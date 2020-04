Blumen als Dankeschön: Wenn der Lieferservice der Trogner Familie Carniello der einzige Kontakt zur Aussenwelt ist Die Carniellos tätigen in Trogen und Speicher Einkäufe und liefern diese aus. Für viele ist die Familie derzeit der einzige Sozialkontakt. Charlotte Kehl 02.04.2020, 18.20 Uhr

Ein spezieller Moment für die Kinder und für die Kunden: die Übergabe der Einkäufe. Bild: Charlotte Kehl

Ich treffe Fabienne Carniello vor dem Spar in Trogen. Sie hat heute für drei Haushalte eingekauft – am Tag zuvor für sieben – und macht sich nun auf die Hausliefertour. Es sitzen vier Kinder im Kombi und ihr Lebenspartner am Steuer. Es geht zum ersten Kunden. Dieser wohnt etwas ausserhalb – den Ort hätte ich allein wohl nicht gefunden. Zehn Meter vor dem Haus halten wir an. Wir werden schon erwartet, von Christoph und Susanne Kehl. Man grüsst sich aus fünf Metern Entfernung. «Hallo wie geht’s?» – «Gut, danke und euch?»– «Alles klar! So lange wir noch unsere kleine Katze vom Baum retten können, sind wir fit genug.» Die beiden haben zwar noch einige Vorräte, «meine Frau füllt die Regale und den Tiefkühler im Herbst, aber langsam werden sie leer und man will ja auch mal was Frisches haben», erklärt Christoph Kehl.