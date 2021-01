«Mich überraschte die Vielfalt der spannenden Lebensgeschichten dieser Frauen»: Eine Kantonsschulklasse wählt die zwei mutigsten Ausserrhoderinnen für die Ausstellung «Hommage 2021» in Bern Anlässlich des 50-jährigen Frauenstimm- und Wahlrechts porträtiert das Projekt «Hommage 2021» in Bern Frauen, die sich für Selbstständigkeit und Chancengleichheit eingesetzt haben. Darunter sind auch zwei Ausserrhoderinnen. Die Auswahl hat eine Klasse der Kantonsschule Trogen getroffen. Lea Sager 08.01.2021, 05.00 Uhr

Die Klasse 5e beschäftigte sich gerne mit den Biografien starker Ausserrhoder Frauen. Bild: Lea Sager

Die Schweiz ist im internationalen Vergleich eine junge Demokratie. Dass sich die Mehrheit der Schweizer Bürger am 7. Februar 1971 für das Frauenstimm- und Wahlrecht entschieden hat, war das Resultat eines intensiven Kampfs um Gleichberechtigung vieler mutiger Frauen. Das nationale Projekt «Hommage 2021» ehrt diese Tausenden von Frauen, die sich für ihre Selbstständigkeit und chancengleichen Möglichkeiten einsetzten. Im Rahmen dieses Projekts sollen die mutigen Pionierinnen mit einer Ausstellung in der Berner Altstadt anerkannt und gewürdigt werden.

Vom 7. Februar bis zum 30. Juni wird «Hommage 2021» die Fotoprints von 52 Frauen, je zwei Frauen aus jedem Kanton, an den Fassaden der Herren- und Münstergasse zeigen. Wer den zugehörigen QR-Code anwählt, hört zudem ein Statement und kann mehr über das Leben und Wirken der Pionierin nachlesen. Vom 7. bis 16. Februar wird den porträtierten Frauen zusätzlich eine Panorama-Projektion auf dem Bundesplatz gewidmet. An der Ausstellung werden somit auch zwei Ausserrhoderinnen zu sehen sein. Welche das sein werden, hat die Klasse 5e der Kantonsschule Trogen entschieden.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Auf Anfrage von Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut stellte sich Kantonsschullehrerin Fabienne Carniello gerne zur Verfügung, sich mit ihrer Geschichtsklasse mit den verschiedenen Frauenporträts zu befassen. Heidi Eisenhut bereitete im Auftrag von «Hommage 2021» eine Vorauswahl von acht Ausserrhoderinnen vor, die sie der Klasse bei einem Schulbesuch vorstellte. In kleinen Gruppen beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit den acht Ausserrhoder Persönlichkeiten, deren Namen sie zum Teil schon gehört hatten oder auch überhaupt nicht kannten. Eine Jugendliche sagt:

«Ich kannte vorher keine dieser Frauen. Umso interessanter war es, mehr über sie und damit auch über die Geschichte des Kantons zu erfahren.»

Anschliessend stimmte die Klasse für die beiden spannendsten Biografien ab, die es an die nationale Ausstellung schaffen werden. Auch für den Kanton Appenzell Innerrhoden wurde die Wahl durch Mittelschülerinnen und -schüler getroffen. «Die Abstimmung der einen Kandidatin fiel ziemlich klar aus. Bei der anderen gab es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen», erzählt eine Schülerin. Ausschlaggebend für die Wahl der Jugendlichen waren ausserordentliche Leistungen, eine starke Persönlichkeit oder der rebellische Kampf für die Chancengleichheit. Für welche beiden Ausserrhoderinnen die Klasse sich entschieden hat, steht noch unter Verschluss und wird am 7. Februar bei Beginn der Ausstellung in Bern bekanntgegeben werden. Ein Schüler sagt:

«Mich überraschte die Vielfalt der spannenden Lebensgeschichten dieser Frauen.»

Die Mitarbeit am Projekt «Hommage 2021» bot eine Möglichkeit, sich mit der Geschichte des Kantons zu befassen. Bild: Lea Sager

Frauen sorgen für Abwechslung

Für die Klasse sei es eine spannende Abwechslung gewesen, sich im normalerweise männerdominierten Geschichtsunterricht einmal nur mit Frauenbiografien zu beschäftigen, meint Fabienne Carniello. Zudem sei es interessant gewesen, sich mit Persönlichkeiten aus dem Heimatkanton zu befassen, während sonst im Unterricht mehrheitlich über weltgeschichtliche Themen gesprochen würde. «Es war schön, etwas über Leute zu lernen, die von hier waren und hier lebten. Dann hat man sofort einen anderen Bezug zu ihnen», meint eine Schülerin. Es habe in der Auswahl auch Frauen gegeben, die selbst die Kantonsschule Trogen besuchten, was zusätzliche Neugierde bei den Jugendlichen weckte. Fabienne Carniello, die sich sehr gerne mit dieser Thematik befasst hat, sagt:

«Es hat die Klasse zusätzlich motiviert, dass sie sich mit den Frauen identifizieren konnten, weil sie zum Teil aus dem gleichen Dorf kamen oder sie hier im Kanton arbeiteten und wirkten.»

Carniello sei über die Auswahl der Jugendlichen überrascht gewesen und habe es spannend und wichtig befunden, sich im Geschichtsunterricht über die Rolle der Frau und die Chancengleichheit Gedanken zu machen.

Ein Schüler sagt: «Ich war mir nie so im Klaren gewesen, dass wir uns in Geschichte viel mehr mit Männern beschäftigen. Erst als wir uns ausschliesslich mit Frauen befassten, wurde es mir bewusst.» Ob die Klasse die Ausstellung in Bern besuchen wird, hängt von Corona ab. Für Fabienne Carniello ist jedoch klar:

«Die Klasse hat diese Ausstellung mitgeprägt und deshalb finde ich es auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nach Bern reisen und sich alles anschauen können.»

Diese acht Appenzellerinnen stehen zur Wahl

Anna Barbara Zellweger- Zuberbühler Bilder: PD

Anna Barbara Zellweger- Zuberbühler (1775 – 1815): Zusammen mit seinem Vater führte Anna Barbara Zellweger-Zuberbühlers Ehemann Jakob Zellweger ein Textilhandelsgeschäft. Er war zwischen 1802 und 1818 Ausserrhoder Landammann. Seine Frau galt als seine persönliche Beraterin. Von kaum einer Schweizerin aus dieser Zeit wurden so kluge Briefe überliefert wie von ihr. Sie brachte sechs Knaben und elf Mädchen zur Welt, organisierte den Haushalt alleine und verstand es, ihren Mann, der sich oft überschätzte, zu führen.



Elisabeth Pletscher

Elisabeth Pletscher (1908 – 2003): Elisabeth Pletscher war eine der ersten Frauen, welche die Kantonsschule Trogen besuchte. Ihr Wunsch, Medizin zu studieren, erfüllte sich nicht, da das Geld fehlte und es Stipendien nur für Männer gab. Dass sie ihren Traumberuf nicht erlernen konnte, machte sie zur Kämpferin für die berufliche und politische Gleichberechtigung der Frau. Sie wirkte an der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit mit und kämpfte öffentlich um das Frauenstimmrecht in Ausserrhoden.

Sophie Taeuber-Arp

Sophie Taeuber-Arp (1889 – 1943): Sophie Taeuber-Arp wuchs in einem aufgeschlossenen, mehrsprachigen Umfeld in der Zellweger’schen Kinderkuranstalt ihrer Tante in Trogen auf. Als Dada-Künstlerin, Tänzerin, Möbeldesignerin, Verlegerin und Innenarchitektin prägte sie das 20. Jahrhundert. 1922 heiratete sie Hans Arp, mit dem sie ein Atelierhaus in Meudon bei Paris baute. Weil sie als eine der herausragendsten Künstlerinnen ihres Jahrhunderts gilt, kam ihr Porträt 1955 auf die 50-Franken-Banknote.

Clara Nef (1885 – 1983):

Clara Nef (1885 – 1983): Clara Nef baute die Pro Juventute von Appenzell Ausserrhoden auf und gründete das Appenzellische Komitee für Schulkinderfürsorge und die Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden. Schon 1924 kämpfte sie für gleiche Renten für Mann und Frau und engagierte sich im Zweiten Weltkrieg für eine humane Flüchtlingspolitik. Sie war zudem Mitgründerin des Evangelischen Sozialheims «Sonneblick» in Walzenhausen, wo sie bis ins hohe Alter Bedürftige betreute.

Elise Steiger-Meyer

Elise Steiger-Meyer (1838 – 1905): Elise Steiger-Meyer gründete eine Sonntagsschule, für Mädchen ärmerer Familien eine Strickschule und besuchte Kranke. 1865 gründete sie die erste Krankenstation in Ausserrhoden, aus dem das Spital Herisau hervorging. Sie war zudem Redaktorin und gab den «Illustrierten Hausfreund» heraus. Ihre redaktionelle Hingabe diente vor allem benachteiligten Frauen und Mädchen. Ab 1895 engagierte sie sich im Appenzellischen Verein der «Freundinnen junger Mädchen».

Petronella D’Acierno

Petronella D’Acierno (1877 – 1962): Petronella D’Acierno heilte den schwerkranken Direktor einer Zigarettenfabrik in Zürich, worauf sich ihr Ruf als Heilpraktikerin zu verbreiten begann. Sie las Hände, erteilte Ratschläge und verabreichte den «Pagliano-Syrup», ein radikales Abführmittel. Nachdem ihr das Recht zu Heilen im Kanton Zürich entzogen wurde, siedelte nach Heiden um, wo die freie Heiltätigkeit für alle gestattet war. Sie war die berühmteste und erfolgreichste Frau, die im Kanton eine Praxis eröffnete.

Gertrud Kurz-Hohl

Gertrud Kurz-Hohl (1890 – 1972): Gertrud Kurz-Hohl gründete die «Flüchtlingshilfe der Kreuzritter» und engagierte sich für Flüchtlinge ungeachtet ihrer politischen oder konfessionellen Ausrichtung. Sie eine der bekanntesten Vertreterinnen der humanitären Tradition der Schweiz und scheute nicht, die nationale Flüchtlingspolitik in aller Deutlichkeit zu kritisieren. So protestierte sie etwa bei Bundesrat Eduard von Steiger gegen die Zurückweisung von jüdischen Flüchtlingen an der Schweizer Grenze.



Anna Knellwolf-Suhner

Anna Knellwolf-Suhner (1879 – 1957): Anna Knellwolf-Suhner steht für unzählige Frauenschicksale der Unterschicht. Zwei ihrer sieben Kinder starben im Kindesalter. Früh verwitwet, sorgte sie alleine für die Familie. Mit 34 Jahren wurde sie nochmals schwanger: Der Vater, ein Nachbar, lebte in kinderloser Ehe und nahm sich daraufhin das Leben. Sie galt deshalb nicht nur als Ehebrecherin, sondern auch als mitverantwortlich für den Tod des Geliebten. Ihr Alltag war geprägt von harter Arbeit und dem Überlebenskampf. (les)