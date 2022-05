Scheiwiller Schlossmetzg zieht in Herisau positive Bilanz

Metzgerei Wenn die einzige Metzgerei in Herisau zur Kundschaft kommt: Rollende Fleischtheke zieht positive Bilanz Die rollende Fleischtheke der Scheiwiller Schlossmetzg auf dem Herisauer Obstmarkt erfreut sich grosser Beliebtheit. Die Kundinnen und Kunden schätzen das Metzgerei-Angebot im Dorfkern. Ramona Koller 18.05.2022, 12.00 Uhr

Patrik Scheiwiller freut sich über die positiven Rückmeldungen seiner Kundschaft. Bild: Ramona Koller

Genau einen Monat ist es her, seit Patrik Scheiwiller von der Scheiwiller Schlossmetzg in Herisau die rollende Fleischtheke das erste Mal auf dem Obstmarkt platziert hat. Der schwarze Anhänger, versehen mit dem Logo der Traditionsmetzgerei und dem Schriftzug «Die rollende Fleischtheke» lockt sowohl Lauf-, als auch Stammkundschaft aus der Metzgerei an.

Effiziente Lösung

Auf vier Metern Auslage findet sich das Angebot, das unter anderem Frischfleisch, Charcuterie, Wurstwaren und Sous Vide-Gerichte umfasst. Patrik Scheiwiller freut sich, dass die rollende Fleischtheke so gut besucht wird. Scheiwiller sagt:

«Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Besonders das Fleisch aus der Region wird geschätzt.»

Mit der Schliessung der Metzgerei Zeller an der Buchenstrasse verlor Herisau die letzte Metzgerei in seinem Dorfkern. Die Frage, weshalb das Team der Schlossmetzg das Ladenlokal nicht übernommen hat, wurde oft gestellt. Laut Scheiwiller gibt es dafür zwei Gründe. Zum einen sei die Übernahme eines zweiten, dauerhaft geöffneten Ladengeschäfts mit einem grossen personellen und finanziellen Mehraufwand verbunden. In seiner Branche sei es nicht einfach, gutes Fachpersonal zu finden.

Zum anderen haben Patrik und seine Ehefrau Nicole Scheiwiller viel Geld und Herzblut in ihren Standort an der Schwellbrunnerstrasse investiert. 2014 wurden neue Kühl- und Produktionsräume sowie ein neues Ladenlokal in Betrieb genommen. «Für uns ist es praktisch, wenn wir alles an einem Ort machen können und die Wege entsprechend kurz bleiben», erklärt Scheiwiller.

Arbeitsprozesse mussten sich erst einpendeln

Bisher bot die Schlossmetzg jeweils Samstags am Wochenmarkt einige ihrer Produkte an einem gemeinsamen Stand mit der Molkerei Forster an. Die beiden Mitarbeiterinnen, welche den Stand für die Metzgerei betreuten, sind nun jeweils mit der rollenden Fleischtheke und dem Wochenmarkt-Sortiment der Molkerei Forster an den Samstagen auf dem Obstmarkt anzutreffen. Den Aufwand, den das Vorbereiten, das Befüllen und das Leeren der Fleischtheke jeweils bedeuten, hätten sie alle unterschätzt. «Nun hat sich die Arbeitsweise aber gut eingependelt und wir wissen, wie viel Zeit wir jeweils einrechnen müssen», sagt Scheiwiller.

In der vier Meter breiten Auslage bietet die Schlossmetzg einen Teil ihres Sortiments an. Bild: Ramona Koller

Aktuell seien besonders Grillsachen und Würste gefragt. «Bei uns an der Fleischtheke können auch Bestellungen aufgegeben und abgeholt werden», erklärt Scheiwiller. Eine Kundin, welche an die Theke tritt, macht von diesem Angebot Gebrauch und holt ihre vorbereitete Bestellung ab. Sie sagt:

«Für mich ist das herrlich, dass ich hier mitten im Dorf bei der Schlossmetzg einkaufen kann.»

Eine weitere Kundin kauft zwei Cervelats und sagt: «Den Rest hole ich dann im Laden.»

Um sein Team zu ergänzen, ist Patrik Scheiwiller auf der Suche nach einer weiteren Fachperson. Die Öffnungszeiten der rollenden Fleischtheke sollen bis auf weiteres so beibehalten werden. Für Patrik Scheiwiller hat die rollende Fleischtheke einen weiteren Vorteil, neben dem, dass er seine Produkte im Dorfkern anbieten kann: «Es macht richtig Spass, hier auf dem Obstmarkt zu stehen. Ich treffe viele Leute, die ich bereits kenne, aber auch neue. Manche kommen, auch wenn sie nichts kaufen wollen, auf einen Schwatz vorbei.»

Die rollende Fleischtheke auf dem Obstmarkt Dienstags von 8 bis 12 Uhr und Freitags von 15 bis 18 Uhr steht die rollende Fleischtheke auf dem Obstmarkt. Am Wochenmarkt am Samstag ist sie von 8.30 bis 12.30 Uhr anzutreffen. Am Wochenmarkt gibt es zusätzlich Würste vom Grill.