagt. Den betroffenen Bewohnern gehe es den Umständen entsprechend gut. Die Heimleitung sei den Kontakten der Patienten nachgegangen. Für das Personal bestehe schon länger Maskenpflicht, so Kürsteiner.

Peter Kürsteiner, Gemeindepräsident von Urnäsch. PD

«Wir hoffen daher, dass es nicht zu grösseren Ausfällen von Mitarbeitern kommt.»

Nach Ablauf der Quarantänefrist sei beabsichtigt, wieder zum Besuchsregime zurückkehren zu können.

In Appenzell wurden zwei Bewohner des Alters- und Pflegezentrums positiv auf Covid-19 getestet. Die 21 Bewohnerinnen und Bewohner der Abteilung F3 im dritten Stock können daher für zwei Wochen keinen Besuch empfangen. Auch im benachbarten Bürgerheim gilt wegen mehrerer Fälle bis auf weiteres ein Besuchsverbot.

«Wir wollen aber so bald wie möglich wieder Besuche zulassen, da das für die Bewohner sehr wichtig ist», sagt der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Markus Bittmann. «Als Massnahme installieren wir eine Skype-Station, damit die Bewohner den Kontakt zu den Angehörigen behalten können.» Zudem wurde das Pensum für die Aktivierungstherapie aufgestockt. «Wir wollen den Bewohnern den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen.»