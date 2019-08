Herisau: Mehr Besucher am diesjährigen «Usegstuehlet» Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz des Dorfevents in der Hinterländer Gemeinde. Der Publikumsaufmarsch war nach ersten Schätzungen höher als 2017. Jesko Calderara

Die Idee ist bestechend einfach. Mit aktiver Beteiligung und kreativen Einfällen der Bevölkerung soll das Herisauer Zentrum belebt werden. Was dies konkret heisst, zeigte am Samstag der Anlass «Usegstuehlet». Bei herrlichem Sommerwetter präsentierte sich die Hinterländer Gemeinde von ihrer schönsten Seite. Die historischen Gassen im Ortskern waren für den Verkehr gesperrt und stattdessen möbliert. In dieser Umgebung ergaben sich spontane Begegnungen und lockere Gespräche. Zudem sorgten rund 56 Gewerbler, Organisationen und Privatpersonen für Feststimmung. Unter anderem waren verschiedene Musikformationen am Werk: Vor dem «Oberdorfkafi» spielte ein Volksmusiker, beim «Treffpunkt» zeigten die Buffalo-Dancers ihr Können und an der Gossauerstrasse gab es Pop-Klänge. Zu den Attraktionen für die Kinder gehörte die Hüpfburg. Die Organisatoren schätzen, dass «Usegstuehlet» dieses Jahr mehr Besucherinnen und Besucher anlockte als vor zwei Jahren. Auch sonst ziehen sie eine positive Bilanz. «Es war ein wunderschönes Fest», sagt OK-Präsident Raphael Froidevaux. Insbesondere hebt er das ideale Wetter, die vielfältigen Darbietungen und die gute Stimmung hervor.