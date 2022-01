Kritik am Rommel-Buch aus dem Innerrhoder Verlag

Militärgeschichte «Geschichtsverfälschung», «Verharmloser von Faschismus und Nationalsozialismus»: SP-Politiker kritisiert Autor und den Verlag Appenzeller Druckerei für Rommel-Buch Der Heereskundler Vincenz Oertle aus Teufen hat kürzlich ein Buch über die Vortragstätigkeit von Erwin Rommel 1938 in der Schweiz veröffentlicht. Für den Innerrhoder Roland Stark handelt es sich dabei um eine Weisswaschung des umstrittenen Wehrmacht-Obersten. Jesko Calderara Jetzt kommentieren Aktualisiert 05.01.2022, 12.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wehrmacht-Oberst Erwin Rommel sprach 1938 in der Schweiz vor mehreren Offiziersgesellschaften. Ein Auftritt in Herisau musste er kurzfristig absagen. Bild: Getty Images

Roland Stark lebt seit Jahrzehnten in Basel, ist aber Mitglieder SP AI. Bild: Claudio Weder

Die Vorwürfe sind happig. Der Autor sei ein notorischer Verharmloser von Faschismus und Nationalsozialismus. Nicht viel besser wegkommt der Verlag Appenzeller Druckerei als Herausgeber des Buches. Diesem wirft Roland Stark «Geschichtsverfälschung» vor. Der gebürtige Appenzeller, der seit Jahrzehnten in Basel lebt, wählt in seinem Schreiben an die «Appenzeller Zeitung» mit dem Titel «Endlich mal wieder ein guter Nazi» deutliche Worte. Darin ärgert sich der ehemalige sozialdemokratische Grossratspräsident, der auch Mitglied der Innerrhoder SP ist, über das kürzlich erschienene Buch «1938 – Rommel in der Schweiz» von Vincenz Oertle aus Teufen.

Erwin Rommel war ein deutscher Generalfeldmarschall und Kommandant der Kriegsschule in der Wiener Neustadt. Im 2. Weltkrieg war er unter anderem Kommandant des Afrika-Korps in Libyen. Seine Erfolge gegen die Briten brachten ihm den Beinamen «Wüstenfuchs» ein. Später kam es zwischen Hitler und seinem einstigen Lieblingsoffizier zum Bruch. Rommel wurde verdächtigt, vom Attentat von 1944 auf den Führer gewusst zu haben. Schliesslich wählte er den Freitod.

Drittes Buch von Vincenz Oertle im Verlag der Appenzeller Druckerei

Im Buch von Oertle geht es um die Vortragstätigkeit des Wehrmacht-Obersten in der Schweiz. 1938 sprach Rommel vor den Offiziersgesellschaften in Basel, Zürich, Schaffhausen und Olten. Ein Auftritt in Herisau musste aufgrund «dienstlicher Inanspruchnahme» abgesagt werden. Dieser Appenzeller Bezug ist gemäss Geschäftsführer Markus Rusch eine Bedingung dafür, damit der Verlag Appenzeller Druckerei ein Buch herausgibt. So sind in diesem von Oertle bereits «Ein Appenzeller in der Waffen-SS» und «Endstation Algerien» erschienen. Der pensionierte Posthalter und Feldweibel der Panzertruppe bezeichnet sich selbst als Heereskundler.

Für Stark sind an Oertle und am Verlag Jahrzehnte historischer Forschung spurlos vorbeigegangen. Er unterstreicht diese Einschätzung mit mehreren Auszügen aus früheren Arbeiten des Autors. Stark bemängelt, dass Erwin Rommel im Buch «wohlwollend» beschrieben wird. In Tat und Wahrheit sei dieser ein «ehrgeiziger Wehrmachtsgeneral» und ein «willfähriges Werkzeug» in einem lang geplanten Vernichtungsfeldzug gewesen.

In seinem Schreiben verweist der frühere SP-Politiker abgesehen davon auf die familiäre Betroffenheit vom Nationalsozialismus. Demnach sind 1933 zwei seiner Onkel wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem SA-Mann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Ein weiterer Verwandter, der aktiv im kommunistischen Widerstand war, stand noch Jahre später auf der Fahndungsliste der Gestapo. Warum 76 Jahre nach Kriegsende in einem Appenzeller Verlag der Name von Hitlers Lieblingsgeneral weissgewaschen werden muss, bleibe noch zu klären, schreibt Stark.

«Meine Vorfahren würden sich jedenfalls auf dem Appenzeller Friedhof in ihren Gräbern umdrehen.»

Quellen wurden überprüft

Markus Rusch ist Geschäftsführer des Verlags Appenzeller Druckerei. Bild: APZ

Vincenz Oertle wollte sich auf Anfrage nicht äussern zu den Vorwürfen von Roland Stark. Der Verlag Appenzeller Druckerei weist diese jedoch entschieden zurück. «Die Anschuldigungen, dass wir Geschichtsfälschung oder Weisswaschung betreiben, sind unhaltbar», sagt Markus Rusch. Autoren, die Geschichtliches in Zusammenhang mit den Nazis schrieben, würde immer massiv verunglimpft. Rusch bezeichnet Vincenz Oertle als «akribischen Arbeiter», der nur mit Originaldokumenten aus Archiven arbeitet. Dazu zählen unter anderem das Schweizerische Bundesarchiv, das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich und die Bibliothek am Guisanplatz in Bern.

Trotzdem hat der Verlag beim dritten Buch sicherheitshalber die Quellennachweise überprüfen lassen. Beanstandungen gab es offenbar keine. Was Oertle in seinen Arbeiten allerdings nicht macht, ist eine historische Einordnung der Ereignisse. Stattdessen gibt er Quellen, Briefe und andere Texte unkommentiert eins zu eins wieder.

Rusch räumt ein, dass Oertle Heereskundler und nicht Historiker sei und sich deshalb auf die Faktenlage zur Zeit der Geschehnisse konzentriere. Von Reinwaschung könne aber keine Rede sein. Rusch verweist in diesem Zusammenhang auf die historische Deutung der Person Erwin Rommel in Deutschland. Zwar ist der Wehrmacht-Oberst im nördlichen Nachbarland bis heute umstritten – insbesondere in linken Kreisen. Immer wieder gibt es Diskussionen, ob Rommel angesichts seines erzwungenen Todes ein Opfer des Nationalsozialismus oder wegen seiner vorherigen Rolle als Propagandafigur des Dritten Reiches verdammenswert sei.

Bundesregierung hält an Rommel-Kasernen fest

Eine Mehrheit der Historiker und die deutsche Bundesregierung betrachten Rommel aber noch immer als verdienstvollen General zur Beendigung der Hitler-Herrschaft. In Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen sind gar zwei Kasernen und eine Strasse nach Rommel benannt worden. Daran will die Bundeswehr trotz aller Kritik festhalten. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf einen Vorstoss zweier Bundestagsabgeordneter der Linken-Fraktion im Jahr 2019 hervor. Die Missachtung verbrecherischer Befehle und des vom NS-Regime geforderten ideologischen Feindbildes sowie der soldatische Mut und die gezeigte Verantwortung durch Generalfeldmarschall Erwin Rommel, die Beendigung des Krieges gegenüber dem Diktator auch unter Gefahr für Leib und Leben persönlich einzufordern, seien für die Bundeswehr sinn- und traditionsstiftend, heisst es in der Antwort wörtlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen