Coop Herisau: Umbauarbeiten können starten

Corona Bund warnt Kantone: Bald ist jede sechste werktätige Person in Isolation

In einem Brief an die Kantone konkretisiert der Bund, was die Omikron-Monsterwelle für das Land bedeutet: Im Extremfall werden sich bis zu 15 Prozent der arbeitstätigen Bevölkerung gleichzeitig wegen einer Ansteckung isolieren müssen.