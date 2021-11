Baugesuch eingereicht: Neue Migros Appenzell soll 2024 eröffnen

Migros Appenzell Baugesuch eingereicht: Migros Appenzell soll 2024 eröffnet werden Das Baugesuch für die Überbauung mit Migros Supermarkt und Restaurant in der Sandgrube in Appenzell wurde eingereicht. Federführend ist neben der Migros Ostschweiz auch die Famin AG aus Appenzell. Ramona Koller 03.11.2021, 17.00 Uhr

So soll die Überbauung mit Migros in der Sandgrube in Appenzell künftig aussehen. Visualisierung: Migros Ostschweiz

In der Sandgrube in Appenzell soll eine Überbauung mit einem neuen Migros Supermarkt und Restaurant, weiteren Gewerbeflächen sowie Mietwohnungen entstehen. Eigentümerin der Parzelle ist die Famin AG aus Appenzell, welche die Überbauung in Zusammenarbeit mit der Migros Ostschweiz realisiert. Eine solche Zusammenarbeit sei nicht gerade üblich, erklärt Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation der Migros Ostschweiz. Und weiter: «Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass wir mit einem Partner einen gemeinsamen Standort realisieren. Gerade im vergangenen Juli durften wir gemeinsam mit einem lokalen Partner die erste Filiale im Engadin eröffnen.»

Die heutige Migros Filiale am Unteren Ziel 42 in Appenzell ist laut der Migros Ostschweiz veraltet und mit 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche zu klein. In der Überbauung sollen unter anderem ein Supermarkt und ein Restaurant der Migros entstehen. Zusätzlich sollen zwei weitere Gewerbeflächen für Geschäfte realisiert werden. «Wir streben an, mit zwei Partnern unsere eigenen Angebote optimal abzurunden und stehen dazu mit möglichen Mietern in Gesprächen», erklärt Bühler. Noch könne man keine konkreten Namen nennen. Zahlen zur Verkaufsfläche und dem Innenraum des Restaurants hingegen sind bekannt. 2400 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen künftig für den Migros Supermarkt genutzt werden. Das Restaurant wird mit 320 Quadratmetern im Vergleich zum heutigen Standort um 170 Quadratmeter grösser und künftig 320 Quadratmeter messen. Heute gibt es im Migros-Restaurant rund 125 Innen- und 60 Aussenplätze. Künftig werden es zwischen 160 und 170 Innenplätze sein, die Anzahl der Aussenplätze ist noch offen.

Ausbau im Frischeangebot

Der zusätzliche Raum bei der Verkaufsfläche wird genutzt, um den Frischebereich auszubauen. Die Platzverhältnisse, aber auch das Sortiment, insbesondere in den Bereichen Molkerei sowie Früchte und Gemüse sollen ausgebaut werden, erklärt Bühler. «Dazu werden auch eine bediente Fleisch- und Fischtheke sowie eine grosse Auswahl an Käse, die wir im Offenverkauf in einer Käsetheke anbieten, gehören», so Bühler. Zusätzlich soll es ein ausgebautes Sortiment an Sofortkonsum-Produkten der Migros-Daily-Linie geben.

Auch der Ausbau der Auswahl an elektronischen Geräten in der Melectronics-Abteilung ist geplant. Ausserdem sollen im Neubau künftig Dienstleistungen wie Subito (Self-Scanning), PickMup (Paketservice) und Textilfresh (Kleiderreinigung) zum Angebot gehören. Das Parkplatzangebot wird ebenfalls ausgebaut. Heute verfügt die Migros Appenzell über 97 Parkplätze, wovon 61 gedeckt sind. Mit dem Neubau sind 150 Tiefgaragenplätze geplant.

Wohnungen und Gewerbe im Zentrum

Die Überbauung Sandgrube soll künftig in den oberen Geschossen 33 Mietwohnungen beherbergen. Die Wohnungen sind verteilt auf mehrere Häuser und Zwischenbauten und variieren deshalb in ihren Grundrissen und Grössen. Von der 2-1/2-Zimmer-Wohnung mit Loggia bis zur 5-1/2-Zimmer Wohnung mit Privatgarten werden unterschiedliche Objekte angeboten. Im Haus 1 (Nordost) sollen auf drei Etagen Büro- und Gewerberäumlichkeiten realisiert werden. Die Flächen pro Etage betragen rund 350 Quadratmeter und seien flexibel unterteilbar. Die Gewerbeflächen werden im Edelrohbau vermietet und bieten somit gemäss Migros Ostschweiz Möglichkeiten für individuelle Ausbauwünsche. Für Geschäfts- und Privatmieter sind in einem abgetrennten Sektor der Tiefgarage Parkplätze verfügbar. Die Erstvermietung der Obergeschosse des Wohn- und Geschäftshauses Sandgrube wird vom Immobilien-Team der TFP Treuhand AG abgewickelt. Wohnungsgrundrisse und erste Visualisierungen sind unter www.sandgrube-appenzell.ch aufrufbar. Zudem besteht bereits die Möglichkeit, sich auf die Interessentenliste setzen zu lassen.

Eröffnung 2024

Die Bauarbeiten in der Sandgrube beginnen voraussichtlich im Frühling 2022. Verläuft während der Bauarbeiten alles nach Plan, sollen die Räumlichkeiten der Migros sowie die übrigen Wohn- und Gewerberäume im Sommer 2024 ihrer Bestimmung übergeben werden können. Die Migros Ostschweiz und die Famin AG hätten frühzeitig den Kontakt zu den Behörden und zu den Anstössern gesucht und sie in ihre Pläne eingebunden. «Die Verfahren nehmen wohl einige Zeit in Anspruch, aber wir spüren von Behörden, Anstössern wie auch aus der Bevölkerung viel Goodwill für unser Projekt», erklärt Bühler.