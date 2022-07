Handmähmeisterschaft – früher harte Arbeit, heute Wettkampfsport

Meisterschaft Handmähen – früher harte Arbeit, heute Wettkampfsport Zum 30. Mal fand am Sonntag auf dem Kreckelareal in Herisau die Ostschweizer Handmähmeisterschaft statt. Werner Grüninger 24.07.2022, 17.00 Uhr

An der Mähmeisterschaft zeigte sich schnell, wer heute noch Übung hat. Bild: Werner Grüninger

Die rund 150 Frauen, Männer und Jugendliche, die am Sonntag an der 30. Ostschweizer Handmähmeisterschaft teilnahmen, waren nicht zu beneiden. Der Wettkampf wurde aufgrund der hohen Temperaturen zur schweisstreibenden Angelegenheit. Dafür lockte das schöne Wetter viele Besucherinnen und Besucher auf dem Kreckelareal in Herisau. Dicht gedrängt verfolgten sie den Einzelwettkampf und das Mannschaftsmähen und feuerten die fünf Gruppen aus den Kantonen Ausserrhoden, Innerrhoden, St.Gallen, Bern und Schwyz zu Höchstleistungen an.