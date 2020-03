Wie entwickeln sich die kantonalen und nationalen Zahlen? +++ Was ist noch erlaubt, was ist verboten?

Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt. Schon bald liegen in der Schweiz über 5000 bestätigte Tests vor. Mindestens 43 Menschen sind in unserem Land gestorben.