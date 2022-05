Vor 20 Jahren wollte Michael Schumacher nach Wolfhalden ziehen

Michael Schumacher Vor 20 Jahren wollte Schumi nach Wolfhalden ziehen: Warum der Umzug für Furore sorgte und schliesslich scheiterte Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hatte sich vor 20 Jahren nach Bauland in Wolfhalden umgesehen. Geworden ist aus dem Projekt nichts. Heute blickt man mit etwas Wehmut auf die Geschehnisse von damals zurück. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Hier im Guggenbühl in Wolfhalden wollte sich Michael Schumacher eigentlich niederlassen. Doch aus dem Bauvorhaben wurde nichts. Bild: Astrid Zysset

An die Autos, welche 2001 den Wegesrand zum Guggenbühl säumten, erinnert sich Prisca Fuster noch gut. «Immer wenn wieder ein Artikel in der Zeitung stand, kamen die Fans zuhauf – besonders an den Wochenenden.» Gestört hatte sie der Auflauf allerdings nie. Prisca Fuster bewirtschaftete damals mit ihrem Mann Josef einen Bauernhof. Dieser lag genau neben demjenigen Haus, welches der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher im idyllischen Weiler ob Wolfhalden kaufen und umbauen wollte. Auf einem 17 Hektare grossen Areal, auf einer Anhöhe gelegen, umsäumt von Wäldern, sollte seine Villa im Appenzeller Bauernhausstil mit Schwimmbad und Ställen für eine Pferdezucht entstehen.

Es war ein Bauprojekt, das für viel Aufsehen sorgte. Nicht das erste von Schumacher; zuvor wollte er den Gasthof zum Gupf oberhalb von Rehetobel erstehen. Doch der Besitzer wollte ihn nicht verkaufen. Das Projekt im Guggenbühl in Wolfhalden scheiterte an der geplanten Umzonung. Genau vor 20 Jahren, Ende Mai 2002, blies Schumacher das Bauvorhaben ab. Entworfen hatte das Projekt der Architekt Werner Bänziger aus Berneck. Jener hatte bereits das Domizil für Skirennläufer Marc Girardelli in Reute geplant und umgesetzt. Das hatte das Interesse der Anwälte Schumachers geweckt.

Bauplatzbegehung im Nebel

Zur ersten Begehung vor Ort im Guggenbühl kam es im Winter 2000/01. Rund zehn Personen waren anwesend. Neben dem damaligen Gemeindepräsidenten Mario Pighi und Bänziger waren auch Anwälte, der Landbesitzer und Schumacher selbst samt seiner Gattin Corinna zugegen. Zum Beisammensein gab es Nussgipfel. Schumi habe mit einem Verweis, er müsse als Sportler auf sein Gewicht achten, aber nur einen halben zu sich genommen. «Girardelli hatte zu Trainingszeiten sechs Spiegeleier mit Speck zum Frühstück gegessen», erinnert sich Bänziger lachend. Als er dies Schumacher gesagt habe, habe dieser nur scherzhaft geantwortet: «Und, lebt er noch?» Als bodenständig, sympathisch und als Star ohne Allüren umschreibt Bänziger seinen damaligen Auftraggeber.

Siegesfeier 2002: Michael Schumacher wird zum fünften Mal Formel-1-Weltmeister. Im Dezember 2013 zieht er sich bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zu. Seitdem ist über seinen Gesundheitszustand nichts bekannt. Bild: Archiv

Was sich beim Ortstermin in Wolfhalden offenbarte, waren Schumachers Vorstellungen. «Das Bauprojekt, das er im Sinn hatte, war zu gross und passte nicht ins Appenzellerland», so Bänziger. Aber Schumi habe sich offen und kompromissbereit gezeigt. Das Projekt wurde redimensioniert. Auf die Aussicht respektive eine opulente Fensterfront auf den Bodensee wollte er jedoch nicht verzichten. Das sei ihm wichtig gewesen. «Dabei war es bei der Begehung dermassen neblig, dass er fragen musste, auf welcher Seite denn der See liege», so Pighi. Anschliessend gingen alle zusammen in das Gasthaus Krone zum Abendessen. Pighi hat Schumacher in guter Erinnerung: «Ein sehr freundlicher und verständnisvoller Mensch.»

Hat sein Architekturbüro mittlerweile abgegeben: Werner Bänziger ist heute vor allem in seiner Werkstatt aktiv und fertigt Windräder. Bild: Paolo Vaccariello

Das Vorprojekt wurde ihm dann an seinem damaligen Wohnort in Vufflens-le-Château im Kanton Waadt vorgestellt. Corinna Schumacher lud Bänziger und dessen Frau wie auch den Anwalt zum Mittagessen ein. Die Kinder waren auch am Tisch. Bänziger erinnert sich, dass Schumis Tochter die Tomatensuppe verschüttete und Corinna entspannt darauf reagierte. Das Vorprojekt selbst habe Schumacher als gut empfunden.

Der Formel-1-Weltmeister hatte sich explizit in der Deutschschweiz einen Baugrund gesucht. Seine beiden Kinder sollten hier zur Schule gehen. Für Wolfhalden entschied er sich auch aufgrund der Nähe zum Flugplatz Altenrhein, erinnert sich der damalige Landammann Hans Altherr. «Die Idee war, dass er in Maranello trainiert und am Abend bei seiner Familie sein konnte.» Im Freilichtmuseum Ballenberg habe er sich mit der Appenzeller Baukultur auseinandergesetzt. Das Grundstück in Guggenbühl war dasjenige, welches er in der Ostschweiz im Auge hatte. «Die Regierung rief mich an und meinte, Wolfhalden sei in der Poleposition», so Pighi.

Umzonung stösst auf Widerstand

Hans Altherr war von 2000 bis 2003 Landammann in Appenzell Ausserrhoden. Bild: Freshfocus/Monika Flueckiger

Das weltweite Medieninteresse brach ab Sommer 2001 über Appenzell Ausserrhoden herein. Altherr erinnert sich, dass er anfangs nur Anfragen von Sportredaktionen bekam. Nach einem Beitrag von Spiegel TV nahm der geplante Umzug Schumachers politische Dimensionen an. «Sie stellten kritische Fragen zur Bewilligung», erinnert sich Altherr. Und damit war der Anfang des Projektendes eingeläutet. Das Bauprojekt war in der Landwirtschaftszone vorgesehen; eine Umzonung wurde geprüft. Da ein Reitgestüt geplant war, wäre der Auffassung Altherrs zufolge eine Baubewilligung theoretisch denkbar gewesen.

Einsprachen von Umweltverbänden und Privatpersonen gingen ein. Die Eingriffe in die Natur wie auch die geplante Zonenänderung wurden nicht goutiert. Ein runder Tisch, der Mitte April 2002 einberufen wurde, scheiterte. Pro Natura kündigte an, das Verfahren durch alle gerichtlichen Instanzen zu ziehen. Und auch das Bundesamt für Raumplanung stellte klar, dass eine Bewilligung aussichtslos sei. Schumacher wollte keine Gerichtsverfahren und zog sein Bauprojekt zurück. Heute lebt er in Gland. In der Öffentlichkeit tauchte er nach einem Skiunfall 2013 nicht mehr auf. Über seinen Gesundheitszustand ist seitdem nichts bekannt.

Verpasste Steuermillionen

Gino Pauletti, Gemeindepräsident von Wolfhalden. Bild: PD

Doch wie wäre es gewesen, wenn das Bauvorhaben zu Stande gekommen wäre? Hätte es sich vorteilhaft auf die Entwicklung Wolfhaldens ausgewirkt? Der aktuelle Gemeindepräsident Gino Pauletti äussert sich zu dieser Frage differenziert. Einerseits hätte es der Vorderländer Gemeinde einen grossen Bekanntheitsgrad und zusätzliche Steuereinnahmen eingebracht, andererseits, so Pauletti weiter, «hätten wir aber vielleicht unsere Hausaufgaben nicht so gut gemacht». Wolfhalden war 2002 in einer finanziellen Schieflage. Durch den Verkauf von Grundstücken, die Handänderungen und Steuereinnahmen auslösten, steigenden Einnahmen, Goldmillionen durch die Nationalbank und Erbschaften hat sich die finanzielle Situation verbessert. Seit 2013 ist die Gemeinde schuldenfrei. Pauletti: «Es wäre trotzdem schön gewesen, wenn es mit dem Zuzug geklappt hätte.»

Dieser Meinung ist auch Altherr. Er spricht von einer Ausstrahlung, die Ausserrhoden erfahren hätte, von einem Zeichen des Aufwinds. Nur Jahre zuvor wurde die Landsgemeinde abgeschafft und die Ausserrhoder Kantonalbank verkauft. «Positive Schlagzeilen hätten dem Kanton gutgetan.»

Stimmung im Dorf war positiv

Die Bürgerinnen und Bürger selbst hätten sich über den prominenten Zuwanderer gefreut. Pauletti erinnert sich an eine informelle Umfrage an einer Gemeindeversammlung damals, bei welcher sich über 70 Prozent der Anwesenden für den Zuzug aussprachen. «Sogar ein Ferrari-Club hatte sich bei uns gegründet», erinnert sich der Gemeindepräsident. Auch Pighi spricht davon, dass die Stimmung im Dorf damals grundsätzlich zustimmend war, obwohl sich viele ob des Bauprojektes enerviert hatten. Lokalhistoriker Peter Eggenberger nahm eine Spaltung des Dorfes wahr. Auf der einen Seite die Euphorie über den möglichen neuen Nachbarn, auf der anderen Seite diejenigen, welche sich daran störten, dass Prominente eine Spezialbewilligung erhalten sollen.

«Nachdem das Projekt aber vom Tisch war, herrschte in Wolfhalden bald wieder Courant normal.»

In der Öffentlichkeit hatten sich die SP, Naturschutzorganisationen wie auch Einzelpersonen gegen das Bauvorhaben ausgesprochen. Tatsächlich war der Widerstand grösser. Der ehemalige Landammann Hans Altherr hatte sich für den Zuzug Schumachers stark gemacht. Die Quittung kam an den nachfolgenden Gesamterneuerungswahlen. «Mein Engagement für Schumachers Bauprojekt hatte mich rund 1000 Stimmen gekostet.» Aber, so fügt er an, es habe ihm auch viel Sympathie eingebracht.

